Los expertos valencianos lo tienen claro: el arroz negro no se hace con agua; usa fumet de pescado y 350 g de arroz bomba
Una de las recetas más queridas de la gastronomía de la Comunitat Valenciana.
Más información: Los expertos valencianos coinciden: el auténtico arroz al horno no se hace con agua; lleva 2 partes de caldo por 1 de arroz.
- Comensales: 4
En la geografía emocional de la cocina valenciana, el arroz negro ocupa un lugar tan discreto como irreemplazable. No tiene el brillo dorado de la paella ni el tirón turístico de otros iconos del recetario, pero resume mejor que muchos platos la memoria marinera de la costa mediterránea: producto humilde, técnica precisa y una íntima alianza con la pesca del día.
Nacido en las cocinas ligadas al mar, el arroz negro se construye desde la escasez inteligente: espinas y cabezas de pescado convertidas en fumet, recortes de sepia o calamar que encuentran dignidad en el sofrito y unas pocas cucharadas de tinta que tiñen el plato de un negro casi dramático.
Pese a su apariencia rotunda, es un plato que no admite atajos. El marcado previo de la sepia, el punto del sofrito, la proporción exacta de caldo o la búsqueda del socarrat son decisiones que separan un arroz negro correcto de uno verdaderamente memorable.
En los últimos años, el arroz negro ha vivido una discreta reivindicación. La alta cocina lo ha recontextualizado en formatos más ligeros, con fondos muy depurados y presentaciones minimalistas, mientras que muchos chefs de cocina popular lo reivindican como bandera frente a la homogeneización de la oferta arrocera. En un tiempo de salsas espectaculares y fuegos de artificio en sala, su fuerza sigue estando en lo esencial: un buen caldo, un buen arroz y un fuego bien entendido.
Receta de auténtico arroz negro
El portal de turismo gastronómico de la Comunitat Valenciana ha querido compartir la receta tradicional de este plato que podemos saborear tanto en Castellón como Valencia y Alicante. Una delicia que admite una variedad de ingredientes que dependen de la pesca del día.
Tienes el paso a paso de la elaboración (que ha de hacerse en una sartén llana o paella) justo a continuación. Y, por supuesto, no puedes olvidar el alioli para acompañar.
Ingredientes
- Arroz bomba D.O. Valencia, 350 g
- Ajos molidos o machacados, 3 dientes
- Salsa de tomate, 2 cucharadas soperas
- Fumet de pescado elaborado con pescado variado de morralla, 1,25 litros
- Aceite de oliva virgen extra, 3 cucharadas soperas
- Mejillones de roca, 8
- Sepionets de punxa o sepia mini, 8 o 10
Paso 1
Limpia los sepionets de punxa o la sepia, quita la barquilla y el estómago y guarda su tinta.
Paso 2
En una cazuela, pon el AOVE con el sepionet o la sepia ya limpio a sofreír, y sálalo un poco.
Paso 3
Cuando esté sofrito añade los ajos machacados y, seguidamente, el tomate. Remueve todo y agrega el fumet de pescado y la tinta del sepionet o de la sepia.
Paso 4
Cuando hierva rectifica de sal e incorpora el arroz. Remueve. Espera 5 minutos y luego mételo en el horno a 180 grados.
Paso 5
Mientras tanto, hierve los mejillones y después resérvalos.
Paso 6
Pasados unos 16 minutos aproximadamente, saca el arroz del horno y coloca los mejillones abiertos por la mitad encima del arroz, decorándolo. Y listo (recuerda que puedes acompañarlo con alioli).
Dudas más frecuentes
-
¿Cómo sé si el arroz negro está en su punto? El arroz está en su punto cuando el grano está tierno pero ofrece una ligera resistencia en el centro y apenas queda caldo visible en la paella.
-
¿Puedo hacer un buen arroz negro con marisco congelado? Sí, siempre que descongeles bien el producto, lo seques y lo saltees a fuego fuerte para que pierda el exceso de agua.
-
¿Cómo se doran bien la sepia o el calamar para que aporten sabor? Seca bien las piezas, sálalas y márcalas en aceite de oliva bien caliente, sin abarrotar la paella. Deben coger color y dejar su jugo en el fondo, que luego se desglasa con el sofrito y el caldo.
-
¿Hay que remover el arroz negro mientras se cocina? Solo conviene remover al principio, para repartir bien el arroz con el sofrito. Una vez empieza a hervir el caldo, lo ideal es no moverlo para que el grano quede suelto y se forme socarrat.
-
¿Qué tamaño de paella necesito para un buen arroz negro? Es mejor una paella amplia donde el arroz quede en una capa fina, de aproximadamente un dedo de grosor. A más comensales, aumenta el diámetro de la paella, no la altura de la capa de arroz.
-
¿El alioli se mezcla con todo el arroz o se sirve aparte? La costumbre más extendida es servir el alioli aparte y que cada persona se ponga una pequeña cantidad en el borde del plato.
-
¿Cuánto tiempo debe reposar el arroz negro antes de servir? Un reposo de 3-5 minutos, tapado con un paño limpio, es suficiente para que el grano se asiente. Este paso mejora la textura sin que el arroz se pase de cocción.