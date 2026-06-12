El 'diamante negro' de Teruel hace historia: su trufa es nombrada la primera IGP de toda Europa

Aragón y la alta gastronomía española acaba de protagonizar un momento histórico: la decisión de la Unión Europea de reconocer oficialmente a la trufa negra de Teruel como Indicación Geográfica Protegida (IGP).

Se trata de un sello de calidad a nivel europeo que vincula el producto con la región y garantiza, sobre todo, la calidad en todas las fases de producción, transformación o elaboración.

De hecho, con la publicación de esta inscripción en el registro europeo, la trufa negra de Teruel se convierte de forma inmediata en la primera de todo el continente amparada por esta prestigiosa figura de calidad.

Uno de los productores desentierra una trufa negra. E. E.

Además, el reconocimiento no solo blinda el origen y la pureza del producto frente a posibles fraudes o imitaciones, sino que también consolida el liderazgo de Aragón, y concretamente de la provincia de Teruel, como el epicentro absoluto y referente mundial de la codiciada Tuber melanosporum.

Bautizada con total justicia como el "diamante negro de la gastronomía", la trufa negra de Teruel se ha ganado un puesto de honor como uno de los ingredientes invernales más cotizados por los chefs más prestigiosos del planeta.

Su aroma extremadamente intenso, sus complejas y ricas cualidades organolépticas y una vinculación única con las tierras donde nace la convierten en un objeto de deseo gourmet tanto en mercados nacionales como internacionales.

Desentierran una trufa negra de Teruel. E. E.

La consecución de la IGP supone un espaldarazo definitivo para la truficultura local, otorgando a distribuidores, cocineros y consumidores finales una garantía absoluta de origen, excelencia y trazabilidad de cada pieza.

"En una provincia marcada por el reto demográfico, este cultivo ha contribuido a diversificar rentas, generar empleo, impulsar nuevas iniciativas empresariales y fijar población. La protección europea reconoce no solo la excelencia del producto, sino también el conocimiento, la especialización y el trabajo desarrollado durante décadas por los truficultores de Teruel", explica Arancha Simón Pérez, consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón.

Detrás de este éxito está el trabajo de ATRUTER (Asociación de Recolectores y Cultivadores de Trufa de la Provincia de Teruel), una entidad sin ánimo de lucro, fundada en 1997 para defender el sector y perfeccionar las técnicas de cultivo.

Hoy en día cuenta con unos 500 miembros y gestiona cerca de 10.000 hectáreas declaradas de truficultura.

La clave del inconfundible aroma y del éxito de la trufa de Teruel radica en una conjunción geográfica perfecta.

Sus suelos calizos y pedregosos, la imponente altitud y orografía turolense, la presencia de veranos sumamente cortos y frescos en contraste con inviernos de copiosas nevadas y, por último, la sutil influencia y cercanía del mar Mediterráneo, configuran el hábitat idóneo e irrepetible para que este hongo desarrolle su fragancia distintiva, penetrante y fascinante.

La temporada de recolección en fresco de la trufa negra de Teruel se extiende desde finales de noviembre hasta mediados de marzo.

Es precisamente en este gélido período cuando la trufa alcanza su plenitud absoluta, desatando su mayor expresión aromática y las virtudes culinarias que vuelven locos a los paladares más exigentes.