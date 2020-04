El artículo 26 del Estatuto de los Trabajadores y los convenios colectivos aplicables en cada caso son los que regulan el salario que recibe un trabajador. Unas retribuciones que pueden ser salariales (salario base + complementos) o no salariales (indemnizaciones y compensaciones).

Es aquí donde entra en juego el sueldo neto. Un concepto que tiene una enorme importancia, ya que alude a lo que el trabajador va a cobrar. En suma, es el dinero que podrá disponer para sus gastos y los de su familia por el rendimiento de su trabajo.

Qué es sueldo neto

El sueldo neto es la cantidad final que recibe el trabajador. El resultado de esta cantidad se obtiene restando al salario bruto las aportaciones del trabajador a la Seguridad Social y la retención de IRPF.

Estas cantidades, por lo general, son las siguientes:

Retención de la Seguridad Social : el porcentaje de la retención varía según cada tipo de contrato (6,4% para el contrato temporal y 6,35% para el contrato indefinido).

: el porcentaje de la retención varía según cada tipo de contrato (6,4% para el contrato temporal y 6,35% para el contrato indefinido). Retención del IRPF: el porcentaje de retención se establece en función del número de hijos, personas mayores al cargo, estado civil, etc., (puede oscilar entre el 2% y el 46%).

Por tanto, el sueldo neto es el dinero ya libre de impuestos que recibe el trabajador. Es en la nómina donde deben aparecer tanto las cantidades del sueldo neto como las del sueldo bruto, la retención de IRPF y la cotización a la Seguridad Social.El sueldo neto aparece en el apartado de deducciones de la nómina. Un apartado en el que se refleja también la cuantía que se aporta a la Seguridad Social y el tipo de contrato del trabajador. Las aportaciones a la Seguridad Social son las que servirán para sufragar los gastos sanitarios y demás.

Calcular el sueldo neto

El sueldo neto se calcula restando al salario bruto las aportaciones a la Seguridad Social y la retención de IRPF. La retención a la Seguridad Social varía según el tipo de contrato. Lo que sí cambia también es el porcentaje de retención de IRPF:

Hasta 12.450 euros, un pago de un 19% de IRPF

A partir de 12.450 euros hasta 20.000 euros, un pago de un 24% de IRPF

De 20.001 a 35.200 euros, un pago de un 30% de IRPF

De 35.201 a 60.000 euros, un pago de un 37% de IRPF

Más de 60.000 euros, un pago de un 45% de IRPF

Estos porcentajes bajarán o no en función de la situación de cada trabajador. Aquí las variables que entran en juego es si está casado o no, la edad, si tiene hijos o no, la movilidad geográfica, la categoría profesional a la que pertenece, el grado de minusvalía si lo hay, si tiene mayores a su cargo o no, hijos con minusvalía a su cargo, etc.

A la vista de todo lo anterior, calcular el sueldo neto de un trabajador es sencillo. Solo hay que conocer sus datos salariales y personales, aplicar los descuentos a descontar del salario bruto y restarlos.

Las calculadoras de sueldo neto

En Internet tenemos lo que se conoce como las calculadoras de sueldo neto. Estas herramientas nos ayudan a calcular el sueldo neto que nos quedará por el rendimiento de un trabajo.

Para utilizar una calculadora de sueldo neto, debemos conocer algunos datos importantes. Entre ellos, el sueldo bruto anual, el número de pagas que se reciben al año, el número de horas por semana, el tipo de contrato, la situación laboral, el número de hijos y el tipo de contribuyente (A, B o C).

Diferencias entre sueldo bruto y sueldo neto

El sueldo bruto es la suma del sueldo neto más los impuestos que aparecen en la nómina. Es el importe que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) tiene en cuenta para calcular la prestación por desempleo. Pero además, a partir del sueldo bruto se calcula también la jubilación y la indemnización en un despido.

El salario bruto de un trabajador se pacta con la empresa. Sin ir más lejos, los salarios que suelen aparecer en las ofertas de trabajo y en las negociaciones con la empresa hacen referencia a los salarios brutos. De ahí que resulte importante conocer cómo calcular el sueldo neto. La diferencia, por tanto, es clara con respecto al salario neto. Este último es el dinero que el trabajador percibe en su cuenta por el rendimiento de su trabajo. Un dinero en el que ya están descontados todos los impuestos que debe pagar a la Seguridad Social.

En definitiva, calcular el sueldo neto de un trabajador no es nada complicado. Tan solo tendremos que conocer una serie de datos fundamentales para así hacer números. Un cálculo que resulta fundamental para saber el dinero que percibirá el trabajador en su cuenta.