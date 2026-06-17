Los cocineros coinciden: "Para asar sardinas y que no huela toda la casa, el truco no es ventilar; usa papel de horno"

Son las reinas de los espetos en Málaga y de las barbacoas de la noche de San Juan, pero sería muy triste renunciar a comerlas en casa siempre que nos apetezcan. Más ahora que están en su mejor momento.

Pero hay un problema con las sardinas. No es cocinarlas -eso es fácil-, sino todo lo que viene después. Su olor se queda en todo lo que el humo encuentra a su paso. Se instala en la cocina, en la ropa, en las cortinas y, con un poco de (mala) suerte, llega hasta casa del vecino.

Y es una pena, porque justo en verano es cuando más apetece disfrutarlas asadas en casa. Si hasta ahora las habías descartado por miedo al olor, hay una manera muy sencilla de cambiar eso.

El truco no tiene misterio, solo necesitas un trozo de papel de horno. Un paso muy sencillo que sirve para reducir mucho esos aromas tan persistentes de los pescados azules, ya sean sardinas, salmón u otros parecidos.

El truco más fácil es el que funciona mejor

Yo era de las que estaban a punto de tirar la toalla con el tema de las sardinas en casa cuando un cocinero me dio la solución. No estaba muy lejos, la tenía guardada en uno de los cajones de la cocina, solo hace falta papel de horno y una sartén. Incluso si es vieja, será perfecta.

Lo que hay que hacer es sencillo, se engrasa un trozo de papel de horno con aceite de oliva, se disponen dos o tres sardinas formando una sola capa, se salan y se dobla el papel para hacer un paquete, pero sin sellar del todo los bordes.

De esta manera, se evita que la grasa y los jugos del pescado entren en contacto directo con la sartén y se quemen generando el humo que arrastra los compuestos aromáticos que no queremos por toda la casa.

El mismo papel, además, retiene gran parte de estos compuestos impidiendo que se liberen. Si, además, lo hacemos con la campana funcionando, que todo suma, ni se notará el olor.

Como ventajas adicionales, el papel evita que el pescado se pegue y facilita mucho el darles la vuelta a las sardinas, ya que podremos usar un plato y darle la vuelta al paquete como si fuera una tortilla.

Al terminar, y esto ya es opcional, como siempre que cocino algo con olor intenso, me gusta encender alguna vela que huela rico. Para la cocina me gustan las de aromas cítricos o florales, de esas que huelen a limpio.

Con qué acompañar las sardinas asadas

Las sardinas son un alimento con un perfil nutricional muy beneficioso para la salud, pues, según datos de la Fundación Española de la Nutrición, solo una ración aporta casi el 100 % de la cantidad diaria recomendada de omega-3.

También son fuente de proteínas, minerales como el fósforo, vitaminas del grupo B, incluida la B12 y vitamina D, esencial para la correcta absorción del calcio y el fósforo.

Asarlas es una de las formas más saludables de consumirlas y se pueden servir con multitud de acompañamientos. En Galicia, es típico servirlas sobre una rebanada de pan de maíz, para que éste se empape con sus jugos. Es un aperitivo delicioso.

También es una excelente opción servirlas sobre una base de tomate rallado aliñado con ajo, sal y aceite de oliva o con una ensalada de pimientos asados aliñados con vinagre y una pizca de comino.

Si las vamos a servir como plato principal, se pueden acompañar con guarniciones ligeras como las típicas papas aliñás, una ensalada de patata cocida aliñada con aceite, cebolla, ajo, perejil y zumo de limón.

En Andalucía, es muy común comer sardinas asadas acompañando a las migas, pero una opción similar y más rápida de hacer podría ser un cuscús. Por supuesto, una ensalada con tomate, cebolla y aceitunas también será muy buena elección.