José Andrés (56), chef, y su receta más sencilla con un bote de garbanzos: "Lista en 30 minutos y perfecta para cenar"

Las legumbres en conserva son una opción siempre interesante para cualquier hogar, especialmente porque siempre podemos echar mano de ellas cuando más lo necesitamos. Una de las opciones más populares son los botes de garbanzos.

Estos son muy bien aprovechados por cocineros como el reputado chef asturiano José Andrés, de 56 años y que se ha encargado de poner en valor este tipo de productos en numerosas ocasiones. En una de ellas, apuesta por preparar unos deliciosos garbanzos con mejillones.

Aunque pueda parecer una receta tradicional, gracias a los garbanzos de bote se pueden preparar muy rápidamente, con la ventaja que ello supone para todos aquellos que no quieren pasar demasiado rato en la cocina.

No hay que olvidar que los garbanzos de bote son una opción muy interesante al ser nutricionalmente hablando equivalentes a los secos, siendo ricos en proteínas vegetales, hierro, fibra, magnesio y potasio.

Por sus diferentes compuestos y nutrientes, son altamente beneficiosos para la salud, ayudando a controlar el azúcar en sangre, a aumentar la saciedad o a prevenir la aparición de problemas cardiovasculares, entre otras muchas ventajas. Además, no hay que olvidar que son económicos y muy prácticos, teniéndolos a mano para cuando se necesiten consumir.

Ingredientes de los garbanzos con mejillones al estilo de José Andrés 1,2 kg de mejillones frescos

600 g de garbanzos cocidos de bote (escurridos)

100 ml de vino blanco

10 g de perejil fresco

3 dientes de ajo

2 cebolletas tiernas

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

1 hoja de laurel

1 cucharadita de pimentón dulce

Sal (al gusto) Paso 1 Coloca los mejillones en una olla grande junto con el vino blanco y la hoja de laurel. Tapa y cocina a fuego fuerte durante 3 a 5 minutos, hasta que se abran. Paso 2 Retira los mejillones y reserva tanto los moluscos como el líquido de cocción colado. Paso 3 Pica finamente la cebolleta y los dientes de ajo y resérvalos. Paso 4 En una cazuela amplia, calienta el aceite de oliva a fuego medio. Añade el ajo y la cebolleta y sofríe durante unos 5 minutos, hasta que estén blandos y ligeramente dorados. Paso 5 Incorpora el pimentón, baja el fuego y mezcla bien para que no se queme. Paso 6 Añade los garbanzos escurridos y enjuagados junto con el jugo de cocción de los mejillones. Remueve para integrar todos los ingredientes. Paso 7 Cocina a fuego lento durante unos 10 minutos y ajusta de sal. Paso 8 Limpia los mejillones, retirando las conchas. Paso 9 Justo antes de servir, baja el fuego y coloca los mejillones sobre los garbanzos. Paso 10 Espolvorea con perejil fresco picado y sirve.

Una receta deliciosa y proteica

Los garbanzos con mejillones son una receta que destaca tanto por su sabor como por sus valores nutricionales, puesto que ofrece una excelente combinación de proteínas de alta calidad, fibra y minerales esenciales.

Al juntar en una misma elaboración una legumbre como el garbanzo con un molusco como es el mejillón, se consigue aportar al organismo una serie de nutrientes que son imprescindibles para poder conseguir un plato ideal para contribuir a seguir una dieta sana y equilibrada.

Los garbanzos cocidos aportan aproximadamente unos 8-9 gramos de proteína por cada 100 gramos de producto, además de una importante cantidad de fibra dietética que contribuye al control glucémico, al buen funcionamiento intestinal y a proporcionar una sensación de saciedad que evita la sensación de hambre entre horas.

A pesar de que las proteínas vegetales no siempre poseen todos los aminoácidos esenciales en proporciones óptimas, al juntarlas en este caso con los mejillones, se consigue mejorar el perfil proteico del plato.

Los mejillones son una fuente muy rica en proteínas de alto valor biológico, aportando 10-12 gramos de proteína por cada 100 gramos, además de contener vitamina B12, zinc, hierro, yodo y ácidos grasos omega-3.

Estas propiedades, sumadas a que es un alimento con un bajo contenido en grasa y una buena densidad nutricional, hacen que sea una opción ideal para todos aquellos que quieren seguir una dieta saludable manteniendo la masa muscular sin caer en un exceso de calorías, e incluso para favorecer su aumento.

Con esta receta de José Andrés podemos disfrutar de dos alimentos que están repletos de beneficios para la salud, combinados en un plato que está repleto de sabor y propiedades saludables.

Además, como hemos podido ver, es una elaboración simple de llevar a cabo que está al alcance de prácticamente cualquier persona, sin que haya que tener unos amplios conocimientos culinarios para prepararla y disfrutar de ella.