Ramón Freixa, chef: "El mejor guiso de carne no se cocina con caldo, se hace con 1 litro de vino y 150 g de cebolla"

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Total: 3 h

Comensales: 4-5

Los chefs con estrellas Michelin no siempre cocinan con nitrógeno y caviar. Este guiso de carne de Ramón Freixa es un buen ejemplo de esto: un guiso de toda la vida, que es perfecto para diario y hasta para el táper de la oficina.

La clave está en tener claro que con los cortes de carne más asequibles, aunque necesitan algo más de tiempo de cocción, se consiguen platos con una textura melosa y salsas con cuerpo, sin necesidad de espesantes artificiales.

Además, es una receta que mejora al día siguiente. Esto permite organizar mejor las comidas semanales y reducir tiempos en la cocina.

Eso quiere decir que es la receta que ningún amante del batch cooking debería perderse, pero también que es perfecta para hacerla un domingo para comer y guardar una ración extra para el táper del lunes.

El guiso de ternera de un chef con 2 estrellas

En un vídeo publicado en su perfil de Instagram, el chef Ramón Freixa comparte con todo lujo de detalles su receta de boeuf bourguignon, un guiso de ternera típico de la cocina francesa, y nos anima a prepararla en casa.

Su versión se ajusta a la receta más tradicional del guiso. En ella, hortalizas como la cebolla, el puerro y la zanahoria; hierbas como el tomillo y el romero y un puñado de champiñones son los encargados de dar el contrapunto vegetal a un plato cuyo ingrediente clave no es solo la carne, sino también el vino tinto en el que se cocina.

Ingredientes Morcillo (jarrete) de ternera, 1.2 kg

Aceite de oliva virgen extra, 2 cucharadas

Puerro, 150 g

Cebolla blanca, 150 g

Zanahoria, 150 g

Ajo, 12 g

Vino tinto, 1 litro

Laurel, 1 hoja

Romero fresco, cantidad suficiente

Tomillo fresco, cantidad suficiente

Champiñones de tamaño pequeño, 100 g

Cebollitas francesas, 90 g

Harina de trigo, 32 g

Sal, al gusto

Pimienta negra, al gusto Paso 1 Corta el morcillo de ternera en tacos regulares de aproximadamente 5 × 5 cm, procurando que todos tengan un tamaño similar para que la cocción sea uniforme. Paso 2 Sazona ligeramente la carne, pásala por harina, sacúdela bien y márcala en una olla amplia con una cucharada aceite de oliva, a fuego medio-alto, hasta que se dore bien por todas sus caras. Retira y reserva. Paso 3 En la misma olla, añade el resto del aceite de oliva y dora primero el ajo. A continuación, incorpora la cebolla troceada, la zanahoria y el puerro, respetando este orden, y rehoga lentamente hasta que las verduras estén bien caramelizadas. Paso 4 Ata el laurel, el romero y el tomillo en un ramillete, ponlo la olla y deja que las hierbas perfumen el conjunto durante unos minutos. Paso 5 Vuelve a introducir la carne en la olla, añade el vino tinto y las cebollitas francesas, y lleva a ebullición. Baja el fuego y deja cocer con la olla tapada durante aproximadamente 2 horas, removiendo de vez en cuando. Paso 6 A mitad de la cocción, incorpora los champiñones enteros, o cortados por la mitad si no son muy pequeños, y continúa la cocción hasta que la carne esté muy tierna y la salsa bien ligada. Paso 7 Rectifica de sal y pimienta si es necesario, retira las hierbas aromáticas y deja reposar el guiso unos minutos antes de servir para que los sabores se asienten.

Un guiso de carne que ha hecho historia

El boeuf bourguignon es uno de los platos más emblemáticos de la cocina tradicional de Francia.

Originario de la región de Borgoña, se trata de un estofado de ternera cocinado lentamente en vino tinto, generalmente de la misma región, acompañado de verduras y hierbas aromáticas.

Un plato de siempre que representa la capacidad de transformar ingredientes sencillos en platos extraordinarios con la paciencia como único secreto.

Su fama mundial se la debemos a Julia Child, la cocinera estadounidense convertida en icono de la cocina moderna gracias a su programa The French Chef, que convirtió este plato en un símbolo de su enseñanza, ya que ejemplifica cómo la cocina francesa puede ser meticulosa y, a la vez, profundamente reconfortante.

Preguntas frecuentes sobre los guisos de carne