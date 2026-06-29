Loli, cocinera: "La cena más rica y fácil para el verano se hace con 2 calabacines y 3 ajos en menos de 15 minutos"

La cocinera Loli Domínguez en un montaje de El Español iStock

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¿Cansado de cenar gazpacho y ensalada en verano? Con este calor es lo que apetece, pero, como todo, acaba cansando.

En estos días en los que a las nueve de la noche las ganas de meterse en la cocina a preparar algo laborioso son inexistentes, déjame decirte que no hay que resignarse a la monotonía.

Lechuga con tomate, alguna lata, una sopa fría están bien de vez en cuando, pero no hay necesidad de estar así hasta septiembre.

Y no hace falta complicarse, porque, por suerte para nosotros, nuestra famosa dieta mediterránea está llena de preparaciones que en un momento convierten cualquier verdura de temporada en una cena apetecible.

Lo ha demostrado hace poco la cocinera Loli Domínguez con una receta que lo tiene todo para convertirse en un fijo del recetario familiar: calabacines al ajillo.

El truco de la experta

La receta es ultrafácil y, además, la cocinera explica un sencillo truco para que el calabacín no se deshaga durante la cocción. Es tan sencillo como no salarlos hasta el final.

"Así no se van a deshidratar y van a mantener mejor la forma", explica Loli. Y funciona debido a que la sal, por ósmosis, atrae el agua del interior de las células vegetales hacia el exterior.

Si la añadimos al principio, la verdura suelta sus jugos, pierde firmeza y acaba con una textura blanda y poco apetecible.

Ingredientes Ingredientes Calabacín, 2 ud

Ajo, 3 dientes

Perejil fresco picado, 2 cucharadas

Aceite de oliva virgen extra, 3 cucharadas

Sal, al gusto

Pimienta negra recién molida, al gusto (opcional) Paso 1 Calentamos el aceite de oliva virgen extra en una cazuela o sartén grande a fuego medio. Paso 2 Lavamos bien los calabacines y los cortamos a lo largo y después en rodajas gruesas para que queden con forma de media luna. Paso 3 Cuando el aceite esté caliente, añadimos el calabacín a la sartén y subimos a fuego medio-alto. Paso 4 Tapamos y cocinamos durante unos diez minutos, removiendo a menudo para que todos los trozos se hagan por igual. Paso 5 Picamos muy menudos los tres dientes de ajo y el perejil mientras los calabacines siguen en la sartén. Paso 6 Cuando el calabacín esté tierno a nuestro gusto, incorporamos el ajo y el perejil picados. Paso 7 Añadimos sal al gusto y, si nos apetece, un toque de pimienta negra recién molida. Paso 8 Mezclamos y cocinamos un par de minutos más, lo justo para que el ajo libere su aroma sin llegar a quemarse. Paso 9 Servimos inmediatamente.

Calabacín al ajillo

El calabacín, una de las hortalizas favoritas en España

El calabacín es una de las verduras con mayor presencia en la cesta de la compra española, tanto en verano como en invierno.

España es, además, uno de los principales productores europeos gracias a los invernaderos solares de Almería que concentra buena parte de la producción nacional y exporta a media Europa prácticamente todo el año.

Su alta demanda no es casualidad. El calabacín aporta apenas 17 kilocalorías por cada 100 gramos, lo que lo convierte en una opción muy ligera para cenas.

Está compuesto por más del 95 % de agua, lo que ayuda a mantener una buena hidratación en plena ola de calor, y contiene fibra, potasio, vitamina C, vitamina B6 y pequeñas cantidades de folatos.

Además, su sabor neutro permite combinarlo con prácticamente cualquier ingrediente sin que resulte desagradable. Por esta razón es una hortaliza muy habitual en recetas pensadas para niños.

A nivel nutricional, la receta que propone Loli resulta impecable, pues la grasa proviene íntegramente del aceite de oliva virgen extra, fuente de ácidos grasos monoinsaturados y polifenoles, y los ajos aportan compuestos azufrados con efecto antioxidante.

La ración apenas roza las 150 kcal, que podrían reducirse si en vez de tres cucharadas de aceite se usan solo dos.

Acompañamientos para una cena completa

La receta de Loli funciona perfectamente para esos días en los que la comida de al mediodía ha sido algo pesada y apetece una cena muy ligera.

Pero lo tenemos fácil para convertirla en una cena que nos permita aguantar hasta el desayuno sin pasar hambre. La clave está en sumarle una proteína y un buen hidrato de carbono que cierre el plato.

La opción más rápida y socorrida es acompañar el calabacín al ajillo con un par de huevos. Un huevo poché colocado encima, con la yema bañando la verdura, convierte el plato en una cena saciante sin que pese en el estómago.

Funciona también con una tortilla francesa al lado o con huevos a la plancha y no son ni cinco minutos más.

Para quienes prefieran proteínas del mar, una lata de buenos lomos de atún en conserva o unas anchoas sobre el calabacín templado son un acompañamiento clásico de la dieta mediterránea.

También funcionan unas gambas salteadas al final de la cocción en la misma sartén o con un filete de pescado blanco a la plancha.

Para quienes prefieran carne, un filete de pollo o de pavo a la plancha es la solución más rápida. El tofu marinado a la plancha, en cambio, es la mejor alternativa para mantener la receta vegana.

Para completar la ración de hidratos, una rebanada de pan integral será suficiente.