La ruta entre arroces y refugios de montaña que han colocado a Grandvalira como destino 'gastro' más allá del esquí

En Grandvalira la gastronomía hace tiempo que dejó de ser un mero trámite entre bajada y bajada. Lo que antes era un bocadillo apresurado y un café rápido, hoy es un recorrido culinario que explica, casi mejor que los kilómetros esquiables, la transformación de la estación andorrana en un destino donde la experiencia importa tanto como la nieve.

En los últimos quince años, la restauración ha multiplicado sus cifras y, sobre todo, ha cambiado la mentalidad: aquí se viene a esquiar, sí, pero también a comer bien. Y cada vez más, a hacerlo aunque no se calcen los esquís.

El cambio no ocurrió de la noche a la mañana. Primero fue mejorar el producto. Después, profesionalizar el servicio. Y, finalmente, entender que el visitante no venía solo a esquiar: venía a vivir un día redondo.

Una panorámica de Grandvalira.

La estación comenzó a trabajar la gastronomía como parte central del customer journey. Segmentación de públicos, análisis de momentos de consumo y construcción de conceptos propios. “Antes dábamos servicio al esquiador. Ahora diseñamos experiencias para perfiles muy distintos” argumenta Alex Orúe, director de alimentos y bebidas de Grandvalira.

Los remontes más rápidos han reducido el tiempo necesario para “hacer estación” y han abierto espacio para el disfrute gastronómico. No se trata de culturizar al cliente”, explican desde la dirección gastronómica, “sino de crear una cultura de calidad para un cliente que ya la tiene”. Esa es la diferencia.

Un arroz de montaña al sol en el refugio de Llac de Pessons.

El esquiador joven que quiere optimizar horas en pista encuentra propuestas fast good de calidad —hamburguesas premium, opciones ágiles pero cuidadas— con tickets que pueden moverse entre los 15 y 35 euros. El grupo que busca terraceo y cóctel se sitúa en una franja intermedia (35-50 euros). Y el cliente gastronómico, el que convierte la comida en el centro del día, encuentra restaurantes donde la experiencia arranca a partir de los 50 euros.

A todo esto, también ayuda que Uber lleve operando más de medio año y sea partner del grupo, facilitando así desplazamientos y evitando que nadie tenga que hacer uso de nadie como 'conejillo de Indias' para la conducción segura del resto.

El auge del no esquiador

Según explica Orúe, responsable del alto nivel gastronómico de la estación de esquí con más kilómetros al sur de Europa, uno de los cambios más significativos es el crecimiento del público que no esquía. Antes, el acompañante tenía pocas alternativas más allá del hotel. Hoy encuentra terrazas con solárium, música, gastronomía de nivel y actividades complementarias.

La estación ha entendido que el ocio y la restauración no son secundarios: son motores. Con más de 65 puntos de venta bajo un modelo integral —a diferencia de estaciones donde muchos restaurantes son concesiones externas independientes— la coherencia estratégica es total. Eso permite tematizar espacios, crear alianzas con marcas (desde automoción hasta bebidas) y mantener estándares homogéneos.

La profesionalización también pasa por la gestión de talento: procesos de selección anticipados, acuerdos de doble estacionalidad con Argentina o destinos de costa, y una búsqueda constante de perfiles capaces de sostener el salto cualitativo.

Porque si algo ha demostrado Grandvalira es que la gastronomía ya no es el descanso entre descensos. Es, para muchos, el verdadero motivo para volver. Lo relevante no es el precio, sino la amplitud del espectro. "La clave ha sido dar alternativas reales", añade.

Wine & Meat Bar by Jean Leon

Restaurante Wine & Meat by Jean Leon, en Soldeu.

Entre los restaurantes más emblemáticos a pie de pista destaca Jean Leon, un bistró de carnes y vinos que ha sabido construir un relato propio en plena montaña. El nombre no es casual: evoca la historia del hombre que da identidad a la bodega y vertebra una carta donde el vino es protagonista.

En su Wine Bar, el comensal puede recorrer el territorio vinícola del Penedès a través de las referencias de la bodega, incluidas cosechas especiales y vinos experienciales.

