Samantha Vallejo-Nágera (56), chef: "Los mejores boquerones no llevan vinagre caro, usa 500 ml del más barato del súper"

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Hay recetas que en verano son un salvavidas más grande que el del socorrista de la piscina. Cuando aprieta el calor y cocinar se convierte en un acto de valentía, una de las cosas que yo más disfruto es abrir la nevera y tener una fuente de boquerones en vinagre tersos, brillantes, con su aceite bueno...

Sirven para levantar una ensalada triste, para montar una tosta con tomate y un poco de guacamole a la hora de la cena, para improvisar unas gildas, para acompañar unas patatas fritas o para resolver el aperitivo antes de que nadie pregunte qué hay para picar.

Samantha Vallejo-Nágera, que durante años fue una de las caras más reconocibles de MasterChef, ha compartido en su Instagram la receta más fácil para hacerlos en casa.

La chef reconoce que es un plato que se ha incorporado recientemente a su repertorio culinario: "Mi nueva obsesión es hacer boquerones en vinagre", confiesa. Y avisa de que en su casa pasa exactamente lo mismo que en la mía: "Cada vez que los hago vuelan, no duran ni un día".

Una receta con todas las garantías

La receta que propone Samantha, además, tiene un padrino con mucha solera en Madrid. La chef explica que se la enseñó Jesús de El Doble, la mítica cervecería de Chamberí, en la calle Ponzano, conocida por sus cañas, sus raciones y una barra de las que forman parte del mapa emocional del tapeo madrileño.

Lo mejor de esta receta es que no exige ningún ingrediente sofisticado. De hecho, Samantha insiste justo en lo contrario: "Vinagre del de toda la vida del supermercado".

Nada de vinagres carísimos, ni condimentos impronunciables, ni técnicas imposibles.

Limpieza y congelación

Antes de empezar, hay un paso que nunca debemos obviar cuando vayamos a consumir pescado sin someterlo a una fuente de calor.

Los boquerones hay que congelarlos antes, como medida de seguridad alimentaria frente al anisakis, un parásito que puede estar presente en pescados que se consumen crudos, marinados o poco cocinados.

Como los boquerones en vinagre no pasan por una cocción, lo prudente es congelarlos antes de prepararlos. En casa, lo más seguro es hacerlo ya limpios, bien protegidos y durante varios días, y descongelarlos después lentamente en la nevera.

Sobre la limpieza, si tenemos un pescadero de confianza, podemos pedirle que lo haga por nosotros. Aun así, limpiar boquerones no tiene misterio, solo requiere un poco de paciencia.

Primero retiramos la cabeza tirando suavemente hacia abajo para arrastrar las vísceras.

A continuación, abrimos cada pieza con el pulgar por la parte del vientre, separamos los dos lomos y retiramos la espina central hasta la cola. Quitamos también la aleta dorsal y repasamos cualquier resto que pueda quedar.

Después llega lo que Samantha considera clave y es lavarlos muy bien varias veces bajo agua fría "hasta que salga totalmente limpia". Ese lavado, hecho con cuidado para no romper los lomos, ayuda a que queden más finos, más blancos y con mejor textura.

Ingredientes Ingredientes Boquerones frescos, 3 kg

Vinagre de vino blanco, 500 ml

Sal, 1 cucharada sopera generosa

Ajo, cantidad necesaria

Perejil fresco, cantidad necesaria

Aceite de oliva virgen extra, cantidad necesaria Paso 1 Limpiamos los boquerones retirando la cabeza, las vísceras y la espina central. Separamos los lomos, quitamos las aletas y los dejamos bien abiertos. Paso 2 Lavamos los lomos varias veces bajo agua fría, con suavidad, hasta que el agua salga completamente clara. Los escurrimos y los secamos ligeramente con papel de cocina. Paso 3 Congelamos los boquerones ya limpios, bien tapados y en un recipiente apto para congelador. Después los descongelamos lentamente en la nevera antes de marinarlos. Paso 4 Colocamos los boquerones en una fuente, siempre con la piel hacia abajo y los lomos boca arriba, como hace Samantha. Procuramos que queden extendidos y no apelmazados. Paso 5 Mezclamos el vinagre con la sal. Paso 6 Cubrimos por completo los boquerones con el vinagre salado. Tapamos la fuente con film o con una tapa reutilizable y la llevamos a la nevera durante toda la noche. Paso 7 Al día siguiente, escurrimos bien el exceso de vinagre. No hace falta enjuagarlos. Paso 8 Colocamos los boquerones en otra fuente, bien ordenados, y añadimos ajo muy picado, perejil fresco y aceite de oliva virgen extra hasta cubrirlos. Paso 9 Tapamos con film o una tapa de tamaño adecuado y los guardamos en la nevera para consumirlos cuando nos apetezca. En la nevera, bien cubiertos de aceite y manipulándolos siempre con utensilios limpios, pueden aguantar hasta cuatro días.

Preguntas frecuentes

¿Qué tipo de boquerón conviene comprar? Mejor comprar piezas de tamaño medio. Si son demasiado pequeños, cuesta más limpiarlos; si son muy grandes, pueden quedar menos delicados para aperitivo.

¿Se puede usar vinagre de manzana? Sí, aunque el resultado será más suave y algo más afrutado. Si lo que quieres son unos boquerones en vinagre como los de una abuela, el vinagre de vino blanco corriente es el que mejor funciona y, además, es el más barato.

¿Qué hago si quedan demasiado fuertes? El aceite redondea la acidez y suaviza el sabor, así que bastará con esperar unas horas para consumirlos después de haber retirado el vinagre.

¿Con qué se pueden acompañar los boquerones en vinagre? Con patatas fritas de bolsa, aceitunas, piparras, pan tostado o sobre una ensaladilla sencilla. También funcionan muy bien con tomate rallado y unas gotas de aceite.