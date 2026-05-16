Marta Verona (31 años), chef: "Una buena crema de verduras no lleva caldo; usa un bote de guisantes, un pepino y yogur"
Una receta muy sencilla y saludable que tendrás lista en sólo un paso.
Más información: Marta Verona, nutricionista: "Los 'nuggets' más saludables se hacen sólo con pollo, queso crema, pan rallado y huevo".
La crema de guisantes es uno de los platos de cuchara más versátiles de la cocina doméstica. Ligera, económica y fácil de preparar, combina la sencillez de una receta tradicional con una presentación capaz de encajar tanto en un menú cotidiano como en una mesa más cuidada.
Su éxito se explica por varias razones. En primer lugar, ofrece una textura suave y un sabor delicado que suele gustar a un público amplio, incluso a quienes no son especialmente aficionados a las verduras. En segundo lugar, admite numerosas variantes: puede elaborarse con puerro, cebolla o patata, y enriquecerse con nata, queso, mantequilla o, en versiones más ligeras, con un simple fondo de verduras y aceite de oliva.
La materia prima también juega a su favor. Los guisantes, frescos, congelados o en conserva, permiten obtener una crema de color vivo y sabor agradable durante gran parte del año. Cuando están en temporada, aportan un matiz más dulce y aromático; fuera de ella, la opción congelada mantiene intacta la practicidad del plato y facilita su preparación en pocos minutos.
Así pues, la crema de guisantes responde también a una tendencia cada vez más valorada: la de cocinar con pocos ingredientes, con buen producto y sin complicaciones innecesarias. En tiempos en que se busca comer mejor sin invertir demasiado tiempo, este plato confirma que la cocina cotidiana todavía tiene mucho que decir.
Crema de guisantes de Marta Verona
La nutricionista y cocinera Marta Verona, conocida por ganar la sexta edición de MasterChef España, ha compartido en sus redes -donde cuenta con más de 630.000 seguidores- una receta de crema de guisantes en conserva y albahaca que ella recomienda hacer si no nos apetece mucho cocinar.
"Esta es la crema perfecta para días vagos", asegura. "A golpe de batidora y sin manchar, te preparas una crema deliciosa y supercompleta nutricionalmente", insiste. Para su elaboración solo necesitarás unos pocos ingredientes muy fáciles de conseguir y en cinco minutos estará lista. Sí, sí, lo que lees: en solo cinco minutos. ¿A qué esperas para prepararla?
Ingredientes
- Guisantes en conserva escurridos, 300 g
- Pepino con piel, 1
- Yogur natural, 1
- Diente de ajo, 1/2
- Hojas de albahaca, un puñado
- Aceite de oliva, 2 cucharadas
- Vinagre, una cucharada
- Sal y pimienta, al gusto
- Agua fría,1 vaso
Paso 1
Pon todos los ingredientes en una batidora de vaso. Tritúralos, ¡y listo!
¿Cómo puedes mejorar aún más esta receta? Muy fácil: basta con agregar por encima unas gotas de aceite de oliva virgen extra, unos picatostes, un poco de jamón crujiente, algunas pipas de calabaza o semillas tostadas, que aportan contraste y hacen el plato más interesante.
Y si buscas una versión más fresca, decora con unas hojas de hierbabuena o un poco de yogur natural, que funcionan muy bien. Para una presentación todavía más cuidada, reserva algunos guisantes enteros antes de triturar y colócalos al servir.