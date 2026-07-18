María Lo, cocinera: "Una tortilla de patata jugosa no se hace echando más huevos; hay que reposar las patatas 5 minutos"

María Lo, cocinera, en un montaje de El Español vasiliybudarin iStock

0 votos

Total: 45 min

Comensales: 2

Hay pocas recetas capaces de hacer disfrutar a (casi) todos en la mesa. La tortilla de patata lo consigue incluso a pesar de las discusiones de siempre, que si con cebolla o sin cebolla, cuajada o poco hecha, alta o finita.

El debate es casi un deporte nacional, pero es un debate de familia, de los que se tienen de buen rollo, porque al final a todos nos importa lo mismo: que nadie nos quite ese último trozo.

Y esa es justamente la gracia: la tortilla de patata es un molde en el que cabe casi todo.

La receta que ha compartido María Lo, ganadora de la décima edición de MasterChef España y con más de medio millón de seguidores en Instagram (@marialomchef10), es un buen ejemplo.

Chistorra, queso de bola -que así es como hemos llamado toda la vida en España al queso Edam - y cebolla caramelizada dentro de una tortilla de patata. "Esto está mortal", resume ella misma en el vídeo. "Yo lo comería todos los días de mi vida".

Primer truco: cascar la patata, no cortarla

Llama la atención que María Lo no corta las patatas en láminas -como suelen hacer la mayoría de los cocineros-, sino que las "casca".

Es decir, las corta como solemos cortarlas para hacer un guiso, haciendo una incisión con el cuchillo y arrancando el trozo haciendo palanca.

Con eso se consigue que el corte no sea una superficie plana. Esa superficie rugosa libera más almidón a la hora de pochar las patatas, lo que ayuda a ligarlas mejor cuando se mezclen con el huevo.

Segundo truco: cinco minutos de reposo antes de cuajar

La tentación, cuando queremos una tortilla cremosa, es añadir más huevos. Es lo más intuitivo: más huevo es igual a más humedad y el resultado es una tortilla más jugosa.

Y ahí es cuando pasamos de una tortilla cremosa a una tortilla estilo Betanzos, que son cosas diferentes.

El truco para conseguir una tortilla cuajada, pero cremosa, es mucho más fácil. Una vez mezcladas las patatas con los huevos batidos, solo hay que dejarlas reposar unos cinco minutos "para que las patatas absorban el huevo".

Una receta flexible

La receta de María Lo es una demostración de que la lista de ingredientes de la tortilla de patata admite invitados.

Ingredientes Ingredientes Patata monalisa, 500 g

Huevos, 5 ud

Chistorra, 100 g

Queso de bola o cualquiera que funda bien, 50 g

Cebolla caramelizada, 1 cucharada sopera

Mantequilla para la cebolla, 1 cucharada sopera

Cebolla, 2 unidades medianas, si vamos a caramelizarla

Aceite de oliva virgen extra, cantidad necesaria para freír

Sal, al gusto Paso 1 Si no tenemos cebolla caramelizada hecha, será lo primero que hagamos. Para ello, ponemos una sartén a fuego medio-bajo con una cucharada sopera de mantequilla, añadimos la cebolla pelada y cortada en juliana fina y la dejamos entre 20 y 30 minutos. Paso 2 Mientras tanto, pelamos las patatas y las cascamos en trozos más o menos pequeños. Las enjuagamos y las dejamos escurriendo en un colador. Paso 3 Cortamos el queso de bola, sin piel, en cubos de medio centímetro aproximadamente. Paso 4 Abrimos la chistorra, le quitamos la piel y reservamos el interior. Paso 5 En la misma sartén de la cebolla, freímos la chistorra desmenuzándola en trocitos pequeños. La cocinamos hasta que esté bien hecha y haya soltado la grasa, y la reservamos. Paso 6 En una sartén amplia con abundante aceite, freímos las patatas a temperatura media hasta que estén blanditas. Al final subimos el fuego para que queden doradas y crujientes. Paso 7 Mientras se fríen las patatas, cascamos los huevos y los batimos hasta que estén bien mezclados, pero sin batirlos en exceso. Los reservamos. Paso 8 Sacamos las patatas bien escurridas de aceite y las echamos directamente sobre los huevos batidos. Paso 9 Añadimos la chistorra, los tacos de queso, una cucharada sopera de cebolla caramelizada y sal al gusto. Mezclamos bien y dejamos reposar la mezcla 5 minutos. Paso 10 Ponemos una sartén limpia con un poco de aceite a temperatura media-alta. Cuando esté bien caliente, echamos toda la masa. Paso 11 Dejamos cocinar por un lado hasta que se selle, damos la vuelta con un plato con cuidado y cocinamos hasta que se termine de cuajar a nuestro gusto.

La patata: el oro blanco de los Andes

La patata es originaria de la zona andina, entre el sur del actual Perú y el norte de Bolivia, donde se cultiva desde hace miles de años.

Al igual que el tomate, llegó a Europa en el siglo XVI de la mano de los españoles, aunque su consagración gastronómica llegó más tarde, entre finales del XVIII y el XIX, cuando se convirtió en un alimento barato, productivo y capaz de sostener poblaciones enteras.

En España encontró terreno fértil en el norte -Galicia, Castilla y León, Álava- y acabó siendo el ingrediente de una de las recetas más reconocibles del país.

Hoy conviven variedades tradicionales muy asentadas en la cocina doméstica, como la kennebec (la reina de la tortilla en el norte), la monalisa que usa María Lo, la agria (excelente para freír) o la spunta.