Galicia da una lección al resto de España: los mejillones al vapor no llevan laurel ni limón, solo un poco de vino blanco

España es hoy una de las grandes potencias mundiales en la producción de mejillón, un liderazgo que se explica, en buena medida, por la actividad en Galicia y, en particular, de las Rías Baixas.

Allí se concentra la mayor parte de la producción nacional de este bivalvo, tradicionalmente conocido como el "marisco de los pobres" por su precio asequible y su presencia habitual en las mesas locales.

El Mediterráneo también suma su propia producción, ampliando el mapa mejillonero del país. Sin embargo, el interés del mejillón no se limita a las cifras.

Su verdadero éxito está en la cocina, donde aparece en recetas tan distintas como los mejillones tigre, las empanadas, los escabeches, las sopas, los arroces… Los mejillones siempre son bien recibidos en multitud de platos, pero si hay una forma realmente popular de comer mejillones en Galicia, esa es cocinándolos al vapor.

Así se cocinan los mejores mejillones al vapor

Lo primero es siempre limpiar bien sus conchas, pues vienen con restos de otras pequeñas conchas y de la cuerda sobre la que han crecido. La manera más fácil de limpiarlos es hacerlo en el fregadero -limpio- rascando con una puntilla afilada y lavándolos bien bajo el chorro de agua fría.

Revisaremos también que las conchas no estén rotas o deformadas. Si encontramos alguna así, desechamos ese mejillón.

Una vez que los mejillones estén limpios y seleccionados, ponemos una olla grande al fuego a toda potencia y, cuando veamos que al acercar la mano al fondo -con cuidado- notamos bastante calor, echamos todos los mejillones de golpe e, inmediatamente, un chorro de vino albariño -como medio vaso, lo suficiente para cubrir el fondo de la olla como medio centímetro-.

Y este es el truco, el albariño desprenderá un vapor muy aromático que abrirá los mejillones y hará que queden deliciosos. No se añade sal, ni limón, ni laurel.

Gracias al vapor que se desprende, en cuestión de segundos, los mejillones comenzarán a abrirse. Una vez abiertos, los dejaremos en la olla al fuego -cerrada- un par de minutos más para que el vapor termine de cocinarlos.

Hay quien disfruta añadiéndoles unas gotas de limón a los mejillones al vapor, pero nunca deben servirse así, sino que deben servirse los mejillones al natural y, opcionalmente, con algunas rodajas de limón al lado para que quien lo desee haga uso de ellas.

Este pequeño truquito, se puede utilizar también cuando solo necesitemos abrir los mejillones y usarlos en otra preparación, aunque si en esta otra receta, los mejillones van a llevar una cocción adicional, entonces los iremos sacando de la olla a medida que se abran, así aseguraremos que no nos pasamos de cocción.

Pocas calorías, proteínas y mucho hierro

Los mejillones no son solo un tesoro gastronómico, también son un alimento muy nutritivo e interesante en una dieta saludable. Según datos de la Fundación Española de la Nutrición, en el mejillón destaca el aporte de proteínas de buena calidad.

Posee un bajo contenido en grasa por lo que la cantidad de calorías es escasa (100 g de porción comestible de mejillones aporta 60 kcal). Aun con esto, el mejillón es fuente de ácidos grasos omega-3.

En el apartado de minerales destaca el selenio, siendo los aportes de una ración casi suficientes como para cubrir el total de las ingestas recomendadas diarias. En segundo lugar, destacan los aportes de hierro, fósforo, yodo y cinc.

El hierro que contienen -4,5 g por 100 g de carne de mejillón- es superior incluso al de muchas carnes como la de cerdo o ternera, si bien hay que tener en cuenta que los mejillones se consumen en cantidades inferiores a las carnes, y con menos frecuencia.

En el apartado de vitaminas, lo más destacable es el aporte de algunas del grupo B, vitamina B12 -100 g de carne de mejillón aportan un 300 % de la cantidad diaria recomendada-, folatos y niacina. Las dos primeras contribuyen al proceso de división celular mientras que la niacina contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso.