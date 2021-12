La salud y el tiempo son dos grandes tesoros que todos queremos conservar. Con respecto a la primera, nadie tiene ya ninguna duda de que la alimentación desempeña un papel fundamental. Si hablamos del tiempo, hoy en día tenemos herramientas como los microondas LG Smart Inverter que nos permiten cocinar muy rápido y de forma saludable.

Muchas veces, la principal enemiga que nos encontramos cuando nos proponemos llevar una vida equilibrada es la falta de tiempo y, cuando esto sucede, los microondas Smart Inverter de LG nos permiten cocinar de forma saludable en muy poco tiempo y con un gran resultado. Y, seamos sinceros, incluso a los que nos encanta cocinar y nos ponemos a hacerlo con todo el tiempo del mundo, somos más felices cuando tenemos un electrodoméstico que nos facilita el trabajo como este microondas con el que podemos sofreír, cocer -incluso a baja temperatura-, hornear o gratinar sin necesidad de otros aparatos.

Smart Inverter, los microondas que funcionan como siempre has deseado

LG Smart Inverter

La tecnología Smart Inverter de LG supone una importante evolución respecto a la tecnología convencional, os cuento por qué.

Los microondas que conocemos de siempre funcionan siempre a la potencia máxima, así que, cuando tienen que regularla, lo hacen de forma ficticia, es decir, funciona “a saltos” cortando y activando el suministro de energía, de manera que la media sea la potencia que necesitamos. Por este motivo, en los microondas convencionales muchas veces los alimentos no se calientan de manera uniforme o no se descongelan bien quedando el interior congelado cuando los bordes no solo se han descongelado, sino que hasta se han cocinado. Con la rabia que da eso.

Con la tecnología más evolucionada LG Smart Inverter, la potencia se regula de forma precisa, con un flujo se energía constante y sin saltos, por eso se puede controlar de forma más eficaz la temperatura en un rango muy amplio. Esta forma de funcionar supone importantes ventajas a la hora de cocinar:

Los alimentos se descongelan, se calientan o se cocinan de manera uniforme. Al cocinar de manera continua a una potencia de hasta 1200 W las cocciones puedan llegar a ser hasta 1.6 veces más rápidas. Esta tecnología ocupa menos espacio, por lo que con el mismo tamaño que un aparato convencional los microondas LG Smart Inverter tienen una capacidad superior y esto permite cocinar en recipientes más grandes y, por tanto, para un mayor número de comensales. El amplio rango de temperaturas permite cocinar de multitud de formas, desde cocinar a baja temperatura, preparar yogures, hornear pizzas o simplemente mantener platos calientes. Una garantía de 10 años.

Esto es, son microondas que hacen las cosas como siempre hemos querido que las haga el nuestro.

Hasta 4 electrodomésticos en uno para cocinar con todo tipo de técnicas

LG Smart Inverter

Como no todos tenemos las mismas necesidades a la hora de cocinar, LG aplica esta tecnología a dos tipos de microondas:

Los Microondas Grill 2 en 1 , que pueden calentar y descongelar por microondas, así como dorar y gratinar gracias a su potente grill de cuarzo.

, que pueden calentar y descongelar por microondas, así como dorar y gratinar gracias a su potente grill de cuarzo. Los Hornos Microondas 4 en 1, que además de microondas y grill nos ofrece todas las funciones de un horno tradicional multifunción.

Con ellos puedes cocinar con todo tipo de técnicas para conseguir platos saludables en tiempo récord.

Cocina al vapor, una técnica rápida y saludable

Cocinando al vapor se consigue mantener intactos los nutrientes de los alimentos, especialmente los de las verduras, además de ser una técnica que permite reducir su tiempo de cocinado.

A través del accesorio Steam Bowl de los microondas Smart Inverter de LG se mantiene el sabor auténtico de tus recetas, haciéndolas más digestivas y saludables. Gracias al control de la temperatura de la tecnología Smart Inverter se puede cocinar al vapor manteniendo las propiedades nutricionales al no sobrecalentar los alimentos.

