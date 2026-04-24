Jordi Cruz, 47 años, chef: "El mejor guiso de carne no lleva agua; se hace con 2 litros de caldo y 500 ml de vino tinto"

0 votos

Total: 4 h 15 min

Comensales: 5

¿De verdad sigues pensando que la mejor carne es la más cara? En la carnicería, muchos pasan de largo ante las piezas menos vistosas, mientras el solomillo y el chuletón se llevan toda la fama sin discusión.

Rabo, carrilleras, jarretes o falda esconden justo lo que más nos gusta en el plato: colágeno y la cantidad justa de grasa. Elementos que, lejos de ser un inconveniente, son la base de esos guisos de textura aterciopelada y llenos de sabor.

Con fuego lento y paciencia, esas carnes se transforman por completo. Lo que al principio parece duro y sin gracia se convierte en una carne melosa, con una textura que pocos cortes "nobles" consiguen ofrecer.

Jordi Cruz, chef con cinco estrellas Michelin, al frente del restaurante ABaC en Barcelona, y jurado de MasterChef, es uno de los muchos cocineros que reivindican estos cortes de segunda.

En un directo de Instagram hace años junto a María Zurita, el chef compartió su receta completa de rabo de ternera guisado y explicó paso a paso los detalles que marcan la diferencia para conseguir un resultado sobresaliente.

Los trucos de Jordi Cruz para guisar la carne

El doble marinado en vino tinto y vino de Oporto cumple varias funciones. El vino tinto aporta taninos y acidez, que ayudan a ablandar las fibras musculares de la carne.

El Oporto, al ser un vino dulce y más denso, añade una capa de sabor con notas afrutadas y un punto de dulzor que equilibra la potencia del guiso durante la cocción. El resultado es una salsa con mucho más cuerpo que la que se consigue usando solo vino tinto.

No hace falta que sean los vinos más caros, pero sí que tengan cierta calidad, pues los defectos del vino se concentran durante la reducción y acaban arruinando la salsa.

El truco de la harina

El chef catalán reconoce que hay cocineros que no enharinan la carne antes de dorarla ni la marcan previamente. Sin embargo, él siempre pasa los trozos por harina de trigo, sacude el exceso y los fríe en aceite caliente.

La harina actúa como espesante natural cuando se incorpora al líquido de cocción, ayudando a que la salsa ligue mejor.

A fuego lento sí o sí

Otro aspecto fundamental es la cocción a fuego lento. Cruz descarta la olla exprés para esta receta. El rabo necesita al menos 3 horas de cocción suave con la olla tapada para que el colágeno se disuelva completamente.

Después, se retira la carne, se cuela el caldo y se pasa todo a una cazuela más baja y ancha para reducir la salsa durante aproximadamente una hora más con la olla destapada. Este último paso concentra los sabores y da a la salsa ese aspecto brillante y untuoso.

Un consejo adicional que ofrece el chef es retirar la grasa que sube a la superficie con una cuchara durante la cocción.

E insiste en un error que se comete muy a menudo en las casas: las verduras del guiso no se trituran con la salsa. Ya han cumplido su función de aportar sabor y, si se añaden, solo aportarían fibra y la grasa que han absorbido durante la cocción. Se cuelan y se desechan.

El toque final

Jordi Cruz le da un toque personal a su guiso añadiendo 300 g de setas shiitake unos minutos antes de terminar la cocción. Las setas aportan un sabor umami que refuerza la intensidad del guiso sin enmascarar el protagonismo de la carne.

Finalmente, el chef insiste en la importancia del reposo. Este tipo de guisos siempre mejoran de un día para otro, cuando los sabores se han asentado. Si se quiere servir un domingo, lo ideal es cocinarlo el sábado por la tarde y recalentarlo suavemente antes de llevarlo a la mesa.

Ingredientes Rabo de ternera, 1 ud

Vino tinto (Cabernet Sauvignon), 500 ml

Vino de Oporto, 500 ml

Cebolla blanca, 1 ud

Cebolla morada, 1 ud

Puerros, 4 ud

Zanahorias, 4 ud

Apio, 2 ramitas

Caldo de carne, 2 litros

Setas shiitake, 300 g

Sal, al gusto

Pimienta negra, al gusto

Tomillo, unas ramitas

Romero, unas ramitas

Harina de trigo, para enharinar

Aceite de oliva virgen extra, cantidad suficiente Paso 1 Corta el rabo de ternera en rodajas aprovechando las coyunturas entre las vértebras. Si lo prefieres, puedes pedirle al carnicero que lo haga en el momento de la compra. Paso 2 Limpia y trocea las hortalizas en trozos grandes, da igual si no son muy regulares. Paso 3 Pon la carne y las hortalizas en una fuente honda, cúbrelas con el vino tinto, tapa con film y deja marinar en la nevera durante 12 horas. Paso 4 Añade el vino de Oporto, el tomillo, el romero y unas bolas de pimienta negra. Deja marinar otras 3 o 4 horas a temperatura ambiente. Paso 5 Separa la carne, las verduras y el vino de la marinada. Escurre bien todos los elementos y seca la carne con papel absorbente. Reserva el vino aparte. Paso 6 Sofríe las verduras en una olla grande con aceite de oliva y una pizca de sal hasta que se caramelicen por completo. Paso 7 Lleva el vino de la marinada a ebullición en otra olla para que se evapore el alcohol. Mientras, pasa los trozos de carne por harina, sacude el exceso y fríelos en abundante aceite caliente hasta que se doren por todos lados. Paso 8 Incorpora la carne dorada a la olla de las verduras. Añade el vino reducido y los 2 litros de caldo de carne. Tapa y cocina a fuego lento durante 3 horas y ve retirando la grasa de la superficie periódicamente. Paso 9 Retira la carne y colócala en una cazuela baja y ancha. Cuela el caldo y viértelo sobre la carne. Cocina a fuego medio durante 1 hora más con la cazuela destapada para reducir la salsa. Paso 10 Añade las setas shiitake limpias cuando la carne esté tierna y melosa. Cocina unos minutos más hasta que las setas estén hechas. Rectifica de sal y sirve o guárdalo en la nevera hasta el día siguiente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jordi Cruz Mas (@jordicruzoficial)

Preguntas frecuentes