Tomi Xu, chef asiático: "Los fideos chinos más ricos se hacen con espaguetis italianos y 3 cucharadas de salsa de soja"

¿Conoces los fideos chinos ban mian? Son uno de esos platos que resumen muy bien lo que es la cocina popular china: sencillez aparente, técnica precisa y una combinación de texturas y condimentos que los convierte en comida de diario… y a la vez en un bocado profundamente emocional.

Ban mian significa literalmente "fideos mezclados". Se trata, en esencia, de un plato de fideos de trigo cocidos que se sirven sin caldo (o con muy poco) y que se terminan removiendo con una base de salsa, grasa aromatizada y distintos toppings.

Es un formato que se mueve entre la sopa de fideos y el salteado al wok: la textura es jugosa, pero el protagonismo lo tienen el condimento y el propio fideo, no un caldo abundante.

A diferencia de otros noodles chinos muy codificados, el ban mian admite múltiples variantes regionales y familiares. Lo que define el plato no es tanto un listado fijo de ingredientes, sino el gesto de 'revolver' los fideos con una salsa concentrada que se deposita en el fondo del bol.

Fideos chinos de Tomi Xu

En el ban mian se suele utilizar un fideo de trigo de sección plana o ligeramente ancha, elaborado con harina, agua y, a veces, un toque de sal o huevo.

La clave está en la textura: debe ser lo bastante firme como para aguantar la mezcla con la salsa sin volverse pastoso, pero al mismo tiempo tener ese punto elástico y sedoso que asociamos a los buenos noodles.

El chef Tomi Xu, también conocido como Tomás Xu, famoso creador de contenido argentino de origen chino, ha compartido en sus redes un vídeo de su propia versión de los ban mian.

Tomi, que pasó parte de su infancia en China, está especializado en cocina de este país, tanto tradicional como adaptada al gusto occidental, y ha propuesto una receta de ban mian con espaguetis italianos. Sí, sí, has leído bien, espaguetis italianos.

"Para que no pongas excusas, espaguetis. Sencillo, rápido, para salir del paso y con un sabor riquísimo", asegura. "Si te gustan los platos que parecen simples, pero la rompen, este es para vos", afirma. Todos los detalles de esta receta, a continuación.

Ingredientes Espaguetis, 100 g

Mantequilla de cacahuete, 1 cucharada (2 si eres goloso)

Salsa de soja, 3 cucharadas

Salsa de ostras, 1 cucharada

Aceite de sésamo, unas gotitas

Cebolleta picada, 1/4 o 1/2

Cacahuetes al natural troceados, un puñado Paso 1 En un bol, pon la mantequilla de cacahuete y mézclala con una cucharada del agua de cocción de los fideos hasta conseguir una textura cremosa. Paso 2 Luego agrega la salsa de soja y la salsa de ostras y mézclalo todo bien. Cuando esté bien mezclado, añade también unas gotitas de aceite de sésamo. Paso 3 En una olla al fuego con agua, cocina los espaguetis unos 7 minutos, escúrrelos y mézclalos en el bol con la salsa. Paso 4 Añade por encima la cebolleta y el cacahuete natural troceado. Mezcla todo otra vez y listo.

@tomixushanghai Receta 5 de 100 🍜🔥 Hoy le toca al BAN MIAN: fideos al wok, simples, intensos y llenos de sabor 🤤🥢 Cocina china real, sin vueltas y con técnica. Si te gustan los platos que parecen simples pero la rompen… este es para vos 👀 🇨🇳💥 ¿Lo probaste alguna vez o es tu primera vez viendo esta receta? 🍜 Pueden encontrar todos mis platillos en @shanghai gourmet : 📍Honduras 4169, Palermo 📍Fonrouge 1247, Mataderos Y en @ShanghaiExpress ♬ sonido original - Tomi Xu Shanghai

Acompañamientos

Los Ban Mian se pueden acompañar con entrantes como encurtidos o ensaladas frías de pepino marinado con soja, vinagre y sésamo; o gyozas al vapor o a la plancha, que funcionan muy bien para ir picando antes o junto al bol.

Para beber, se recomienda té verde o jazmín, caliente o frío, que ayuda a limpiar el paladar de las salsas grasas o picantes; también cerveza clara y ligera tipo Lager o Pilsner. Y si quieres vino, blancos aromáticos con un poco de azúcar residual como Riesling o un espumoso seco, que aguantan muy bien el umami.