El restaurante Pacto Raíz sirve el mejor Paquito de Madrid: el chef Alex Marugán vuelve a ganar con otro de sus bocadillos

De tal chef, tal bocadillo. Y es que Alex Marugán, que parece haber encontrado en el Paquito su territorio natural. El chef de Pacto Raíz acaba de proclamarse vencedor de la sexta edición de El Mejor Paquito de Madrid 2026, logrando un hito difícil de igualar: ganar las dos únicas veces que se ha presentado al certamen.

La escuela de cocina El Gusto es Nuestro acogió la final madrileña de un concurso impulsado por INTEROVIC, la Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y el Caprino, que desde hace seis años busca la mejor interpretación del ya popular bocadillo de cordero, lechal o cabrito. Y en una edición especialmente competida, el Paquito de Pacto Raíz se impuso gracias a una receta en la que el lechal se convierte en el absoluto protagonista.

Marugán, junto a Rocío Martínez y André Chumbe, ha creado un bocadillo tan técnico como apetecible. La base es una francesilla elaborada por el panadero John Torres, sobre la que se extiende una mayonesa de chimichurri tradicional.

A ella se suma un queso curado de oveja y cabra y una cebolla xnipec que permanece fermentando y encurtiéndose durante una semana. El elemento central es una pierna de cordero lechal marcada a fuego fuerte y aderezada con unas gotas de soja, miel y yondu, un potenciador de sabor de origen vegetal.

El resultado convenció a un jurado formado por el chef Iván Cerdeño, poseedor de dos estrellas Michelin, y los periodistas especializados Paz Álvarez, Natalia Martínez, Tatiana Ferrandis y José Manuel Rodríguez, además de Beatriz Casares, responsable de comunicación de INTEROVIC. Todos coincidieron en destacar el extraordinario nivel de las propuestas presentadas.

"Ganar el Paquito por segunda vez ha sido, lo primero, inesperado, porque ya es difícil ganarlo una vez, como para ganarlo dos de dos veces que nos hemos presentado", confesaba un sonriente Marugán tras recoger el premio. Entre bromas, el cocinero aseguró que, después de este nuevo triunfo, "me voy a llamar Alex Paquito a partir de ahora".

Álex Marugan y Rocío Martínez, ganadores Mejor Paquito de Madrid 2026, recibiendo su premio.

La victoria de Pacto Raíz adquiere aún más relevancia si se tiene en cuenta la competencia. El segundo puesto fue para Bikini Bar, el proyecto de Rafa Zafra, que presentó un refinado Paquito de cabrito elaborado con paletilla cocinada a baja temperatura y servido en coca de Folgueroles. El tercer puesto recayó en Roberto Martínez, de Tripea, con una versión de cordero recental protagonizada por el cuello del animal, glaseado con una salsa agridulce de inspiración asiática.

En total, trece establecimientos participaron en esta sexta edición: Barbudo, Barra Alta Madrid, Bikini Bar, Candeli, Döggo, La Mercantina, La Raspa, Pacto Raíz, Pai Pai, Pintxolari, Terrace de la Vega, Treze y Krudo. Una muestra del enorme crecimiento que ha experimentado este bocadillo desde su nacimiento.

Todos los bocadillos que han competido por convertirse en el Mejor Paquito de Madrid.

Porque el Paquito ya es mucho más que una moda pasajera. Lo que comenzó en 2019 con apenas 40 restaurantes madrileños se ha convertido en un fenómeno gastronómico de alcance nacional. En la última edición de la Ruta del Paquito, más de 300 bares y restaurantes de 40 ciudades españolas ofrecieron sus particulares versiones de este bocadillo, demostrando la enorme versatilidad de las carnes de lechal, cordero y cabrito.

Con su triunfo, Pacto Raíz representará ahora a la Comunidad de Madrid en la final nacional que se celebrará en otoño. Y si algo ha dejado claro Alex Marugán es que, cuando se trata de convertir el cordero en un bocadillo memorable, pocos juegan en su misma liga.