Álvaro Portolés, el alicantino detrás del paellero más grande de la ciudad de Valencia donde se cocinan 32 arroces a la vez

En Valencia el arroz es casi una religión y levantar el mayor paellero urbano de la ciudad es de los mejores homenajes que se le podría rendir. Detrás de ese hito está Álvaro Portolés, un emprendedor alicantino que ha sabido leer el pulso de una tradición para proyectarla hacia el futuro.

Como CEO de Tu Arrocero, Portolés ha liderado la apertura de una cocina central en Ciutat Fallera que ya se ha convertido en referencia dentro del sector: 300 metros cuadrados y un paellero con 32 quemadores capaz de cocinar otras tantas paellas al mismo tiempo.

Un camino que no ha recorrido solo. La empresa fue fundada en el verano de 2023 por Portolés y su socio Fran Ceacero (cofundador).

De Alicante a Valencia

Aunque alicantino de origen, Portolés ha encontrado en Valencia el escenario perfecto para desarrollar su proyecto. Su propuesta no busca competir con la tradición, sino escalarla. Llevar el arroz a un modelo capaz de abastecer a miles sin perder identidad.

Su estrategia pasa por combinar volumen y calidad. No se trata únicamente de producir más paellas, sino de perfeccionar el producto: arroces premium, nuevas elaboraciones y una carta dinámica que evoluciona con propuestas como la “paella del mes”.

Los difusores del nuevo paellero urbano de Tu Arrocero.

Uno de los aspectos más distintivos del proyecto impulsado por Portolés es su apuesta por la tecnología. La cocina central no es solo grande; es también inteligente. Sistemas de gestión digital, trazabilidad en tiempo real y herramientas de inteligencia artificial permiten controlar cada fase del proceso.

Sin embargo, la clave está en el equilibrio. La tecnología optimiza, pero no sustituye el criterio humano. El punto del arroz sigue dependiendo de la experiencia.

Liderar el arroz en Valencia

Portolés no esconde su ambición: posicionar su marca entre los grandes referentes de la ciudad en términos de volumen. Este salto productivo también impacta directamente en el servicio.

Con un radio de reparto que ya alcanza los 25 kilómetros, la empresa busca reforzar tanto el delivery como el take away desde sus puntos en Juan Llorens y República Argentina, y pronto desde una tercera ubicación en pleno centro de la ciudad.

Las paellas que firma Tu Arrocero.

Pero más allá de cifras y logística, su proyecto tiene algo de relato contemporáneo sobre la gastronomía valenciana: cómo una tradición centenaria puede adaptarse a los ritmos actuales sin perder su esencia.

En ese equilibrio —entre fuego, arroz y algoritmo— es donde Álvaro Portolés está construyendo algo más que una empresa: una nueva forma de entender la paella en el siglo XXI.