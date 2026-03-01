Alberto Chicote (56), chef: "La ensaladilla rusa no gana sabor con más mayonesa; el truco está en usar el agua de cocer las gambas"

0 votos

Total: 1 h 30 min

Comensales: 4

La ensaladilla rusa es una de las recetas que nunca falta en ningún bar o restaurante de España, un entrante frío que combina una mezcla de verduras y pescado junto a una cremosa mayonesa, todo un clásico de la cocina casera que destaca por su versatilidad.

Aunque es una receta que admite una gran cantidad de variantes y cada chef la hace a su manera, siempre es interesante saber cómo lo hacen algunos de los cocineros más conocidos de nuestro país, como es el caso del chef madrileño Alberto Chicote.

El cocinero de 56 años ha compartido su receta de ensaladilla rusa a través de sus redes sociales, mostrando una versión sencilla que sirve como base perfecta para poder adaptarla a los gustos de cada uno.

En su caso, el presentador de programas como Pesadilla en la cocina o Batalla de restaurantes ha optado por usar una receta básica a la que añade un ingrediente adicional para potenciar su sabor, como son las gambas.

Este alimento no solo aporta textura y sabor extra, sino que además permite disfrutar del truco definitivo para conseguir un mejor resultado final. “La ensaladilla rusa no gana sabor con más mayonesa; el truco está en usar el agua de cocer las gambas”, confiesa el madrileño.

De esta manera, Alberto Chicote apuesta por usar las gambas para preparar un caldo a base de carcasas y cabezas que usa posteriormente para cocinar las zanahorias y patatas que luego serán parte de la ensaladilla.

Al ser cocinadas en este caldo que tiene un intenso aroma marino, las hortalizas adquieren un sabor muy intenso que ayuda a cambiar por completo el resultado final de la receta, sorprendiendo a todos los comensales.

Ingredientes de la ensaladilla rusa de Alberto Chicote 1 kg de gambas crudas o congeladas

5 patatas medianas (lavadas con piel)

5 zanahorias grandes

Agua con sal

2 hojas de laurel

2 latas de bonito en aceite

Mayonesa casera o de bote (al gusto)

Mostaza, vinagre de Jerez y zumo de limón (para la mayonesa) Paso 1 Llevar a ebullición una olla con agua, sal y las hojas de laurel. Paso 2 Añadir las gambas y cocer durante 1 minuto si son frescas o descongeladas, y un poco más si están congeladas. Paso 3 Retirar las gambas, pelarlas y reservar la carne en trozos pequeños. Paso 4 Incorporar las cabezas y cáscaras de las gambas al agua para potenciar el caldo. Paso 5 En ese caldo, cocer las zanahorias peladas durante unos 20 minutos, hasta que estén tiernas. Paso 6 Dejar enfriar las zanahorias y cortarlas en dados medianos. Paso 7 En el mismo caldo, cocer las patatas sin pelar (previamente lavadas) durante unos 40 minutos, hasta que estén tiernas. Paso 8 Dejar enfriar las patatas, pelarlas y cortarlas en dados similares a los de la zanahoria (o en trozos irregulares si se prefiere).

La mayonesa casera es clave en esta receta

Una de las claves de la receta de ensaladilla rusa de Alberto Chicote es la mayonesa casera, y es que, aunque también se puede recurrir a una industrial, siempre será preferible hacerla uno mismo por las ventajas que ello supone.

De hecho, el televisivo chef apuesta por hacer una versión casera enriquecida con vinagre de Jerez, zumo de limón y mostaza, gracias a lo que aporta un sabor más complejo, además de una interesante textura cremosa.

Cuando se ha preparado, ya se estará muy cerca del final de la receta, para lo que será suficiente con mezclar todos los ingredientes: gambas, zanahorias, patatas y las dos latas de bonito en aceite escurridas y desmenuzadas, todo ello junto a la mayonesa casera.

La cantidad de mayonesa a utilizar depende del gusto personal, tal y como recalca el propio Chicote, que indica que dependerá de los gustos y preferencias de cada uno. Mientras que hay quienes prefieren una ensaladilla más cremosa, a otros les gusta más si tiene una textura compacta.

Independientemente de la cantidad de mayonesa a utilizar, es importante mezclar con cuidado para que se deshagan los ingredientes y mantener en todo momento su integridad. Siguiendo su paso a paso, se puede preparar una ensaladilla rusa con gran sabor y una excelente textura.