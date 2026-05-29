Ferran Adrià y el chef José Andrés coinciden: las gambas al ajillo más ricas no llevan solo ajo; hay que usar las cabezas

Ferran Adrià y el chef José Andrés en un montaje de El Español iStock

¿Te imaginas que eres el cocinero de un bar y que un día aparece el mismísimo Ferran Adrià y pide conocerte después de probar uno de tus platos?

Algo así le sucedió al chef José Andrés cuando todavía era un joven cocinero en la Costa Brava. Mientras trabajaba, sin saber que aquel servicio podía cambiarle la vida, preparó unas gambas al ajillo que terminaron en la mesa del chef de El Bulli.

Adrià las probó, quedó fascinado y quiso saber quién estaba detrás de aquel plato. De ese encuentro casual nació una conexión que el joven asturiano ni podría haber imaginado horas antes: acabaría trabajando con uno de los cocineros que han revolucionado la gastronomía mundial.

El secreto está en las cabezas de las gambas

Si ahora mismo te estás preguntando qué tenían de especial esas gambas, sigue leyendo porque es lo que te vamos a contar justo a continuación.

Cuando compramos gambas, muchas veces elegimos las que ya vienen peladas por comodidad, pero con ese gesto perdemos sabor. Los cocineros profesionales lo saben bien, porque el sabor más potente de las gambas está dentro de sus cabezas.

José Andrés explicaba en un vídeo hace años que dentro de las cabezas hay un jugo concentrado, rico en proteínas y compuestos aromáticos, que al emulsionarse con el aceite genera una salsa cremosa y llena de sabor a marisco.

El chef asturiano recomienda separar las cabezas, exprimirlas sobre un colador fino y reservar ese líquido para incorporarlo al final de la cocción.

Ferran Adrià aplica un método ligeramente distinto. Primero dora las cabezas directamente en la sartén y después las presiona con un mortero para que liberen todo su jugo sobre el aceite. El resultado es un aceite aromatizado en el que después se cocinan las colas peladas.

Adrià insiste en que el tiempo de cocción es crítico; apenas un par de minutos para que las gambas no se conviertan en caucho.

Ojo con el ajo

José Andrés recomienda, además, cocinar en sartén en vez de en cazuela de barro. La razón es que el barro retiene mucho calor y sigue cocinando las gambas una vez fuera del fuego, con el riesgo de que queden gomosas.

Otro detalle en el que coinciden ambos cocineros es en cómo hay que tratar el ajo: hay que laminarlo fino, retirando el germen para evitar que amargue, y dorarlo a temperatura moderada. Un ajo quemado arruina toda la salsa.

Conviene también retirar el intestino de las gambas con un corte poco profundo a lo largo del lomo.

Las gambas al ajillo de Ferran Adrià

Para preparar las gambas al ajillo como uno de los mejores chefs del siglo XXI necesitamos: 400 g de gambas frescas enteras, 4 dientes de ajo, 1 guindilla seca, 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, sal al gusto y, opcionalmente, 5 g de perejil fresco picado.

Comenzamos separando las colas de las cabezas de las gambas. Pelamos y reservamos las colas, y dejamos las cabezas enteras.

En una sartén amplia, calentamos el aceite de oliva virgen extra con los ajos laminados y la guindilla. Dejamos que se doren ligeramente, vigilando para que no se quemen. Si queremos que el picante sea más intenso, podemos cortar la guindilla en aros.

Incorporamos las cabezas de las gambas y dejamos que se doren para que aromaticen el aceite. Sazonamos las colas de las gambas con un poco de sal y las incorporamos a la sartén.

Las salteamos a fuego fuerte muy brevemente, solo hasta que cambien de color, evitando que se pasen de cocción para que queden jugosas.

Presionamos las cabezas con un mazo de cocina o con un dedal improvisado hecho con papel de aluminio para extraer todos sus jugos.

Retiramos las cabezas con unas pinzas y reservamos únicamente las colas de gamba con el aceite perfumado con los ajos, la guindilla y el jugo de las cabezas.

Removemos todo para ligar el aceite con los jugos hasta que se forme una salsa.

Servimos inmediatamente y, opcionalmente, podemos espolvorear con un poco de perejil fresco picado.

Preguntas frecuentes sobre las gambas al ajillo