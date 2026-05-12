La aldea de película ideal para comer buen pulpo y recorrerla a pie en una hora: "plató de cine" y casas indianas junto al mar

Redes, en la Costa Ártabra coruñesa, es la escapada perfecta… siempre que elijas bien dónde sentarte a la mesa.

Hay rincones en los que parece que alguien pulsó el botón de pausa en un momento dado y el reloj se detuvo entre redes de pescadores y fachadas de ultramar.

Redes, una diminuta aldea marinera perteneciente a la parroquia de Caamouco, en el municipio de Ares (A Coruña), es exactamente eso, un lugar donde la vida sigue latiendo al ritmo de la ría y donde el paso del tiempo apenas se nota.

Con poco más de 200 vecinos censados, este antiguo puerto pesquero ha sabido preservar su esencia hasta el punto de convertirse en plató cinematográfico en más de una ocasión.

Aquí rodó Pedro Almodóvar varias escenas de Julieta (2016), con Adriana Ugarte y Emma Suárez como protagonistas y una de sus icónicas casas como telón de fondo.

También la popular serie de la Televisión de Galicia Padre Casares hizo de sus callejuelas su escenario habitual. Y es que basta pasear cinco minutos por Redes para entender por qué las cámaras no pueden resistirse.

De las casas indianas a la historia militar

Redes es una aldea de solo seis calles que se pueden disfrutar sin prisas en apenas una hora y el paseo entre sus pintorescas casas y las hortensias que adornan muchas de sus fachadas es más que recomendable.

Lo primero que sorprende al llegar son las viviendas que los emigrantes retornados de América, sobre todo de Cuba y Brasil, levantaron entre finales del siglo XIX y principios del XX.

Construcciones de inspiración modernista y colonial, con galerías acristaladas y balcones de madera pintados en azules intensos, verdes y ocres que contrastan con el gris habitual del cielo gallego.

No en vano, el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia premió a Redes en 2007 como ejemplo de arquitectura tradicional y sostenible.

La más emblemática es la Casa Azul, en la plaza do Pedregal, con su característico torreón de tres alturas que acapara la mayoría de las fotografías del pueblo.

Junto a ella, las modestas casas de pescadores se asoman a la ría con sus propios embarcaderos privados.

La plaza do Pedregal y el puerto

La plaza do Pedregal es el corazón de Redes. Aquí los marineros extendían y secaban sus redes tras la faena, una tarea que da nombre a la aldea.

Hoy sigue siendo el punto de encuentro del pueblo, flanqueada por un par de bares y unas vistas que quitan el aliento cuando la luz de la tarde tiñe las fachadas.

Desde la rampa del puerto se obtiene una de las postales más reconocibles de Redes: la hilera de casas marineras prácticamente colgadas sobre el agua, con escaleras que permiten a los pescadores bajar directamente a sus barcas.

Si coincides con la pleamar, el efecto es aún más espectacular.

En la playa de Area Morta, al otro lado del pueblo, todavía se conservan las cabrias, esas estructuras de madera donde los marineros tendían al sol las redes de algodón que se empleaban para la pesca de la sardina y que, aunque ya en desuso por la llegada de las redes de nylon, se siguen celebrando cada verano en la Festa da Cabria.

La batería de Punta Segaño: la historia militar

Si te queda tiempo y ganas de caminar, la zona esconde un patrimonio militar menos conocido. A unos cinco minutos en coche desde Redes, en dirección a Chanteiro, se encuentran las ruinas de la batería de Punta Segaño.

Esta fortificación costera se levantó a partir de 1739 para proteger la estrecha entrada a la ría de Ferrol, cruzando fuego con las baterías del lado norte. Posteriormente fue remodelada según el plan de artillado de 1897 y llegó a albergar cañones Krupp de 26 centímetros.

Hoy sus restos se utilizan como circuito para competiciones de ciclismo de montaña. En cualquier caso, merece la pena acercarse por las vistas panorámicas desde este punto, que abarcan la bocana de la ría y el océano abierto, merecen el desvío sin ninguna duda.

Aviso a navegantes: comer bien en Redes

Es difícil resistirse. Llegas al puerto, ves las barcas balanceándose y te encuentras con la cafetería O Peirao, que cuenta con la mejor terraza frente al mar.

A pesar de su ubicación privilegiada en la Avenida de Gaspar Rodríguez, las valoraciones recientes de O Peirao coinciden en señalar una relación calidad-precio muy mejorable y un servicio que no siempre está a la altura de un entorno con semejante producto fresco al alcance de la mano.

En cambio, si se sacrifican las vistas y nos vamos a la calle que está justo detrás (calle Medio), nos encontramos el Mesón O’Mourón das Gemelas, un local que destaca por sus numerosas reseñas positivas en Tripadvisor que alaban la calidad de sus platos y el servicio.

Ofrece platos de cocina tradicional marinera en los que el pulpo está muy presente en platos como el pulpo con langostinos.

¿Dónde comer bien a un paso de Redes?

A menos de diez minutos en coche, hay dos opciones que también son geniales para poner fin a una excursión bonita con una experiencia gastronómica redonda.

Ares

El pueblo vecino, en su largo paseo marítimo concentra numerosas tabernas en las que se puede comer a base de tapas y raciones.

Es el sitio para pedir unas xoubas a la brasa (las sardinillas de la ría), unos chipirones o un buen pescado del día, todo ello con vistas a una playa en forma de concha que es la seña de identidad del pueblo.

Mugardos: el santuario del pulpo

Si cruzas al otro lado de la península (apenas diez o quince minutos en coche), llegas a Mugardos, donde no se pide pulpo á feira, sino pulpo a la mugardesa.

La diferencia está en que aquí el cefalópodo se guisa en una salsa melosa a base de cebolla, pimiento, pimentón y aceite de oliva, acompañado de cachelos que absorben todo el sabor del caldo.

En el paseo marítimo del Cantón de Mugardos, locales como la Estrella del Muelle o Pulpería la Isla te servirán una ración para descubrir su receta más popular.

La Festa do Polbo, declarada de Interés Turístico, se celebra cada segundo sábado de julio en el Parque de la Constitución y mueve toneladas de pulpo preparado de las dos maneras.

¿Cómo llegar a Redes?

Redes se encuentra en la AC-122, dentro del municipio de Ares. Desde Ferrol son apenas 20 minutos; desde A Coruña, unos 45 minutos por la AP-9 y la AC-122; y desde Santiago de Compostela, aproximadamente una hora.

Es importante saber que el acceso en coche al casco antiguo está prohibido salvo para residentes, y las cámaras de vigilancia son implacables con quien lo intenta.

El aparcamiento habilitado para visitantes es una explanada gratuita a la entrada del pueblo, junto a la parada de bus y el parque infantil. Desde allí, cinco minutos andando te dejan en el corazón de Redes.

No intentes bajar al puerto en coche: las calles son estrechas, mueren en el mar y la grúa no perdona.