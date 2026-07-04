Ferran Adrià (64 años), chef: "El mejor aperitivo fácil del verano se hace con 1 lata de mejillones y en menos de 5 minutos"

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No subestimes nunca el poder de una lata de mejillones. En las manos adecuadas, puede pasar de ser una cena de supervivencia a un aperitivo premium.

Y si esas manos son las de Ferran Adrià, la cosa promete aún más. Si el de L’Hospitalet nos enseñó algo, es que la cocina no consiste solo en cocinar, sino en pensar los alimentos de otra manera.

Y esta receta suya, si así se le puede llamar, es un ejemplo perfecto: un aperitivo exprés hecho con una lata de mejillones que cualquiera podría tener en casa, que sirve para llevar al siguiente nivel, y sin esfuerzo, un clásico del tapeo como son los mejillones en escabeche.

Mejillones en escabeche exprés de Ferran Adrià

La de este aperitivo puede que sea una de las recetas del chef catalán que más ha dado que hablar. La compartió durante el confinamiento de 2020 en el Twitter de entonces y no tardaron en aparecer comentarios que se multiplicaban por momentos.

Una receta que sorprendió por su simpleza, pero que en su sencillez se condensa gran parte de la filosofía del chef catalán. Adrià sugiere una preparación que es lógica pura, aunque muchos lo tomaran como una broma.

El motivo de tanto revuelo fue que más de uno se quedó boquiabierto al ver cómo Ferran Adrià, chef que consiguió que su restaurante El Bulli tuviese tres estrellas Michelin y fuese elegido como el mejor del mundo hasta en cinco ocasiones, preparaba unos mejillones en escabeche abriendo una lata de mejillones en escabeche.

Si nos quedáramos solo con el resumen, es cierto que puede sonar a tomadura de pelo y nada más lejos de la realidad.

Es cierto que Adrià utiliza una lata de mejillones en escabeche para preparar su "Dúo de mejillones", por un lado, los propios moluscos de la conserva y, por otro, unos mejillones frescos cocidos que se escabechan con el líquido de la conserva.

Y ahora pensemos, nos encanta el sabor del escabeche de las latas; aunque el punto de cocción de los mejillones enlatados nunca es el mejor, pues así debe de ser para garantizar su conservación.

Por otro lado, unos mejillones frescos cocidos en su punto, jugosos a más no poder, son una delicia en sí mismos. Ferran Adrià se limita a unir lo mejor de ambos mundos, los mejores mejillones -los frescos- con el escabeche de una buena conserva. Receta con cero desperdicio y en tiempo récord, una genialidad.

Seguimos con propuestas muy sencillas, originales y ricas. Hoy vamos a elaborar un “dúo de mejillones” con una sencilla idea para escabecharlos al momento. #SeguimosConectados pic.twitter.com/GEpUpWVGTs — Ferran Adrià (@ferranadria) May 9, 2020

Cómo hacer mejillones en escabeche

Aunque la receta de Ferran Adrià es insuperable en lo que a sencillez se refiere, hacer un escabeche rico en casa tampoco es algo complicado. Se trata de una elaboración económica, sobre todo si se compara con el precio de una conserva de primera calidad.

Desde COCINILLAS os animamos a que os pongáis manos a la obra con vuestro propio escabeche que, al igual que el de la lata de Ferran Adrià también podremos reutilizarlo incorporando nuevos mejillones cocidos si los primeros se acaban rápido. Spoiler: ya os digo yo que se acabarán, porque quedan deliciosos.

Ingredientes Mejillones gallegos, 2 kg

Pimiento rojo, 1 ud

Cebolleta, 2 ud

Vino blanco, 250 ml

Aceite de oliva virgen extra, 125 ml

Vinagre de vino blanco, 125 ml

Jugo de cocer los mejillones, 200 ml

Pimentón dulce, 1 cucharada sopera

Pimentón picante, 1/4 cucharada

Harina de trigo, 1 cucharadita

Sal, al gusto Paso 1 Lavamos los mejillones bajo un chorro de agua fría, retiramos las barbas y cualquier resto de otras conchas que estén adheridas. Desechamos aquellos que tengan la concha rota. Paso 2 Ponemos una olla grande al fuego vivo. Añadimos los mejillones y regamos con la mitad del vino blanco. En cuanto se abran, los pasamos a un escurridor y los reservamos. Paso 3 Picamos la cebolla y el pimiento en dados pequeños. Calentamos el aceite en una sartén y sofreímos las verduras con un poco de sal a fuego medio-alto durante 2 minutos. Bajamos la intensidad y dejamos pochar 10-12 minutos hasta que estén tiernas. Paso 4 Mientras tanto, retiramos la cáscara de los mejillones. Si alguno no se ha abierto, lo desechamos. Paso 5 Cuando el sofrito esté listo, añadimos la harina y los pimentones. Removemos bien e incorporamos el vino y el vinagre. Subimos el fuego y dejamos hervir durante unos 5 minutos para que se evapore el alcohol. Paso 6 Agregamos el jugo de cocer los mejillones -si no es suficiente, podemos añadir un poco de agua-, esperamos a que hierva, bajamos el fuego y dejamos cocer suavemente durante 5 minutos más. Paso 7 Añadimos los mejillones sin cáscara al escabeche, mezclamos con cuidado y vertemos todo en una fuente de vidrio o cerámica. Dejamos enfriar y la guardamos tapada en la nevera. Paso 8 Una vez fríos, comprobamos el punto de sal y rectificamos si es necesario. Y ya estarían listos para servir.

¿Cómo maridar unos mejillones en escabeche?

Los mejillones en escabeche son un aperitivo con una personalidad muy marcada en cuanto a sabor. Su punto ácido, el toque especiado del pimentón, el vinagre y el aceite piden un maridaje que refresque el paladar sin competir con los matices del plato.

Una de las mejores opciones es un vino blanco joven, seco y con buena acidez, como un Albariño, un Verdejo o un Godello. Estos vinos limpian la boca, equilibran la grasa del escabeche y realzan el sabor marino del mejillón.

Mirando al sur, pueden acompañarse con una manzanilla o un fino de Jerez, especialmente si se sirven como como tapa a la hora del aperitivo.

Para quienes prefieran cerveza, una lager ligera o una cerveza tipo pilsner funciona muy bien, ya que aporta frescor y no tapa los sabores.

Para quienes no beben alcohol, la clave está en buscar bebidas frescas, con buena acidez o un punto amargo, capaces de equilibrar la intensidad del vinagre, el pimentón y el aceite del escabeche.

Una opción sencilla y que funciona muy bien con este tipo de platos es el agua con gas bien fría, servida con una rodaja de limón o unas gotas de lima. Sus burbujas limpian el paladar y hacen que cada bocado resulte más ligero.

También funcionan muy bien los refrescos cítricos poco dulces, como una limonada natural. Otra alternativa interesante es el té frío sin azúcar, sobre todo uno verde o negro con limón, que aporta frescor y un ligero punto seco.

Si se busca algo más especial, una kombucha suave o incluso una cerveza 0,0 tipo lager pueden acompañar muy bien el plato. Lo importante es evitar bebidas demasiado dulces, porque pueden apagar el sabor marino del mejillón y arruinar la experiencia.