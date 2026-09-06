Los cocineros coinciden: "Las judías verdes más ricas no se hacen con tomate, mejor con 2 ajos y un toque de pimentón"

0 votos

Total: 15 min

Comensales: 2

Las judías verdes cocidas son uno de esos platos que casi todo el mundo asocia a dietas aburridas y a comidas de hospital de esas que más que curar te quitan las ganas de vivir.

Para algunos son también un pequeño trauma infantil cuando recuerdan cómo eran obligados a comerlas de pequeños.

Pero la buena noticia es que las judías verdes no necesitan mucho para mejorar, pues basta con añadir alguna especia para que suban mucho de nivel.

Ajo y pimentón: el secreto que mejora todas las verduras

En Galicia, por ejemplo, usamos la ajada, un sencillo sofrito de ajo, aceite y pimentón que hace que cualquier verdura esté mucho más rica, desde las judías verdes hasta la coliflor.

El cocinero Carlos Gómez, conocido en redes como @charlito_cooks, usa esta ajada como base para preparar una receta rápida de judías verdes con patatas de esas que lo mismo te salvan la cena que te alegran el táper.

El ajo y el pimentón son ricos en compuestos aromáticos que, en contacto con el aceite, se disuelven creando una base de sabor que puede usarse a modo de sofrito o como toque final.

Carlos Gómez lo usa de la primera forma, en cambio, el chef José Andrés utiliza el pimentón de la Vera como toque final. En ambos casos, el pimentón actúa como potenciador de sabor natural, aportando un toque ahumado que recuerda al de embutidos como el chorizo, pero sin la carga calórica de estos.

Ingredientes para hacer judías verdes con ajada Para las judías Judías verdes en conserva, 1 bote (400 g aprox.)

Patatas pequeñas, 400 g

Huevos, 4 ud

Ajo, 2 dientes

Pimentón (dulce o picante), ½ cucharada Para el aliño Yogur griego natural, 2 cucharadas

Mostaza, 1 cucharadita

Salsa picante, unas gotas (al gusto)

Pimienta negra, al gusto

Orégano, al gusto

Zumo de limón, unas gotas

Aceite de oliva virgen extra, al gusto

Vinagre, cantidad necesaria

Sal, al gusto Paso 1 Pon una cazuela con agua, sal y un chorrito de vinagre. Introduce los huevos y déjalos 10 minutos. Enfríalos en agua con unos cubitos de hielo, pélalos y resérvalos. Paso 2 Corta las patatas por la mitad, colócalas en un cuenco apto para microondas con sal y un chorrito de agua. Cubre con film y cocina 5 minutos a máxima potencia. Paso 3 Pica dos dientes de ajo muy finos. En una sartén con un chorrito de aceite, dora el ajo 30 segundos sin que coja demasiado color. Paso 4 Escurre bien las judías e incorpóralas a la sartén. Saltea unos minutos y añade media cucharada de pimentón. Remueve bien. Paso 5 Incorpora las patatas cocidas a la sartén y sigue salteando el conjunto. Paso 6 Prepara el aliño mezclando el yogur griego, la mostaza, unas gotas de picante, pimienta, orégano, zumo de limón y aceite de oliva virgen extra. Paso 7 Sirve las judías con las patatas, añade los huevos duros picados por encima y termina con el aliño de yogur.

Mis recetas más fáciles con judías verdes

El revuelto de judías verdes con jamón es una de mis recetas favoritas para convertir las judías en una cena completa. Cocemos las judías hasta que estén tiernas, pero todavía firmes, las escurrimos bien y las mezclamos en una sartén con unos dados de jamón.

Añadimos uno o dos huevos y removemos a fuego suave hasta que cuajen ligeramente, procurando que queden jugosos. Con un toque de pimienta negra recién molida al final me parece que quedan irresistibles.

Otra opción rápida es la ensalada de judías verdes con mostaza y yogur. Una vez cocidas, las dejamos templar y preparamos una salsa mezclando yogur natural con mostaza, unas gotas de limón, aceite de oliva y sal.

Mezclamos las judías con la salsa y terminamos con unas pipas de calabaza para dar un toque crujiente.

Otra receta rápida que me encanta son las judías verdes con queso feta y tomate seco. Cocemos las judías durante unos minutos y las mezclamos todavía calientes con tomates secos en aceite cortados en tiras y queso feta desmenuzado.

Para aliñar, un poco de aceite del de hidratar los tomates, pimienta y unas gotas de limón.

Otra receta fácil que a mí me encanta como guarnición son las judías verdes con patatas y una vinagreta de mostaza. Cocemos las patatas en dados y las judías por separado, para que ninguna se pase de cocción. Están más ricas si se cuecen en un caldo de carne o de pollo que si se cuecen en agua sola con sal.

Las mezclamos todavía templadas y aliñamos con una vinagreta de aceite de oliva, vinagre, mostaza y un poco de cebolla morada picada muy fina. A veces también le pongo huevo cocido para convertirla en un menú de plato único.

Y un clásico entre los clásicos, judías verdes con atún y huevo duro. Cocemos las judías, las dejamos enfriar ligeramente y las mezclamos con atún en conserva, huevo picado, cebolla tierna y unas aceitunas.

Aliñamos con el aceite de oliva de la conserva y vinagre o limón y tenemos una comida resuelta para cualquier día de apuro.

Una receta que también hago mucho, casi siempre con judías cocidas de bote, son judías verdes con curry y leche de coco. Es tan fácil como sofreír un poco de ajo y cebolla, añadir el curry que más te guste y cubrir con leche de coco.

Después, añadimos las judías y dejamos que se cocinen dos o tres minutos en la salsa para que se calienten y cojan sabor. Podemos terminar con un poco de cilantro o unas gotas de lima y servirlas acompañadas de arroz.