Pero el vino no vive solo: la carta despliega embutidos premium como la trilogía de cecinas, incluida una del Restaurante El Capricho, y una contundente selección de carnes y verduras a la brasa en la Josper Area, con cortes tan codiciados como la vaca Txogitxu, la ternera Wagyu, la ecológica de Cal Tomàs o el cerdo ibérico Joselito.

Llac dels Pessons

Restaurante Llac de Pessons, en Grau Roig.

A 2.350 metros de altitud, a orillas del lago que le da nombre, el restaurante del refugio del Llac dels Pessons lleva más de 25 años siendo uno de los templos gastronómicos del país.

Aquí la cocina andorrana recupera su lugar en la mesa con platos emblemáticos como la escudella o el trinxat, arroces de montaña y carnes a la brasa —incluida la codiciada wagyu— que dialogan con el entorno. No hay que olvidarse de probar sus carocoles a la llauna, perfecto pasatiempo hasta que llegan los platos fuertes.

En los sectores de Grau Roig y Pas de la Casa, la apuesta por la reintroducción de la cocina del país es clara: producto local, recetas tradicionales e innovación contenida. En invierno, la experiencia puede completarse con cenas combinadas con actividades nocturnas como salidas en motos de nieve o raquetas, siempre bajo reserva.

L’Abarset

El restaurante L'Abarset, en El Tarter.

Hablar de L’Abarset es hablar de uno de los après ski más reconocidos del sur de Europa. Pero reducirlo a eso sería injusto. Su propuesta bistronómica —con almuerzos y cenas— combina tradición de montaña y cocina contemporánea en una carta donde el producto de temporada marca el ritmo: carnes a la brasa, clásicos reinterpretados, tapas creativas y postres artesanales.

A partir de las 16 h, el exterior se transforma y la música toma protagonismo. Champán, cócteles y un ambiente que invita a quedarse convierten la terraza en un snow club donde el sol y la nieve compiten por el protagonismo. Pero quien se sienta a la mesa descubre que aquí hay algo más que fiesta: hay técnica, respeto por el producto y una puesta en escena cuidada.

Es el lugar ideal para grupos de amigos que quieren alargar el día sin renunciar a una buena cocina, pero también para quienes buscan un restaurante con personalidad propia, más allá del bullicio. Entre los platos que merecen la pena probar están su pizza de atún Balfegó (proveedor de confianza también en el resto de establecimientos),

Cafetería Pulka

Cafetería Pulka, en Grau Roig.

Entre pista y pista, Pulka Café representa otra pieza clave del engranaje, la pausa. Este rincón te da la bienvenida a la llegada de Grau Roig y si no te soluciona un desayuno, te espera para el descanso entre pista y pista o el vermut del aperitivo.

Su propuesta puede parecer sencilla —café, tartas, menús informales—, pero responde a una estrategia muy definida dentro del modelo integral de la estación: crear momentos de consumo adaptados a cada perfil de cliente y a cada franja horaria.

Hotel Naudi Boutique

El restaurante del Hotel Naudi, en Soldeu.

En el corazón de Soldeu, el Hotel Naudi Boutique es una institución con más de 50 años de historia familiar. Su restaurante, con terraza frente a las pistas, es una buena parada después de esquiar, o simplemente para disfrutar del sol de invierno sin necesidad de forfait.

La propuesta gastronómica se centra en la cocina tradicional reinterpretada con sensibilidad contemporánea, producto de proximidad y temporada, platos que evocan la memoria sin caer en la nostalgia. Desde su interesante tabla de quesos andorranos, pasando por los canelones que son sello de la casa, y terminando con el flan con mascarpone, aunque no se encuentre sobre las pistas, es una opción a considerar para descansar tras deslizarse por ellas.

El resultado es un modelo integral donde la gastronomía no es un complemento, sino un pilar estratégico. Un destino donde el cliente puede diseñar su día a medida: esquí intenso por la mañana, vermut en terraza al mediodía, comida larga con vistas al lago y, si apetece, música y cócteles al caer la tarde.