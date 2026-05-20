Felipe, el fotógrafo que lleva 10 años inmortalizando las servilletas de papel de los bares las publica en un libro

Las servilletas de los bares suelen durar lo mismo que una ronda: unos minutos sobre la barra antes de acabar arrugadas entre platos y vasos. Mucho menos tiempo que el que lleva Felipe Hernández fijándose en ellas.

Durante 10 años, el fotógrafo las ha recogido en tabernas, cafeterías y restaurantes de toda España, atraído por sus logotipos, sus tipografías y esa estética popular que durante años formó parte del paisaje cotidiano de los bares. Ahora reúne 600 en Servilletas, un libro publicado por Ojos de Buey que convierte este objeto efímero en un archivo visual de la hostelería española.

Su trabajo siempre ha orbitado alrededor de los márgenes de la vida cotidiana. Ya lo hizo en proyectos anteriores como Ecstasy & Wine. Su mirada encuentra belleza precisamente donde otros pasan de largo: en las luces gastadas de una tasca, en un cartel desteñido o en una servilleta olvidada sobre una barra de zinc.

Durante años, Hernández fue compartiendo parte de este archivo en redes sociales bajo el alias @ecstasyandwine, convirtiendo las servilletas en pequeñas piezas de cultura visual contemporánea.

Lo que para muchos era basura efímera, para él era patrimonio gráfico y emocional. El libro cierra así un proyecto iniciado en 2014 y eleva definitivamente estos papeles ásperos y blancos a la categoría de documento histórico.

El libro también funciona como un archivo involuntario del diseño popular español. Tipografías imposibles, colores saturados, ilustraciones ingenuas y eslóganes directos conforman una estética reconocible para cualquiera que haya desayunado en una cafetería de barrio o pedido una caña en una barra de aluminio.

En tiempos de identidades visuales minimalistas y cafés clónicos, aquellas servilletas representan una creatividad espontánea, libre de estrategias de marca y manuales corporativos.

'Servilletas', un libro que vela por el patrimonio de la hostelería española.

COCINILLAS: ¿Cómo nace tu interés por documentar la cultura de los bares españoles a través de algo tan cotidiano como una servilleta?

Felipe Hernández: Desde pequeño siempre he sentido interés y curiosidad por los soportes gráficos como las servilletas, azucarillos, posavasos, carteles, flyers, tarjetas de visita, etc... Pero fue más de mayor cuando me di cuenta de la importancia real de estos trozos de papel.

COCINILLAS: ¿Recuerdas la primera servilleta que te hizo pensar que había una historia detrás?

Felipe Hernández: Llevaba tiempo guardando algunas pero cuando se me ocurrió que detrás de algo tan sencillo y universal podía haber un proyecto detrás fue estando en Bilbao en la cafetería Brest, del barrio de Deusto.

COCINILLAS: ¿Qué papel ha jugado Madrid en tu proceso creativo y en tu manera de mirar lo urbano y lo castizo?

Felipe Hernández: Muy importante, porque yo soy y vivo aquí. Aparte que he tenido mucha relación con todo lo castizo del centro de Madrid ya que tuve mi estudio en la calle Arenal durante cuatro años y he vivido un montón de años en el barrio de Embajadores y me he movido mucho por el centro. Ya lo hice cuando edité la publicación "Arenal El Carmen Sol Montera Ópera" que retraté la última generación castiza viva del centro de Madrid antes de la invasión de los turistas.

Las servilletas de Cervecería Arganzuela y Cafetería El Carmen retratadas en el libro de Felipe Hernández.

COCINILLAS: Tu cuenta @servilletas_ se ha convertido en un archivo visual del imaginario hostelero. ¿Cuándo decidiste que este registro debía transformarse en un libro?

Felipe Hernández: Siempre supe que la mejor manera de que este archivo permaneciera en el tiempo era con la edición de un libro pero no tenía prisa por ello, por eso he estado 11 años coleccionando servilletas (aún sigo). Pero fue hace un año y medio cuando me contactó Gabriel de la editorial Ojos de buey y me propuso hacer un libro con este archivo.

