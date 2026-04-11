Lujo, vino y cocina riojana: el palacio barroco del siglo XVIII en Haro que renace como hotel boutique con los Echapresto

La fachada del Hotel Palacio de los Ángeles, en Haro (La Rioja).

Haro, capital indiscutible del vino de Rioja, guarda más secretos que van más allá del patrimonio que atesoran alrededor de la uva. Entre sus muchas joyas se encuentra un palacio barroco del siglo XVIII que ha recuperado su esplendor para convertirse en uno de los proyectos hoteleros más ambiciosos del norte de España.

Bajo la gestión de Majestic Hotel Management, el Hotel Palacio de los Ángeles emerge como un cinco estrellas que conjuga patrimonio, alta gastronomía y cultura del vino en una propuesta que trasciende el alojamiento para convertirse en experiencia.

La rehabilitación del edificio ha respetado la esencia histórica de sus muros, integrando con sutileza una estética contemporánea firmada por Trenchs Studio. Pasado y presente se dan la mano gracias a elementos como piedra, madera y luz natural, que definen espacios pensados para el descanso sereno.

Los hermanos Echapresto, en el Hotel Palacio de los Angeles.

Sus 38 habitaciones, junto a diez residencias independientes en un edificio anexo, amplían la oferta hacia estancias más largas y perfiles que buscan privacidad sin renunciar al lujo.

Sin embargo, el verdadero pulso del proyecto late en su propuesta gastronómica. Los hermanos Echapresto, referentes de la cocina riojana contemporánea, trasladan su filosofía a este nuevo enclave: una cocina honesta, profundamente arraigada al territorio y al producto.

El interior del Palacio de Los Ángeles.

Su sello garantiza una experiencia culinaria donde tradición y sensibilidad actual se encuentran para reivindicar el sabor como eje central, y sin dejar la excepcionalidad del producto en un segundo plano.

El vino, omnipresente en Haro, encuentra aquí un escenario privilegiado. El hotel atesora una de las colecciones más completas de la Denominación de Origen Calificada Rioja, convirtiéndose en punto de peregrinación para aficionados y expertos.

La cava que vertebra el restaurante de Palacio de Las Luces.

A ello se suma un wine bar que hace las veces de espacio de encuentro. Un rincón para bajar pulsaciones y dejarse llevar al ritmo de cada copa en un ambiente elegante y relajado. Pero sí se busca más relajación, lo mejor es dejarse caer por su cuidada zona wellness.

También cuenta con espacios singulares como El Calado —antigua bodega subterránea— o The Palace Library, refugio de luz y silencio para la lectura y la contemplación. En el exterior, la piscina de uso exclusivo para huéspedes completa una estancia marcada por la calma.

El wine bar del Palacio de las Luces.

El compromiso con la sostenibilidad añade una capa de coherencia al proyecto. Certificado como hotel verde por el Green Building Council España, el Palacio de los Ángeles apuesta por un modelo respetuoso con el entorno, integrando prácticas responsables desde su reconstrucción hasta su operativa diaria.

El vino define el carácter del paisaje y de quienes lo habitan, y este palacio recuperado es una forma de vivirlo, desde el lujo, el buen hacer y la exclusividad.