Hoteles de Madrid donde tomar un desayuno continental sin tener que estar alojado

Ya no tienes que seguir soñando con una de las experiencias más gratificantes de los hoteles, porque no son pocos los que ponen a disposición del que quiera disfrutarlo, un desayuno continental aún sin estar alojado.

Café recién hecho, bollería, fruta, embutidos, diferentes tipos de panes... Cuando uno se aloja en un hotel, en una de las cosas que piensa, es en el desayuno del día después. ¿Cómo no hacerlo? La mayoría apuestan por una cantidad de manjares ilimitada para empezar el día con energía. Pero ¿qué pasa si quieres disfrutar de uno de estos desayunos en tu ciudad sin tener que alojarte en un hotel porque ya tienes casa?

En Madrid hay grandes hoteles que sirven sus desayunos no solo para sus huéspedes y estos son los mejores.

The Madrid Edition

Dirección: Plaza de Celenque, 2

Plaza de Celenque, 2 Teléfono: 919 545 420

919 545 420 Precio: Desde 20 €

Ha sido una de las sensaciones de la temporada y es que la última apertura en cuanto a hoteles de lujo se refiere, no ha dejado a nadie indiferente. Habrás visto cientos de fotos de su icónica escalera y su fantástica terraza en las alturas. El proyecto de Ian Schrager, creador de Estudio 54, ha llegado para elevar más si cabe la oferta madrileña.

¿Qué te parecería desayunar en clave mexicana? Es lo que propone el hotel para clientes no alojados. Los desayunos se sirven en el restaurante Jerónimo, firmado por el chef Enrique Olvera. Además de opciones más tradicionales como la fruta de temporada, tostadas de aguacate con pepino y salsa macha o la french toast, han añadido a su menú platos típicos de los buenos días mexicanos.

Desde huevos rancheros con judías y hoja santa, a chilaquiles verdes y rojos o enmoladas con pollo, mole y queso crema.

Santo Mauro

Dirección: Zurbano, 36

Zurbano, 36 Teléfono: 913 196 900

913 196 900 Precio: Desayuno intercontinental 33 € / Desayuno completo 55 €

El pasado diciembre de 2021, reabría sus puertas uno de los hoteles más especiales de Madrid. El palacio de Santo Mauro asumía así una nueva etapa, sin renunciar a su esencia. A cambios en interiorismo y paisajismo, se unía una nueva propuesta gastronómica, esta vez a cargo del chef Rafa Peña, de Gresca Barcelona.

Peña y su equipo asumían toda la cocina del hotel, desde comidas y cenas, hasta desayunos, que no se ciñen solamente a sus huéspedes, sino a todo el que quiera disfrutar de ellos. ¿La única condición? Que tiene que ser hasta las 10 de la mañana.

Disponen de varias opciones de desayuno, uno más completo y tres desayunos intercontinentales a elegir. Zumos y licuados, huevos de diferentes maneras, tarta fina de manzana, surtido de quesos afinados, mollete de jamón ibérico con tomate ramallet... Si lo pides en su maravilloso jardín, empezarás el día de una forma memorable.

Mandarin Oriental Ritz

Dirección: Plaza de la Lealtad, 5

Plaza de la Lealtad, 5 Teléfono: 917 016 767

917 016 767 Precio: Desayuno continental 36 €

De lunes a domingo, entre las 7 de la mañana y las 11, también puedes desayunar de lujo en otro de los grandes hoteles de la ciudad. El mítico hotel Ritz, renacido bajo el sello de Mandarin Oriental y con la dirección gastronómica de Quique Dacosta, ofrece desayuno continental en The Palm Court, su restaurante bajo la cúpula de cristal en pleno corazón del hotel.

Con el fin de las restricciones han recuperado el formato buffet. Bollería casera, panes, jamón ibérico recién cortado, quesos madrileños, gofres, tortitas... Además de opciones de huevos a la carta y una cuidada selección de pastelería. También tienen puedes añadir platos calientes de la carta con un pequeño incremento. Si quieres darte un súper capricho, disponen también del desayuno Royal (175€) para dos personas con todo lo anterior, champán y huevos périgord con caviar.

Eso sí, recomiendan llegar pronto para disfrutarlo, porque no admiten reserva y los clientes alojados tienen prioridad en este caso.

OD Hotel Madrid (Mar Mía)

Dirección: Plaza Isabel II, 7

Plaza Isabel II, 7 Teléfono: 965 144 444

965 144 444 Precio: 25 € por persona

El primer hotel en la capital del grupo de Marc Rahola, Ocean Drive, ha abierto en plena plaza de Santa Isabel y frente al Teatro Real. A una fantástica opción de alojamiento con piscina en la azotea, se ha unido Mar Mía, el espacio que une a Carlos Bosch, al frente del grupo Gastro Portal de Alicante y Madrid, Rafa Zafra, de los restaurantes Estimar en Barcelona y Madrid y Jondal en Ibiza y Luis Rodríguez, el virtuoso de Casa Elías, una de las mejores arrocerías de España.

Más allá de proporcionar comidas y cenas fabulosas, el hotel tiene una fórmula completa de desayuno para clientes no alojados. Podrás empezar el día con croissants caseros, molletes y tostadas de pan de masa madre de John Torres, huevos al gusto, quesos, embutidos ibéricos... Todo ello acompañado de una extensa oferta de zumos naturales, cafés y tés.

