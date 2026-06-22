El pueblo ideal para recorrer a pie y comer un pescado y una tortilla de lujo: paisajes de leyenda junto al mar

Quienes piensen que las Rías Baixas son lo mejor de Galicia, se están perdiendo la otra mitad de lo mejor de Galicia.

Las Rías Altas, menos famosas, pero igual de atractivas, esconden pueblos perfectos para desconectar entre mar, acantilados y buena cocina.

Uno de ellos es Cedeira, una villa marinera situada en la Costa Ártabra, al norte de A Coruña, que es hacia donde nos dirigimos hoy.

Con un casco antiguo que aún conserva las callejuelas estrechas, casas con galerías y un trazado atravesado por el río Condomiñas, Cedeira suma a ese ambiente tradicional, la playa de la Magdalena, casi kilómetro y medio de arenal urbano que convierte el paseo junto a la ría en una parte innegociable del plan.

Pero la verdadera dimensión del destino aparece al mirar hacia la sierra de A Capelada. Allí están los acantilados de Vixía de Herbeira, con 613 metros de altura -los más elevados de la Europa continental- y una de las vistas más impresionantes de la costa gallega.

Y, muy cerca, en el mismo entorno espera San Andrés de Teixido, un santuario envuelto en una leyenda que invita a visitarlo cuanto antes.

Acantilados de Cedeira vistos desde A Garita de Herbeira iStock

¿Qué comer en Cedeira?

Como no puede ser de otra manera siendo una villa de tradición pesquera, la gastronomía local destaca por los productos del mar como percebes, pulpo o merluza, pero si hay un producto por el que los gallegos vamos a Cedeira es por el marraxo o marrajo. Y, ya que estamos, nos quedamos también por su tortilla.

Este pez, conocido científicamente como Isurus oxyrinchus, es un tipo de tiburón perteneciente a la familia de los lámnidos, pariente del gran tiburón blanco.

En Galicia es un pescado muy apreciado y forma parte de la tradición culinaria de algunas villas costeras, donde se prepara a la plancha o en guisos. Su carne es de color entre beige y rosado claro, sin espinas, con una textura firme y un sabor intenso que resulta delicioso para los amantes de los pescados azules.

Desde el punto de vista nutricional, el marraxo es una excelente fuente de proteínas de alto valor biológico y es ideal para dietas que requieren un buen aporte proteico sin exceso de grasas saturadas.

También contiene ácidos grasos omega-3, que contribuyen a la salud cardiovascular y al correcto funcionamiento del sistema nervioso. Además, es rico en vitaminas del grupo B, como la B12, y en minerales como el fósforo y el potasio.

El mejor sitio para comer marraxo

En julio hará 37 años que abrió sus puertas el mesón Muíño Kilowatio en el número 9 de la calle Mariñeiro. Un local antes ocupado por la oficina de Fenosa -la compañía de la luz- que sirvió como inspiración para el nombre del establecimiento.

Es un local pequeño que no admite reservas, pero aun así la gente hace cola para comer o para llevarse la comida, pues dispone de opción take away.

Se trata de un sitio sin pretensiones, con una carta sencilla, de platos de los que gustan a casi todo el mundo, que en 2023 fue reconocido por la Guía Repsol con uno de sus famosos soletes.

Raciones preparadas en el día de ensaladilla, zorza, raxo, calamares, chocos en salsa, bonito en salsa cuando está de temporada, croquetas y el marraxo a la plancha con ajo y perejil sobre una cama de patatas fritas caseras hechas en el momento y acompañado de pan gallego, son algunas de las propuestas que ningún visitante debería dejar pasar.

Existe opción de pedir raciones o tapas, pero tal como advierten algunos usuarios de la plataforma TripAdvisor, "lo que en Cedeira llaman tapas son raciones en cualquier otro sitio".

La mejor tortilla de Cedeira

La Guía Repsol también ha reconocido este 2026 a O Chiringo, el chiringuito de la playa de la Magdalena. E

n una edición en la que músicos, actores, escritores y otros personajes famosos han elegido sus lugares favoritos, han sido los miembros del grupo musical extremeño Sanguijuelas del Guadiana, quienes han puesto el foco sobre este establecimiento.

El 26 julio de 2024 les adjudicaron la concesión del local y en solo 23 meses han alcanzado repercusión nacional gracias a los conciertos que organizan con bandas de primer nivel y a las tortillas de Constanza, madre del joven propietario, que las prepara con patatas, huevos y cebollas "de casa".

Con eso y algunas raciones de lacón y empanadas, la terraza se pone a reventar en verano. El sitio perfecto para desconectar si disfrutas de la música a pie de playa.