Cómo hacer la salsa Big Mac de McDonald's para hacer un Big Mac casero

En España nos encanta ir de vez en cuando a comer una hamburguesa del McDonald's. Pero a veces nos da pereza salir de casa o se pone a llover y preferimos el sofá. Momento perfecto para preparar el Big Mac de McDonald's en casa.

¿Y si te apetece? ¿Por qué no darte de vez en cuando el capricho de la famosa hamburguesa con ración doble de carne, lechuga cortada en tiras, queso Cheddar, pepinillos encurtidos, cebolla picada y su celebérrima salsa Big Mac? Porque si el problema es que no sabes dónde conseguir la salsa, ya te comunico que no tienes excusa, porque hacer la salsa Big Mac en casa es algo mucho más fácil de lo que piensas.

Toma nota y apúntate la receta, porque no solo te alegrará la hamburguesa, sino que también te va a encantar para mojar las patatas fritas.

Composición de la salsa Big Mac industrial

Si nos vamos a la web de McDonald's y buscamos un poco encontramos que la versión industrial de la famosa salsa Big Mac se compone de los siguientes ingredientes: aceite de soja, relish (pepinillos, azúcar, sirope de maíz alto en fructosa, vinagre destilado, sal, sirope de maíz, goma xantana, cloruro de calcio, especias), agua, yema de huevo, vinagre destilado, especias, cebolla en polvo, sal, propilenglicol alginato, ajo en polvo, proteína vegetal (maíz, trigo y soja hidrolizados), azúcar, colorante de caramelo, cúrcuma, pimentón, lecitina de soja.

La porción de salsa Big Mac que incluye la hamburguesa Big Mac contiene un total de 90 kcal.

Cómo hacer salsa Big Mac casera

Tenemos varias opciones para preparar la versión casera de esta célebre salsa, pues podemos hacerla completamente a mano o ahorrarnos algunos pasos si utilizamos algunas partes que tengamos a mano ya preparadas. Por ejemplo, lo más laborioso sería preparar el relish, que es una salsa agridulce de pepinillos, pero podemos sustituirla por la salsa jalapeño de Develey que venden en Mercadona. Lo mismo sucede con la mayonesa, que podemos hacer una mayonesa casera o usar la mayonesa comercial que más te guste si te da repelús hacerla en casa por aquello del huevo crudo.

Ingredientes Para la vinagreta de mostaza Vinagre blanco, 2 cucharadas

Aceite de oliva virgen extra, 6 cucharadas

Ajo rallado, 1/4 diente

Mostaza de Dijon, 1 cucharadita

Sal, al gusto

Pimienta, al gusto Para la salsa para Big Mac Mayonesa, 1/2 taza (120 ml)

Relish, 4 cucharaditas

Vinagre blanco, 1 cucharada

Sal

Vinagreta de mostaza, 2 cucharadas

Cebolla blanca picada finísima, 1 cucharada

Azúcar, 1 cucharada

Paso 1

Mezclamos todos los ingredientes en un bol hasta tener una mezcla homogénea.

Paso 2

Para usarla, tostamos ligeramente cada uno de los tres pisos de pan que lleva la hamburguesa y los untamos con la salsa.

Paso 3

La salsa que sobre la guardamos en un bote o táper limpio que cierre herméticamente y la conservamos en la nevera durante tres o cuatro días máximo.