Frituras crujientes y saludables con el plato Crispy

El plato Crispy es un accesorio que viene incluido con los modelos 4 en 1 que permite asar y freír alimentos con un 72 % menos de grasas y consiguiendo frituras crujientes y jugosas. Para que te hagas una idea, un Horno Microondas LG Smart Inverter 4 en 1 es también como una Air Fryer de gran tamaño.

Más fácil de limpiar que un microondas convencional

Una de las tareas más engorrosas a la hora de limpiar la cocina, es la limpieza de hornos y microondas, pero los hornos LG Smart Inverter se pueden limpiar con suma facilidad después de cada uso y sin necesidad de utilizar productos específicos que, por lo general, suelen ser altamente tóxicos e incómodos de manipular. Esto es posible gracias al sistema Antibacterias EasyClean™ que tienen estos hornos, su interior está revestido con zeolitas, un material de origen volcánico que evita que grasa penetre y elimina las bacterias con una eficacia del 99,99 %.

Más barato que tener varios electrodomésticos separados

Aunque si se comparan con los microondas más básicos, es cierto que el precio de algunos modelos 4 en 1 LG Smart Inverter es sensiblemente más elevado, hay que tener en cuenta que mediante sus funciones podemos llevar a cabo múltiples técnicas de cocción como hornear, gratinar, cocinar al vapor, cocinar a baja temperatura, asar, freír e incluso utilizarlo para hacer yogures o mantener el calor de los platos, por lo que simplemente hay que echar cuentas y ver que el ahorro es considerable cuando se compara el precio de uno de estos microondas con el de lo que costaría comprar todos los electrodomésticos por separado.

Cocinar y hornear como en un horno tradicional

Una de las características que más sorprenden a los que aún no conocen estos microondas LG Smart Inverter 4 en 1 es que, además de cocinar con microondas o grill, pueden cocinar por convección con calor circulante a la temperatura elegida por nosotros, es decir, como los hornos tradicionales y esto en una cocina pequeña es maravilla, porque podemos cocinar prácticamente cualquier cosa en un aparato que, hasta hace no mucho tiempo, en las casas se usaba básicamente para calentar la leche y el agua de las infusiones.

El mito de que cocinar con microondas no es sano

Esto es algo que hemos escuchado en muchas ocasiones, pero siempre sin argumentos basados en la ciencia, como suele suceder cuando se trata de bulos y de creencias erróneas. La realidad es que la mejor forma de preservar los nutrientes de los alimentos en cocinarlos durante períodos breves y con la menor cantidad posible de líquido como nos permite hacer el microondas.

Los microondas son electrodomésticos seguros

Otro de los grandes mitos sobre los microondas es el que hace referencia a la radiación. Efectivamente, las microondas son una forma de radiación electromagnética como la luz visible, los infrarrojos o las ondas de radio/televisión; de hecho, en el espectro electromagnético que ordena los tipos de radiación según su frecuencia/longitud de onda, las microondas estarían entre los dos últimos.

LG Smart inverter

Además, los microondas cumplen unos estándares muy estrictos que impone la comunidad europea entre los que está la obligación de que el microondas no pueda funcionar con la puerta abierta, así que, aunque esté funcionando, si abres la puerta, las microondas desaparecen.

Esta nueva tecnología, que en Cocinillas conocemos bien porque ya son varios miembros del equipo los que tiene uno en casa, os va a permitir luciros con recetas como este pollo asado de carne tierna y piel crujiente o una pizza casera con la masa hecha por vosotros mismos que es un juego de niños, o unas riquísimas berenjenas rellenas de atún o cualquier bizcocho que se te ocurra como este banana bread o una deliciosa lasaña casera.

Y como todos queremos que le saques el máximo partido a tu nuevo electrodoméstico, en LG han montado la plataforma Microcinando con LG, en la que también podrás encontrar todo tipo de recetas para llevar una alimentación sana y variada.

