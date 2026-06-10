Samantha Vallejo-Nágera, chef: "El mejor sándwich no lleva jamón York; ponle 2 cucharadas de mantequilla, miel y ajo"

Hay placeres de la vida que no necesitan estrellas Michelin, manteles de hilo blanco ni nombres en francés que no sabemos pronunciar. A veces, la felicidad más pura mide unos diez por diez centímetros, está dorada con mantequilla y cruje al morderla. Hablamos, por supuesto, del sándwich mixto.

Este humilde triángulo (o rectángulo, según el bando en el que militéis) es el salvavidas oficial de la gastronomía española: el desayuno de los días con prisa, la cena de los domingos de pereza y el infalible tentempié de madrugada. Pero, ¿qué hace que algo tan aparentemente simple sea tan perfecto?

El sándwich mixto es el ejemplo perfecto de que la sinergia existe. Sus componentes individuales son sencillos, pero juntos forman un equipo imbatible. El pan de molde es el lienzo. No te compliques con masas madre hiperbólicas para esto; un buen pan de molde blanco, con su punto justo de consistencia para aguantar el calor sin romperse, es lo ideal.

Por su parte, el jamón de York debe tener un corte fino. No buscamos una losa de carne, sino capas sutiles que aporten jugosidad y el toque salino justo. Por otra parte, el queso: el verdadero protagonista en la sombra. Necesitamos uno que funda bien (tipo Edam, Gouda o un buen semicurado joven). El objetivo es ese 'hilo' elástico y celestial que se forma al separar las dos mitades.

Y, por último, la mantequilla, 'el secreto de Estado'. Nada de aceites ni margarinas industriales. La mantequilla untada generosamente por la cara exterior del pan es la responsable de ese dorado de anuncio de televisión.

Si pides un sándwich mixto en Madrid, Sevilla o un pueblo de Teruel, te entenderán a la primera. Pero si cruzas la frontera de Cataluña y pides un "mixto", es muy probable que el camarero te corrija amablemente con un: "¿Un bikini?".

Y, no, este nombre que le otorgan los catalanes no tiene nada que ver con la prenda de baño. El nombre nació en Barcelona, concretamente en la mítica Sala Bikini, abierta en 1953. La discoteca servía una versión propia del croque-monsieur francés (pero sin bechamel) que se volvió tan popular que la gente empezó a pedir el "bocadillo de la casa" simplemente como "el bikini". Y así hasta hoy.

El sándwich "perfecto" de Samantha Vallejo-Nágera

Samantha Vallejo-Nágera, una de las chefs, empresarias y personalidades televisivas más influyentes y reconocidas de España, tiene mucho que decir sobre el sándwich mixto. Hace un tiempo, la cocinera compartió en sus redes una receta del que ella consideraba "el sándwich perfecto" para comer mientras ves MasterChef España, programa en el que ella participaba haciendo de jurado, como todos sabréis.

Samantha sugiere dos rebanadas de pan de molde blanco normal, como recomendábamos, y queso en lonchas "del bueno"; sin embargo, destierra por completo el jamón York de la ecuación.

En su lugar, ella propone mezclar en un bol una cucharada de ajo troceado, dos cucharadas de mantequilla con sal, una cucharada de miel, y tomillo y romero frescos al gusto. Una vez esté bien integrado todo, la chef explica que hay que cortar la rebanada inferior del pan de molde en cuadraditos sin llegar a romperla del todo, luego poner dos lonchas de queso encima de la rebanada; y después poner otra rebanada encima y cortarla también en cuadraditos.

Finalmente, por encima de la rebanada superior, a modo de cobertura, untamos la mantequilla mezclada con el resto de ingredientes y metemos el sándwich en el horno unos 10-12 minutos a 200 ºC.

¿El resultado? Un bocado crujiente y meloso al mismo tiempo, con un queso bien fundido y cremoso. ¡Totalmente adictivo y sin complicaciones! ¿Te animas a hacerlo en casa?