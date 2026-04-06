Los expertos valencianos lo tienen claro: el arroz negro no se hace con agua; usa fumet de pescado y 350 g de arroz bomba

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En la geografía emocional de la cocina valenciana, el arroz negro ocupa un lugar tan discreto como irreemplazable. No tiene el brillo dorado de la paella ni el tirón turístico de otros iconos del recetario, pero resume mejor que muchos platos la memoria marinera de la costa mediterránea: producto humilde, técnica precisa y una íntima alianza con la pesca del día.

Nacido en las cocinas ligadas al mar, el arroz negro se construye desde la escasez inteligente: espinas y cabezas de pescado convertidas en fumet, recortes de sepia o calamar que encuentran dignidad en el sofrito y unas pocas cucharadas de tinta que tiñen el plato de un negro casi dramático.

Pese a su apariencia rotunda, es un plato que no admite atajos. El marcado previo de la sepia, el punto del sofrito, la proporción exacta de caldo o la búsqueda del socarrat son decisiones que separan un arroz negro correcto de uno verdaderamente memorable.

En los últimos años, el arroz negro ha vivido una discreta reivindicación. La alta cocina lo ha recontextualizado en formatos más ligeros, con fondos muy depurados y presentaciones minimalistas, mientras que muchos chefs de cocina popular lo reivindican como bandera frente a la homogeneización de la oferta arrocera. En un tiempo de salsas espectaculares y fuegos de artificio en sala, su fuerza sigue estando en lo esencial: un buen caldo, un buen arroz y un fuego bien entendido.

Receta de auténtico arroz negro

El portal de turismo gastronómico de la Comunitat Valenciana ha querido compartir la receta tradicional de este plato que podemos saborear tanto en Castellón como Valencia y Alicante. Una delicia que admite una variedad de ingredientes que dependen de la pesca del día.

Tienes el paso a paso de la elaboración (que ha de hacerse en una sartén llana o paella) justo a continuación. Y, por supuesto, no puedes olvidar el alioli para acompañar.

Ingredientes Arroz bomba D.O. Valencia, 350 g

Ajos molidos o machacados, 3 dientes

Salsa de tomate, 2 cucharadas soperas

Fumet de pescado elaborado con pescado variado de morralla, 1,25 litros

Aceite de oliva virgen extra, 3 cucharadas soperas

Mejillones de roca, 8

Sepionets de punxa o sepia mini, 8 o 10 Paso 1 Limpia los sepionets de punxa o la sepia, quita la barquilla y el estómago y guarda su tinta. Paso 2 En una cazuela, pon el AOVE con el sepionet o la sepia ya limpio a sofreír, y sálalo un poco. Paso 3 Cuando esté sofrito añade los ajos machacados y, seguidamente, el tomate. Remueve todo y agrega el fumet de pescado y la tinta del sepionet o de la sepia. Paso 4 Cuando hierva rectifica de sal e incorpora el arroz. Remueve. Espera 5 minutos y luego mételo en el horno a 180 grados. Paso 5 Mientras tanto, hierve los mejillones y después resérvalos. Paso 6 Pasados unos 16 minutos aproximadamente, saca el arroz del horno y coloca los mejillones abiertos por la mitad encima del arroz, decorándolo. Y listo (recuerda que puedes acompañarlo con alioli).

Arroz negro. Turismo Comunitat Valenciana

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