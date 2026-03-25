Samantha Vallejo-Nágera lo confirma: las albóndigas más jugosas no llevan pan rallado, usa pan mojado en leche

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Comensales: 3-4

Las albóndigas de carne son uno de esos platos que condensan la esencia de la cocina casera: nacieron como forma de aprovechar la carne, y hoy son un icono del recetario mundial. En España se han convertido en sinónimo de cocina de abuela, cazuela a fuego lento y pan preparado para mojar en la salsa de las albóndigas.

Pero, ¿cómo conseguir la albóndiga perfecta? Una albóndiga de carne redonda, jugosa y sabrosa depende, sobre todo, de tres factores: la mezcla de carnes, el ligado y el tipo de cocción. En la tradición española actual se considera ideal combinar a partes iguales carne de vacuno y de cerdo, ya que la ternera aporta sabor profundo y el cerdo suma grasa y jugosidad.

Pero si la albóndiga es el cuerpo, la salsa es el alma del plato. En nuestro país, una de las más conocidas es la salsa de tomate casera enriquecida con verduras, así como la salsa española o castellana, a partir de un sofrito de cebolla y ajo ligado con vino y caldo.

El truco para unas albóndigas de carne jugosas

La conocida chef Samantha Vallejo-Nágera, exjurado de MasterChef España, tiene su propia receta de albóndigas de carne, para la cual usa miga de pan remojada en leche dentro de la masa, un ingrediente que a algunos puede sorprender si no están acostumbrados a cocinar, pero que, en realidad, es de lo más común, pues hace que las albóndigas queden superjugosas.

La miga de pan remojada en leche y el pan rallado pueden convivir juntos dentro de la masa, pues el pan rallado en poca cantidad ayuda a absorber parte del líquido y hace la albóndiga más manejable, sobre todo si ha quedado muy blanda.

Pero lo más habitual es usar el pan rallado fuera, como rebozado, si buscamos una corteza crujiente, aunque las recetas más tradicionales usan simplemente harina. A continuación, todos los detalles de la receta de Samantha.

Ingredientes Carne magra de cerdo, 500 g

Carne picada de ternera, 250 g

Miga de pan mojada en leche, 100 g

Huevo, 1

Dientes de ajo, 3

Perejil picado, 1 cucharada

Harina (la suficiente para moldear las albóndigas)

Aceite para freír

Sal y pimienta, al gusto Para la salsa de tomate Cebolla, 1

Zanahoria, 1

Puré de tomate, 3-4 cucharadas

Caldo de carne, 250-300 ml

Vino de Oporto, 1/2 vaso

Harina, 1 cucharada

Clavo (opcional)

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta, al gusto Paso 1 Empieza por la salsa para que se vaya haciendo mientras elaboras las albóndigas. En una cacerola, añade aceite, y cuando esté caliente echa la cebolla y la zanahoria picadas y dóralas. Paso 2 Cuando estén doradas, añade la harina y tuéstala, y después incorpora el caldo, el puré de tomate, el Oporto y el clavo (si te gusta), y salpimenta. Paso 3 Cuando rompa el hervor, espuma y deja que se cocine a fuego lento, medio tapado durante una hora. Paso 4 Ahora comienza a preparar las albóndigas. Desmenuza la miga de pan y mójala en leche hasta hacer una 'papilla'. Reserva. Paso 5 En un bol aparte, mezcla ambas carnes picadas y añade la miga de pan, los dientes de ajos picados, el perejil, el huevo batido y salpimenta. Luego mézclalo todo muy bien. Paso 6 Ve haciendo bolitas de la mezcla con las manos, todas del mismo tamaño, y después pásalas una a una por harina. Paso 7 En una sartén, pon aceite y fríe las albóndigas. Una vez fritas, ve colocándolas en la cacerola de la salsa, que habremos triturado previamente. Paso 8 Cuando todas las albóndigas fritas estén en la cacerola de la salsa, dejamos que se cuezan con la salsa durante otros 45 minutos a fuego lento. Paso 9 Pasado ese tiempo, si antes de emplatar vemos que han soltado mucha grasa, desengrasamos y listo.

Las albóndigas de carne en la cocina española

En la cocina española hay un pequeño 'universo' de albóndigas de carne, pero hay unas tres preparaciones que sobresalen del resto.