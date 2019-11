Cómo comprar vino por internet sin caer en falsas gangas

No es cierto que cuanto más cara sea la botella, mejor será el vino. Hoy en día, la ley de la oferta y la demanda amplía el espectro de referencias para todos los bolsillos, y las nuevas tecnologías facilitan el acceso a muchos tipos de vinos a través de Internet.

Las vinotecas digitales permiten tener toda la información sobre los vinos a golpe de click, pero sobre todo nos ponen al alcance de la mano marcas y tipos vinos difíciles de encontrar en el circuito habitual de establecimientos especializados. Además, debido al ahorro de gastos asociados a una tienda física, una web casi siempre ofrecerá la misma calidad a menor precio.

Si consumes vino a diario, si buscas una rareza descatalogada y, por supuesto, si tu idea es comprar grandes cantidades de vino con sus consecuentes descuentos y facilidades para el transporte, la mejor opción es la de comprar vino por internet. Eso sí, si vas a iniciarte en la compra de vino a través de Internet debes tener en cuenta determinados indicadores.

El precio

La mejor relación calidad-precio de un vino normal está entre los 10 y 40 euros. Entendemos normal por un vino sin peculiaridades añadidas en su elaboración o envejecimiento. Piensa que debajo de los 10 euros queda poco margen después de cargar los impuestos y los costes fijos pertinentes, por lo que lo más probable es que ese vino sea de poca calidad.

Por encima de los 40, por su parte, nos arriesgamos a pagar de más por cosas que no deberíamos: los caprichos del mercado, las falsas creencias sobre el precio de los vinos en relación con su calidad o las ganas de competir con el cuñado de turno.

Esto no es una regla de tres exacta. A veces un vino caro vale lo que cuesta. Pero conviene tener presente una franja de precios razonable para no volverse locos ratón en mano. "Tradicionalmente el consumidor espera encontrar un mejor precio online que offline, el mercado funciona de esta manera, aunque vemos que esa noción del precio más ajustado ‘al céntimo’ se está diluyendo poco a poco y transformando en una mejora del servicio", explica Julián Ribalda, Director de e-Commerce de Lavinia, una de las mejores tiendas de vinos especializadas de España.

"Hoy es más relevante poder elegir una hora de entrega precisa de tu pedido, diferir la entrega o tener siempre stock de nuestras botellas preferidas en casa, que encontrar un vino 50 céntimos más barato que en otra web", añade el experto en comercio online. "En este punto es donde las vinotecas digitales debemos trabajar a fondo hasta llegar al nivel de Amazon, que ha puesto el listón muy alto. La gran dificultad reside aún en dar un buen precio al cliente, con una amplia oferta y un servicio que se ajuste a sus necesidades".

La información

El principal reproche a las webs de venta de vino tiene que ver con la falta de información. En los últimos años las compras de vino online han crecido, los consumidores ya no tienen reparos a la hora de pedir sus etiquetas favoritas o descubrir nuevas referencias a través de Internet, y las páginas web especializadas se han puesto las pilas, pero todavía nos encontramos con portales que no describen adecuadamente el vino, que no informan con precisión sobre su carácter, sus aromas y sus posibilidades de maridaje, e incluso que no aportan una ficha técnica o una nota de cata en la que saber qué tipo de uva o proporción del alcohol contiene.

Huye de este tipo de webs, pues en lugar de facilitarte la compra te complicarán aún más la existencia. Desconfía igualmente de sus precios y ofertas. Lo esencial a la hora de comprar vino en Internet es acudir siempre a webs que ofrezcan una información completa sobre los vinos. Están las más convencionales como Vinissimus, Uvinum, VinoPremier, Gourness o Decántalo, las ventas privadas tipo La Cave Privée o Bodega Privada, los carros de la compra virtuales de las webs de tiendas especializadas como Lavinia, Bodeboca, Tome Vinos o Vila Viniteca, o clubes de vino como Vino Selección.

También se puede comprar vino en subastas online como las de IDealWine, y hasta existen páginas que te ayudan con las armonías antes de tomar la decisión correcta, como es el caso de Dime1Vino. No será por falta de opciones. El asesoramiento personalizado es algo que actualmente se intenta de poner en valor. Muchos vendedores online apuestan por mantener el contacto directo con el comprador y acabar con la de idea de que esto se pierde por el hecho de ser una tienda virtual.

Ribalda añade un interesante consejo más a la hora de comprar vino online: "Conviene elegir una web con al menos 500 opiniones y con una nota de alrededor 4.5 sobre 5. Desconfía tanto de las webs con nota mejorable <4 cómo aquellas en las que todas las opiniones son positivas, ya que me hace dudar de la veracidad de las mismas. Busca también cuánto tiempo lleva el site online y a nombre de quien está registrado el dominio. Esto puede comprobarse en páginas como Who.is o Dominios.es".

Las falsas ofertas

Hace un par de décadas, cuando el comercio online todavía era una especie de utopía, una técnica de marketing clásica era tachar el precio del producto o poner el logo de 'superoferta' bien grande pero, ¿se trataba de verdad de una ganga? En este sentido, y aunque actualmente ya no se den tanto este tipo de fraudes, conviene comparar las tarifas en otros sitios, pues aún puede haber casos de rebajas por exceso de stock pasado el tiempo reglamentario, etiquetas estropeadas o botellas dañadas.

Julián Ribalda asegura que hoy en día los fraudes online no son lo más común. "Tendría cuidado, eso sí, al comprar botellas caras en Internet (Petrus, Romanée Conti, Lafite Rothschild, Latour), pediría siempre una foto original de la botella si es una vieja añada para ver el estado (merma, etiqueta) y comprobaría que la añada en cuestión, formato elegido y etiqueta son correctos. Hay bodegas como Vega Sicilia cuyas botellas están numeradas y se puede trazar el origen por distribuidor oficial".

El origen y la conservación de las botellas

Asegúrate de que los vinos propuestos en la web estén actualmente en el mercado. A veces se anuncian vinos del año que todavía no han sido comercializados y puede pasar que finalmente nunca lleguen a venderse en la página, con el consecuente perjuicio para el cliente que ha hecho el pedido desde el otro lado de la pantalla.

Fíjate bien en el plazo de entrega para no llevarte ningún disgusto si tu vino no llega a tiempo para la cena. Este, así como los gastos del envío, deben estar claramente indicados y no sólo escritos en la letra pequeña de las condiciones de venta.

Finalmente, es muy importante conocer la trazabilidad, el origen de las botellas y conservación de las mismas. "Es fundamental que la web sólo compre a bodega directamente y/o distribuidores oficiales y que las botellas estén siempre conservadas a temperatura controlada en un almacén climatizado como el nuestro, donde las más de 90.000 botellas que tenemos en stock nunca sufren cambios bruscos de temperatura, ni siquiera en verano", concluye el Director de e-Commerce de Lavinia.

Son datos que muchas veces no se facilitan en la web pero que pueden exigirse. Si no recibes respuesta a este propósito, quizás no sea buena idea comprar vino muy caro o viejo en esa página.