Cómo sellar el paro por internet desde el SEPE

Si te encuentras en paro o en situación de búsqueda de un primer puesto de trabajo, una buena idea es que estés apuntado al SEPE. Se trata del servicio de demanda y gestión de empleo, lo que todo el mundo conoce popularmente como "paro". Cuando te hayas apuntado, una de las cosas que debes hacer es sellar de forma regular tu situación de desempleo, algo que se hace cada tres meses.

Aunque puede hacerse en la oficina que nos corresponda, también podemos hacerlo desde la comodidad de nuestro hogar a través de internet. De esta forma, no tendremos que desplazarnos a ninguna de las oficinas del SEPE. Esto nos ahorrará tener que madrugar, esperar colas, etc. dado que podremos sellar el paro durante las 24 horas del día de la fecha en que nos corresponda hacerlo

¿Cómo podemos sellar el paro por internet?

Actualmente, con la incorporación de las tecnologías en nuestras vidas, podemos realizar muchos trámites a través de internet como por ejemplo, la declaración de la renta.

Para poder sellar el paro a través de internet, lo primero que debemos hacer es estar dados de alta en el SEPE como demandantes activos de trabajo. Puede ser porque estemos parado después de haber estado trabajando determinado tiempo o porque nos encontremos buscando trabajo por primera vez.

El registro no se puede hacer a través de internet. Para poder hacerlo, tendremos que ir a una de las oficinas del SEPE y darnos de alta en el servicio. Allí nos proporcionarán las claves de acceso para que podamos sellar el paro por internet. Debemos guardarlas en un lugar seguro y donde podamos acceder fácilmente a ellas cuando tengamos que utilizarlas. Cuando nos hayan facilitado esos datos, tendremos que acceder a la página web del SEPE de nuestra comunidad. Para ello, accederemos a la web del SEPE a nivel nacional y posteriormente, en la sección "Trámites" seleccionaremos entre los diferentes enlaces de las comunidades autónomas la que nos corresponda.

Una vez accedamos y hayamos rellenado los datos que nos piden, veremos una fecha avisándonos cuándo tenemos que sellar el paro. Debemos anotar esa fecha y desde las 00:00h ya podremos sellar el paro y no tendremos que preocuparnos de ir a la oficina del SEPE. No debemos olvidarnos del día en el que nos toca sellar y cuando llegue, accederemos a la web. Rellenaremos nuestros datos (DNI + la clave que tenemos para poder ejercer este servicio).

Lo que debemos hacer ahora es seguir las indicaciones que nos irán facilitando desde la web. Cuando hayamos sellado la renovación, se genera un archivo PDF, el cual podemos guardarlo en nuestro PC o imprimirlo. Esto es la confirmación de que hemos sellado correctamente. Además, nos avisará de cuál es la próxima fecha en la que tendremos que repetir de nuevo el proceso que hemos llevado a cabo. Para no olvidarnos de la fecha, es aconsejable que guardemos el documento.

Nunca debemos olvidarnos de sellar, porque tiene consecuencias

No hay que olvidarse de sellar el paro cada vez que nos toque hacerlo dado que nos permitirá seguir solicitando empleo. En caso de que no renovemos, perderemos la antigüedad que tenemos como demandante de empleo e incluso, si nos encontramos cobrando el paro, podemos poner en riesgo seguir cobrándolo. Normalmente no suele pasar nada si vamos a la oficina del SEPE y decimos que se nos ha olvidado.

En este caso, nos darán otro día diferente para sellar, pero si nos vuelve a pasar de nuevo, nos quedaremos sin la prestación durante tres meses. Si se olvida tres veces, la prestación se suspende durante seis meses y si sucede una cuarta vez, se pierde el derecho a cobrar la prestación que estábamos recibiendo.

Consejos cuando sellemos el paro por internet

Es importante renovar a través de internet en la madrugada del día que nos corresponde. De esta forma, en caso de se produjese alguna clase de problema con el ordenador, el acceso a internet o la clave, podremos ir a tiempo a cualquier oficina del SEPE y sellar en persona. Se aconseja imprimir siempre el justificante de la demanda renovada a modo de resguardo. En caso de no contar con una impresora, nunca está de más que lo guardemos en nuestro ordenador o enviarlo al correo electrónico. Este archivo, llamado DARDE, es de gran importancia dado que es el único documento que puede acreditar que hemos renovado de manera correcta nuestra demanda de empleo.

Para no olvidarnos de sellar, debemos ponernos una alarma en nuestro móvil o en el ordenador, apuntarlo en nuestra agenda, en el calendario que solemos tener en la cocina o en un lugar visible de nuestra vivienda. Seguro que no quieres pasar a formar parte de los miles de personas que se olvidan de sellar el paro y, como ha pudimos ver anteriormente, sufrir diferentes clases de sanciones por no renovar. Además de la comodidad de hacer este proceso desde nuestro hogar o desde cualquier otro lugar, una de las ventajas es que la primera vez siempre tendremos una guía desde la web del SEPE, por lo que no tendremos problema en hacerlo casi sin ayuda.