The Westin Palace

Dirección: Plaza de las Cortes, 7

Plaza de las Cortes, 7 Teléfono: 913 608 000

913 608 000 Precio: Desayuno continental 25 € / Desayuno Westin 40 €

¿Cómo suena desayunar bajo la histórica cúpula del hotel The Westin Palace? A planazo ineludible, ¿verdad? Esta insignia de la hotelería madrileña propone desayunos tanto para clientes alojados, como para los que no lo están.

Tiene dos tipos de desayuno, el continental, con zumo natural, selección de bollería y panes, cereales y café o infusiones y el desayuno Westin, ideal para darse un festín. Este último lo proponen en formato buffet, donde no falta de nada.

Podrás desayunar desde opciones tradicionales como fruta de temporada, embutidos o ahumados, a platos con sabor español como tortilla de patata y churros, pasando por opciones de cocina internacional como pancakes, baked beans y hasta samosas o gyozas. Todo ello unido a una selección de panes y bollería, yogures artesanales, huevos a la carta y una amplia selección de bebidas.

Bless Hotel Madrid

Dirección: Velázquez, 62

Velázquez, 62 Teléfono: 915 752 800

915 752 800 Precio: Desde 10 €

The Best of Living. Es el sello acuñado por el Bless Hotel Madrid y de ese modo, inunda todo el establecimiento con esa filosofía de vida hedonista. En el lobby del hotel, uno de los más animados que conocemos, sirven cada día entre las 8:30 y las 12:00 horas desayunos.

En BLESS Lively Lounge, se sirve un desayuno a la carta, con opciones variadas como tostadas, croissants y bowls de fruta o de açaí. Otra opción es apuntarte al desayuno en formato buffet, su Blessed Berakfast, que hace un recorrido por los distintos continentes del globo.

Puedes arrancar el día con huevo campero al gusto acompañado de english muffins o hacerlo a la nipona, con una sopa miso con wakame, shitake y tofu. ¿Qué tal un viaje mañanero hasta México? También tienen opciones como chilaquiles con frijoles. Pero si quieres quedarte en Madrid, podrás desayunar unos churros con chocolate. Más divertido, imposible.

Villa Magna

Dirección: Paseo de la Castellana, 22

Paseo de la Castellana, 22 Teléfono: 915 871 985

915 871 985 Precio: Desayuno continental 26 € /Desayuno Rosewood 42 €

Madrid se ha consagrado como destino de lujo y lo ha hecho en una vorágine de aperturas de hoteles de cinco estrellas, entre ellos la reapertura del Villa Magna bajo el sello Rosewood. Si su restaurante Amós capitaneado por Jesús Sánchez merece más de una visita, también la merecen sus otros espacios, entre ellos, donde apuestan por desayunos.

Estos se sirven en Las Brasas de Castellana, el otro de sus restaurantes. Se puede pedir a la carta, entre una variada oferta de bollería, embutidos, huevos, dulces, cócteles y zumos o apostar por sus menús establecidos.

El desayuno continental se compone de zumo y fruta fresca, además de una selección de los anteriores mencionados, café o infusión, mientras que el desayuno Rosewood, incluye lo mismo, además de una propuesta de su vitrina dulce de Flor y Nata y la opción de pedir platos a la carta. ¿Los imprescindibles? Sus huevos Benedictine, que elaboran con jamón york, ibérico o salmón.

Dani Brasserie

Dirección: Sevilla, 3

Sevilla, 3 Teléfono: 913 306 210

913 306 210 Precio: Desayuno buffet 48 € / Desayuno continental 36 €

Un desayuno firmado por Dani García, siempre es una buena opción. En el cielo del Four Seasons en su ya consagrada Dani Brasserie, desde hace un tiempo se han apuntado también a dar desayunos.

Para degustar tanto en sala, como en su coqueta terraza, el marbellí ha creado una carta con opciones para todos. Puedes disfrutar de su formato buffet con una selección de fruta y yogures, además de una sección de quesos, embutidos, ahumados y fiambres y una gran variedad de cereales, panes, bollería dulce y tostadas. Aquí se puede añadir también un plato de su carta.

¿Buscas algo más concreto? Otra opción es pedirlo a la carta donde no falta la opción del clásico desayuno continental o maravillas como los huevos Bene-dicción Dani Style con jamón ibérico y holandesa, una tortilla de cangrejo real y opciones refrescantes como su papaya bircher, con muesli, mango y lima kaffir.

Only You Atocha

Dirección: Paseo de la Infanta Isabel, 13

Paseo de la Infanta Isabel, 13 Teléfono: 914 097 876

914 097 876 Precio: Packs desde 10,95 € / Piezas de bollería 3,25 € la unidad

Hace ya algún tiempo que el hotel Only You Atocha y el afamado pastelero Oriol Balaguer, unieron sus fuerzas para abrir Breakery, un nuevo concepto de

bakery ubicada en el concurrido lobby del hotel.

Siguiendo la estética neoyorquina del hotel, este espacio funciona con propuesta gastronómica a lo largo de todo el día, pero es en los desayunos cuando uno puede disfrutar de las genialidades del catalán, sumadas a clásicos del desayuno continental.

Puedes pedir a la carta o sus packs de desayuno, que incluyen zumo y café o infusión. Las opciones van desde las tostadas con jamón ibérico o salmón ahumado y queso crema entre otras, a huevos de corral en diferentes versiones como los Benedictine o una sartén de tortilla de patata trufada, pasando por las opciones veganas o healthy, como fruta y bowls de yogur.

Por supuesto, no podía faltar la buenísima bollería de Oriol Balaguer: sus premiados y famosos croissants de mantequilla, chocolate o gianduja, las palmeras de chocolate o sus caracolas de fruta.

