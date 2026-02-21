Ángel León (49), chef: "El pescado frito no lleva pan rallado ni huevo, el truco está en echar 50 g de harina de trigo"

El pescado frito es un plato muy popular en España, especialmente en el sur del país, donde es habitual disfrutar de estas piezas rebozadas en harina o una mezcla de huevo y pan rallado que son cocinadas en abundante aceite y que destacan por quedar crujientes por fuera y suaves en su interior.

Para prepararlo de la mejor manera posible, podemos seguir las recomendaciones de Ángel León, conocido como el Chef del Mar y poseedor de cinco estrellas Michelin, una voz más que autorizada para hablar de recetas de pescado.

El que es uno de los cocineros andaluces más galardonados, es un experto en pescado que ha querido destacar que "el pescado frito no lleva pan rallado ni huevo, el truco está en echar 50 gramos de harina de trigo".

No es sencillo conseguir una fritura del pescado perfecta, pero si seguimos sus recomendaciones, estamos más cerca de poder conseguir un resultado sobresaliente.

El gran secreto de Ángel León

El cocinero de 49 años es de sobra conocido tanto por sus exquisitos platos como por sus acciones de divulgación acerca de los beneficios procedentes del mar, distinguiéndose por su exquisito trato a la hora de cocinarlos. En todo momento respeta su sabor y sus características.

Con una serie de sencillos consejos se puede conseguir la fritura perfecta para el pescado, y todo comienza por la harina, de la cual Ángel León asegura que no se debe utilizar una cualquiera, sino una mezcla de tres harinas que se puede encontrar en el supermercado.

Para conseguir una textura que verdaderamente sea crujiente, se debe utilizar una mezcla de harina de trigo, de garbanzo y de freír a partes iguales. Esta combinación es un paso clave que muchos desconocen.

El experto insiste en que, aunque se lleve mucho tiempo viéndolo hacer en casa, nunca se debe meter el pescado bajo el agua del grifo. Este es un punto en el que hace hincapié Ángel León cada vez que tiene la oportunidad, recuerda este punto clave.

Para preparar el pescado frito, una vez descamado, con el agua del mar, se pone directamente en la mezcla de harina. "No le echéis agua dulce, por Dios. Dejan de saber a mar, que es a lo que tienen que saber", insiste el chef andaluz.

A la hora de freírlo, tiene claro que se debe utilizar aceite de oliva y que hay que tener paciencia y esperar a que la temperatura sea perfecta para conseguir la fritura ideal. Su último consejo es que "lo mejor es que nos lo comamos con las manos, con la piel y su tripa".

De esta forma, la clave del mejor pescado frito radica en la mezcla de tres harinas que aporta la textura perfecta, y Ángel León deja claro que se debe mezclar a partes iguales cada una de ellas.

Los mejores pescados para freír

Si buscas los mejores pescados para freír en casa, debes saber que no todos son iguales, siendo muy importante hacer una buena elección para conseguir un resultado en el que el pescado tenga un interior jugoso y un exterior crujiente.

Existen muchas opciones por las que poder decantarse, siendo algunas de las mejores las siguientes:

Boquerones: es un pescado pequeño y muy popular en la cocina mediterránea, con una carne suave y un tamaño que hace que sea el mejor pescado para freír entero. Se consigue una textura crujiente por fuera y tierna por dentro, además de tener un sabor que se complementa a la perfección con un toque de limón o de vinagre.

es un pescado pequeño y muy popular en la cocina mediterránea, con una carne suave y un tamaño que hace que sea el mejor pescado para freír entero. Se consigue una textura crujiente por fuera y tierna por dentro, además de tener un sabor que se complementa a la perfección con un toque de limón o de vinagre. Pescadilla: la también conocida como merluza pequeña es ideal para quienes buscan un mejor pescado para freír sin espinas, contando con una carne blanca y tierna que se fríe de manera uniforme, con un interior jugoso y un exterior dorado. Es perfecta para freírla entera o en pequeños trozos.

la también conocida como merluza pequeña es ideal para quienes buscan un mejor pescado para freír sin espinas, contando con una carne blanca y tierna que se fríe de manera uniforme, con un interior jugoso y un exterior dorado. Es perfecta para freírla entera o en pequeños trozos. Sardinas: las sardinas son de sobra conocidas por su fuerte sabor marino y un tamaño que las hace ideales para freír. Son perfectas para quienes buscan un pescado delicioso y económico, ideal para preparar rápidamente y disfrutar en compañía. Su interior mantiene en todo momento la jugosidad.

las sardinas son de sobra conocidas por su fuerte sabor marino y un tamaño que las hace ideales para freír. Son perfectas para quienes buscan un pescado delicioso y económico, ideal para preparar rápidamente y disfrutar en compañía. Su interior mantiene en todo momento la jugosidad. Merluza: es todo un clásico de la gastronomía española y una opción de lo más interesante para freír, contando en este caso con una carne blanca y firme que se mantiene intacta durante la fritura. Ofrece un sabor suave y una textura muy agradable, ideal para quienes prefieren pescados sin espinas.

es todo un clásico de la gastronomía española y una opción de lo más interesante para freír, contando en este caso con una carne blanca y firme que se mantiene intacta durante la fritura. Ofrece un sabor suave y una textura muy agradable, ideal para quienes prefieren pescados sin espinas. Bacalao: estamos ante uno de los mejores pescados para freír por su sabor y carne. Independientemente de que sea fresco o desalado, es muy recomendable para buscar el equilibrio perfecto entre lo crujiente y lo jugoso.

estamos ante uno de los mejores pescados para freír por su sabor y carne. Independientemente de que sea fresco o desalado, es muy recomendable para buscar el equilibrio perfecto entre lo crujiente y lo jugoso. Rape: este pescado con carne firme y con un sabor delicado es ideal para recetas gourmet. Es una especie que permite mantener intacta la textura durante la fritura, siendo ideal para acompañar con salsas.

este pescado con carne firme y con un sabor delicado es ideal para recetas gourmet. Es una especie que permite mantener intacta la textura durante la fritura, siendo ideal para acompañar con salsas. Salmonete: de sobra conocido por su intenso sabor y un característico sabor rojizo, tiene una carne ligeramente grasa que se vuelve jugosa al freír, siendo perfecto para los amantes del pescado por su exquisito sabor.

Todos ellos son pescados que reúnen una serie de características propicias para ser utilizadas a la hora de preparar este tipo de preparaciones fritas, múltiples posibilidades que harán las delicias de los amantes del pescado.