Mónica, nutricionista: "Parecen canelones, pero es una receta más sana con 1 bola de mozzarella y un poco de jamón"

La nutricionista Mónica Acha en un montaje de El Español Azurita iStock

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Unas lonchas de jamón han sacado del apuro muchas cenas improvisadas y han servido de agasajo a muchas visitas de las que llegan sin avisar, aunque casi siempre acaben igual, en un plato o en medio de un trozo de pan.

Pero solo hace falta un poquito de imaginación y un par de cositas más que haya por la nevera para darle la vuelta a eso.

Eso es exactamente lo que propone la nutricionista Mónica Acha en su canal de YouTube con estos rollitos de jamón rellenos de mozzarella .

Mónica es dietista-nutricionista y tecnóloga de los alimentos con más de tres décadas de consulta a sus espaldas, miembro del Colegio de Dietistas-Nutricionistas del País Vasco y de la Academia Española de Nutrición y Dietética.

Desde hace años, además, divulga sobre nutrición y cocina saludable, en su canal de YouTube Simple Blending y en su perfil de Instagram @simpleblending.

Un aperitivo con alma de canelón

En uno de sus vídeos cocina lo que ella llama un aperitivo mediterráneo, nutricionalmente denso y con solo 4 ingredientes.

La mozzarella fresca tiene un sabor prácticamente neutro y una textura fundente en boca, y ese es justo su papel en la receta, el de aportar cremosidad al bocado.

El punto salado lo pone el jamón curado, la intensidad aromática la aportan la albahaca y los frutos secos del pesto, y la rúcula le da el toque fresco y herbal que equilibra todo.

Pesto de bote o pesto casero: la diferencia está en el aceite

Aunque la nutricionista admite utilizar un pesto comercial, aprovecha para señalar dónde está la trampa habitual y es el aceite.

El pesto que preparas en casa se hace con aceite de oliva; los de bote suelen llevar aceites vegetales más baratos, así que conviene leer la etiqueta antes de meterlo en el carro de la compra.

Por otro lado, el gran obstáculo del pesto casero son los piñones de la receta original, que ni son fáciles de encontrar ni baratos. La solución pasa por cambiar el fruto seco y usar nueces, anacardos o almendras y, si se tercia, también la hoja, pues en vez de albahaca podría usarse rúcula.

Ingredientes Jamón curado en lonchas, 6 ud

Mozzarella fresca, 1 bola, unas 12 lonchitas finas

Rúcula, 25 g

Pesto, 1 cucharada sopera Paso 1 Cortamos la mozzarella en láminas finas, de tamaños algo distintos, para poder encajarlas después dentro de cada rollito como si fueran piezas de un puzle. De una bola salen unas doce. Paso 2 Extendemos una loncha de jamón sobre la tabla. Si las lonchas son grandes y regulares, montamos un rollito por loncha; si son irregulares o pequeñas, superponemos dos o tres para formar una superficie continua y evitar picos sueltos al enrollar. Paso 3 Repartimos el pesto por encima con cuidado. Con una cucharada sopera hay de sobra para los seis, que solo hay que dar un toque. Paso 4 Colocamos las láminas de mozzarella ajustándolas al ancho de la loncha y añadimos la rúcula. Paso 5 Enrollamos desde uno de los bordes, dejando siempre un par de dedos de jamón libres al final. Es el margen que necesitamos para poder cerrar el rollito. Paso 6 Apoyamos cada pieza sobre el punto de cierre, boca abajo. El propio peso del rollito lo mantiene cerrado sin necesidad de palillos.

ROLLITOS DE JAMÓN RELLENOS DE MOZZARELLA | Receta sorprendente de aperitivo lowcarb

Otros aperitivos mediterráneos que se montan en 5 minutos

La primera variante la da la propia Acha antes de empezar a enrollar y es cambiar el jamón por salmón marinado. Se mantienen las proteínas y se suman ácidos grasos omega 3.

Marinar salmón en casa no tiene más misterio que comprar un buen filete de salmón, quitarle las espinas y dejarlo reposar enterrado en una mezcla de sal y azúcar un par de días en la nevera. Después se lava, se seca, se lonchea y se cubre de aceite.

La gilda vasca, por ejemplo, resuelve un pintxo entero con guindilla, aceituna y anchoa ensartadas en un palillo; se llama así por la película de Rita Hayworth.

Con sabor a Italia, podemos montar una ensalada caprese en brocheta, con tomate cherry, mozzarella y albahaca alternados, un hilo de aceite de oliva y poco más.

Y para quien quiera algo de cuchara sin ensuciar una cuchara, las endivias funcionan como barquitas rellenas de queso fresco con nueces, de ventresca de bonito o de aguacate con anchoas son también deliciosas.

Unos tomates cherry vaciados con la punta de un cuchillo y rellenos de hummus se preparan en cinco minutos y desaparecen todavía más rápido.

Y luego está el melón con jamón, el clásico que nadie reivindica porque nadie lo ha dejado de hacer nunca, pero que siempre merece estar en una lista como esta.