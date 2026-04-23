Siete vinos catalanes a precio de rosas para brindar este Sant Jordi: blancos, tintos y burbujas por menos de 20 euros

Sant Jordi llega con rosas, libros y una oportunidad única para regalar vinos catalanes que juegan con la idea de “parecen más caros de lo que son”. No hablamos de chollos, sino de botellas con gancho y buena vibra, perfiles expresivos y carácter que las hace ideales para una comida de primavera o como detalle con una rosa.

Cataluña ofrece hoy una cantera enorme de proyectos que transmiten calidad sin disparar precios, y esta selección de siete opciones lo demuestra con creces.

Regalar o beber estos vinos en Sant Jordi es apostar por referencias que hablan de paisaje, variedades y estilo, sin que la factura pese. Frescura, identidad y presencia, para convertir cada copa en una conversación.

Amic Rosat

Amic Rosat de Clos d'Agon es un rosado emblemático del Baix Empordà, a pocos kilómetros de la Costa Brava, que destaca por su elegancia y frescura. Una mezcla de garnacha blanca, garnacha roja, garnacha tinta, syrah, cabernet franc y cabernet sauvignon, que en nariz evoca golosinas de frutos rojos, pétalos de rosa, pimienta blanca, frambuesa y violeta, con toques cítricos al oxigenar.

En boca, fresco y suave, ofrece gran volumen, untuosidad y persistencia, equilibrado por su acidez natural. Perfecto para aperitivos o pescados. Precio: 18,35 euros

Clos Ancestral Blanc

Familia Torres elabora este blanco ecológico de forcada y xarel·lo en el Penedés, que destaca por su elegancia mediterránea y su marcada frescura. De color amarillo pálido, despliega aromas de fruta blanca, cítricos y sutiles notas florales y herbáceas, envueltos en un fondo mineral y de lías finas.

En boca resulta ligero pero sabroso, con acidez vivaz, textura untuosa y un final largo y agradable, que invita a beberlo en compañía de pescados, arroces o quesos suaves. Ideal para quienes buscan un blanco fácil de beber, con personalidad y proyección de futuro. Precio: 16,50 euros

Acústic Blanc

Este blanco del Montsant rompe con la idea de corpulencia típica de la zona: garnacha blanca y tinta, macabeo y prensal blanco que ofrecen una acidez vibrante, notas de piel de cítricos, hinojo fresco y un toque de romero que transportan a una tarde bajo el sol.

La boca es tensa y precisa, con una mineralidad que perdura y una untuosidad ligera que eleva su categoría. La seriedad de un vino de montaña a un precio insuperable, perfecto para sorprender en comidas familiares donde se busca algo con pedigrí sin gastar de más. Precio: 12,95 euros

Can Sumoi La Rosa

La Rosa de Can Sumoi es un rosado que captura la esencia mediterránea del Montmell con autenticidad y frescura. Elaborado con sumoll y xarel·lo, ofrece un perfil vibrante, de acidez marcada y paso ligero.

En nariz despliega notas cítricas, hierbas aromáticas y un sutil fondo silvestre. En boca combina nervio y delicadeza, con un carácter ligeramente rústico que lo hace honesto y gastronómico. Ideal para celebrar Sant Jordi, invita a brindar entre libros, rosas y conversaciones al aire libre. Precio: 13,95 euros

L’Equilibrista Negre

Un tinto con crianza mediterráneo, fresco y armonioso, elaborado con syrah, cariñena y garnacha procedentes de viñas en la ladera de Montserrat.

En nariz destaca la fruta negra madura, notas especiadas y un toque tostado suave, mientras que en boca se muestra redondo, con taninos bien integrados y buena acidez, ideal para maridar con carnes de caza, asados y platos de sabores intensos. Precio: 19,90 euros

Castell de Remei Garnatxa

El primer monovarietal de esta bodega de las Garrigues (Lleida) rinde homenaje a la garnacha de viña vieja. Nace de cepas de altura trabajadas en ecológico, con una parte de la fermentación con raspón y una breve crianza en tina de roble francés.

El resultado es un tinto intenso, profundo y con mucho nervio, pero también fácil de beber y muy sabroso. Una puerta de entrada ideal a las virtudes de Costers del Segre. 14,60 euros.

Torelló Tradicional Brut Nature

Viñedos propios, cultivo ecológico, vendimia manual, vinificación en la propiedad y extensas crianzas definen la esencia de este Corpinnat de Torelló, bodega que lleva elaborando espumosos desde 1951.

Muy aromático, con frescura cítrica y recuerdos de bollería en boca, este vino tiene el aplomo de un espumoso de larga guarda, ideal para cerrar Sant Jordi con un brindis memorable, con ibéricos, chocolate o sin nada que distraiga su atención. Su prestigio discreto lo convierte en una opción festiva con clase. Precio: 19,90 euros