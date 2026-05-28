Abre en Madrid el primer 'bar de joyas' de España: come y bebe mientras te pruebas ropa y anillos diseñados a mano

¿Imaginas tomarte unas cervezas y unas gildas con amigos y, al mismo tiempo, probarte anillos, collares y ropa en un entorno exclusivo? Un buen combo, ¿verdad? Pues esto ya es posible gracias a Acorazada, el primer Jewelry Bar de España que acaba de abrir este 20 de mayo sus puertas en Madrid.

¿Dónde? En pleno Barrio de Salamanca —como no podía ser de otro modo—, una de las zonas más exclusivas y elegantes de la capital. Concretamente se ubica 'escondido' dentro del Hotel Wipton by Petit Palace, en el número 17 de la Calle de Jorge Juan.

Este nuevo proyecto que rompe con los moldes de las joyerías tradicionales funciona como la primera tienda física de la diseñadora catalana Elena Estaun: por una parte, cuenta con vitrinas donde se exhiben sus piezas y, por otra, con una carta de bebidas y comida diseñada para la ocasión.

Así pues, al entrar en este inédito establecimiento, puedes encontrar sus obras integradas orgánicamente con la decoración: en las paredes, en las mesas, en armarios, ¡por todos lados!

Mientras disfrutas de un vino sentado cómodamente, como si de un restaurante se tratara, puedes admirar su alta bisutería, expuesta en la misma mesa donde estás apoyando tu copa. Allí verás anillos con forma de serpiente, brazaletes dorados, pendientes que parecen cuernos... puro diseño original y artesano.

Todo ello, como decimos, acompañado de una selección de comida pensada para picotear y compartir. Desde un steak tartar con pan brioche, yema curada y piparra, unas patatas amilhojadas con salsa brava, berberechos, hasta unas alcachofas con sal de oro y crema de aguacate asado, pollo marinado en yogur a la brasa con pan Naan, salmón marinado con arroz crujiente, hoja de shisho y mahonesa picante, o unas gambas en tempura con huevas de salmón y mahonesa kimchee.

En cuanto a la bebida, su gran apuesta son los cócteles de autor, como el Jade Daiquiri, el Mint Mojito, el Ruby Paloma, el Coco Santo o el Pear Collins; además de opciones sin alcohol como el Virgin Mojito, el Applemint o el Fresh & Free.

Acorazada abre todos los días en un horario ininterrumpido de 12:00 a 23:00 horas, pero las comidas y las cenas se hacen de 13:00 a 16:00 y de 20:00 a 23:00, respectivamente.

En definitiva, un rincón perfecto en Madrid si buscas un plan diferente, ya sea para tomar un cóctel rodeado de arte, descubrir piezas de alta bisutería y moda, o simplemente disfrutar de un tardeo íntimo con un toque completamente distinto.