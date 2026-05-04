El pueblo del siglo XIII ideal para comer un pulpo exquisito y recorrer a pie paisajes divinos: Conjunto Histórico junto al mar

Imagina pasear entre soportales de piedra centenaria y galerías acristaladas que brillan con la luz dorada del atardecer atlántico.

Imagina una mesa con vistas a una ría gallega en la que el olor a salitre se mezcla con el del pimentón sobre un plato de pulpo recién cocido.

Ese lugar existe, está en Galicia y se llama Muros.

Situada al norte de la Ría de Muros y Noia, justo en la frontera entre las Rías Baixas y la Costa da Morte, esta pequeña localidad coruñesa de poco más de 8.000 habitantes es una de esas escapadas veraniegas que lo tienen todo.

Patrimonio medieval impecablemente conservado, una gastronomía de producto que quita el hipo, playas salvajes de arena blanca y rutas a pie con vistas que parecen sacadas de un cuadro.

A solo 70 kilómetros de Santiago de Compostela, Muros es el destino perfecto para quien busca ponerse a sí mismo en modo avión sin renunciar a darse un buen festín.

El casco histórico: una joya medieval

La villa fue fundada en el año 1286 por el rey Sancho IV de Castilla y su casco histórico, declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1970, está entre los mejor conservados de toda Galicia. Pasear por él es un ejercicio de fascinación continua.

Las calles A Xesta y Real forman la arteria principal del pueblo, flanqueadas por casas marineras de grandes sillares de piedra con soportales amplios bajo los que antaño se reparaban aparejos de pesca y se ponía el pescado a salar.

Los balcones corridos de hierro forjado y las galerías acristaladas del siglo XIX completan una estampa que transporta al visitante varios siglos atrás.

Entre sus rincones imprescindibles destacan la Praza da Pescadería Vella, rodeada de tabernas y bodegones; la Praza do Cristo, presidida por un hermoso cruceiro labrado de 1789; y el Curro da Praza, la plaza mayor, abierta a la ría y dominada por el edificio del Ayuntamiento.

No hay que perderse tampoco la iglesia de San Pedro, la Capela do Carme en la parte alta del pueblo, el Santuario da Virxe do Camiño ni el Arco de Don Diego, vestigio medieval vinculado a una de las familias más ilustres de la villa.

Y en verano, Muros se llena de vida con sus fiestas populares: las Fiestas de San Pedro a finales de junio, las celebraciones de la Virgen del Carmen en julio, las Xornadas da Cultura Mariñeira "Muros Mira ao Mar" y el ya veterano Festival Castelo Rock, que llena de música la villa cada verano.

¿Qué comer en Muros?

En Muros se come como mandan los cánones de la mejor Galicia marinera, y aquí el pulpo es rey indiscutible.

A la lonja de Muros, una de las más importantes de la costa entre A Coruña y Ribeira, cada día, cuando están en temporada, llegan a puerto barcos cargados de pulpo, merluza, nécoras y cigalas.

El pulpo á feira, tierno y con su punto justo de pimentón, aceite de oliva y sal gruesa, es plato obligatorio en cualquier mesa muradana. Pero no es la única forma de disfrutarlo: la caldereta de pulpo y el pulpo a la brasa son también preparaciones que brillan con luz propia.

Las sardinas (o xoubas, como las llaman en Galicia cuando son pequeñas) son otro imprescindible del verano muradano, asadas a la brasa en las terrazas que dan al puerto, acompañadas de un buen albariño de la ría.

¿Y dónde sentarse a disfrutar de todo esto? Casa Sampedro, en el Curro da Praza junto al puerto, es un clásico muradano con vistas a la ría y especialidad en zamburiñas, pulpo y merluza.

En la Praza da Pescadería Vella, las tabernas bajo los soportales ofrecen tapas y raciones a precios muy razonables: pulpo á feira, pimientos de Padrón, tortilla y empanada.

Rutas a pie para descubrir los rincones más bonitos

Muros y sus alrededores son un paraíso para caminar entre paisajes de postal:

Ruta costera Muros – Playa de Lariño. Un recorrido espectacular a lo largo de la costa que pasa por las playas de San Francisco, Ancoradoiro, Louro y Area Maior hasta llegar al faro de Lariño. Combina acantilados, arenales y vegetación atlántica, con opciones de acortar según el tramo que se prefiera.

Un recorrido espectacular a lo largo de la costa que pasa por las playas de San Francisco, Ancoradoiro, Louro y Area Maior hasta llegar al faro de Lariño. Combina acantilados, arenales y vegetación atlántica, con opciones de acortar según el tramo que se prefiera. Pozas de Can Loureiro y refugio de O Outeiro. Un recorrido que sigue el curso del río Rateira a través de senderos fluviales, bosques y pistas forestales. El premio: pozas naturales de agua cristalina y unas vistas magníficas desde el refugio.

Un recorrido que sigue el curso del río Rateira a través de senderos fluviales, bosques y pistas forestales. El premio: pozas naturales de agua cristalina y unas vistas magníficas desde el refugio. Pedregal de Esteiro y Pedra do Cadro. Ruta circular de unos 11 kilómetros por la parroquia de Esteiro, un paisaje insólito de enormes bolos graníticos de formas caprichosas repartidos por el monte.

Ruta circular de unos 11 kilómetros por la parroquia de Esteiro, un paisaje insólito de enormes bolos graníticos de formas caprichosas repartidos por el monte. Completa la escapada acercándote a la Playa de Carnota (la más larga de Galicia, con más de 7 kilómetros), la Cascada del Ézaro, los hórreos gigantes de Carnota y Lira, el Castro de Baroña o la vecina villa medieval de Noia.

¿Cómo llegar a Muros?