Aunque no era puramente fotografía si era archivo de España, por lo que le encajaba perfectamente en su catálogo. Y hace un mes se editó el libro (con la colaboración de Cervezas Alhambra) y en dos semanas se agotó la primera edición.

COCINILLAS: ¿Seguiste algún criterio para seleccionar las 600 servilletas que componen la colección final?

Felipe Hernández: Ninguno en especial más allá de que me gustasen.

COCINILLAS: En el proyecto hablas de “bares que sobreviven en forma de revisitados”. ¿Cómo dialogan esas servilletas con la idea de gentrificación y pérdida de identidad local?

Felipe Hernández: Pues que cada vez se ven menos en los sitios de toda la vida y en las nuevas aperturas tampoco se ven, supongo que tiene que ver con la homogeneización de todo y que los nuevos empresarios solo lo ven como un gasto y no como un valor añadido el tener tu servilleta personalizada.

Míticos de la hostelería inmortalizados en 'Servilletas'.

COCINILLAS: ¿Qué técnicas fotográficas y de diseño utilizaste para mantener la autenticidad del objeto mientras lo convertías en obra artística?

Felipe Hernández: Pues al principio lo que hice fue fotografiar la servilleta como si estuviera en un contexto de bar, tenía una placa de mármol veteado en mi estudio y ahí las fui haciendo. Pero años después probé a escanearlas y me gustó más ya que se apreciaban mejor los colores y texturas y se podía ver los diferentes tipos de papel, y finalmente en el libro opté por esta opción.

COCINILLAS: ¿Qué crees que dicen las servilletas sobre la forma en que los españoles vivimos el bar?

Felipe Hernández: Creo que hablan mucho de la forma que tenemos de relacionarnos.

COCINILLAS: En cada diseño hay tipografías, colores, ilustraciones o eslóganes únicos. ¿Qué descubriste sobre el lenguaje visual de la hostelería nacional?

Felipe Hernández: Pues que era muy rico, al igual que la hostelería que es muy diversa y diferente en según qué región estés de España. Aquí quiero hacer una mención especial a todos los diseñadores anónimos que sin su trabajo no podríamos estar hablando ahora de esto.

COCINILLAS: ¿Podemos entender Servilletas como una especie de “arqueología del bar español”?

Felipe Hernández: Se podría decir, aunque esto es solo una parte de lo que realmente es, ya que dentro de esa arqueología incluiría los carteles y letreros de los establecimientos, pizarras con menús, cartas, azucarillos, posavasos, etc...

COCINILLAS: ¿Cuál de las servilletas te resulta más simbólica, y por qué?

Felipe Hernández: Hay algunas que por el diseño o ilustración puedan parecer más simbólica pero todas son importantes.

COCINILLAS: Llevas desde 2014 trabajando en este proyecto. ¿Cómo ha evolucionado tu mirada sobre la ciudad y sus subculturas durante esos años?

'Servilletas' de Felipe Hernández (Ojos de Buey).

Felipe Hernández: Veo que todo lo que pensaba entonces de cómo estaba cambiando mi ciudad se ha ido cumpliendo pero con pasos cada vez más rápidos hasta el punto de no conocer sitios por lo que has pasado toda la vida. Pero los que gobiernan esta ciudad es lo que quieren; inversión de dinero de dudosa procedencia, turismo masivo y echar a la gente de sus barrios con lo que eso conlleva. El lema es claro, "Llenan la pradera, desahucian Madrid".

COCINILLAS: Como fotógrafo y artista urbano, ¿qué otros temas te gustaría abordar después del libro?

Felipe Hernández: Llevo desde finales de 2019 con un proyecto de Madrid, pero esta vez abordando todos los distritos de la Ciudad y que va directamente relacionado con Servilletas y lo de Arenal.

COCINILLAS: ¿Qué opinas de la transformación del bar clásico en espacios más “de diseño”?

Felipe Hernández: No se puede hacer nada con el paso del tiempo.

COCINILLAS: Si pudieras definir el alma de la taberna española en una imagen, ¿cuál sería?

Felipe Hernández: Tendría varias imágenes que podrían ser.