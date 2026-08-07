Jordi Morera, panadero: "No tires el pan duro, mójalo y ponlo 7 minutos en el horno a 180 ºC; queda como recién hecho"

Desde el salmorejo y el gazpacho hasta las sopas de ajo, las migas o las torrijas, el recetario tradicional español cuenta con numerosas recetas nacidas de la necesidad de aprovechar todo el pan que ha ido quedando duro.

Y es que el pan no se considera un alimento cualquiera, pues durante siglos fue la base de la alimentación y, además, tenía una fuerte carga religiosa. Incluso existía la costumbre de besar el pan si se caía al suelo como señal de respeto hacia el alimento.

Pero no es necesario elegir entre tirar el pan duro o convertirlo en otra cosa. Gracias al truco compartido por el panadero Jordi Morera en su perfil de TikTok, el pan duro puede resucitar y recuperar la miga tierna y la corteza crujiente del pan recién horneado.

Un panadero de fama mundial

Jordi Morera Ransanz (Vilanova i la Geltrú, 1986) es panadero de quinta generación al frente de L'Espiga d'Or, el obrador familiar que su familia regenta desde 1888.

En 2017 fue reconocido como World Baker por la Unión Internacional de Panaderos y Pasteleros, un galardón que consolidó su prestigio dentro y fuera de España. Trabaja con harinas ecológicas de variedades antiguas de trigo, masa madre y fermentaciones largas, y es autor de los libros Hoy harás pan (2014) y La Revolución del Pan (2017).

Además de amasar, Morera es un entusiasta de la divulgación, y en sus redes sociales comparte consejos para que cualquiera pueda sacar más partido al pan, como este para dejar un trozo de pan duro como si estuviera recién hecho.

El truco explicado paso a paso

El panadero explica que se trata de una técnica ideal para ese trozo final de una hogaza de pan que casi siempre acaba en la basura porque se ha resecado en exceso y está demasiado duro.

Lo primero es mojar el pan con agua por fuera y, si la miga está muy seca, también por dentro. Hay que mojarlo sin miedo debajo del chorro de agua del grifo.

A continuación, se hornea a unos 180 ºC durante unos minutos; en el vídeo, el panadero lo deja finalmente 7 minutos, aunque si es un trozo más pequeño, con 4 o 5 podría ser suficiente.

Si no queremos encender el horno, también se puede usar una air fryer y el proceso será mucho más rápido porque el tiempo de precalentamiento será menor.

Con estos sencillos pasos, el pan recuperará la miga tierna y jugosa gracias al agua y la corteza crujiente gracias al golpe de calor en el horno. Y ya podremos disfrutar de nuevo de un pan que, de otro modo, seguramente acabaría en el cubo de la basura.