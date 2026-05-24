‘Arroz del Art’, la tradición que nace de los pescadores en Lloret de Mar: 18 restaurantes lo sirven desde 25€

El llamado “Arroz del Art” es la memoria viva de la comunidad marinera que concentra la Costa Brava y que convirtió el mar en modo de vida y la cocina en un acto colectivo.

Su epicentro se ubica en Lloret de Mar, donde estos días, dieciocho restaurantes recuperan esa tradición a través de las XXVI Jornadas Gastronómicas del Arroz, una cita que reivindica el producto, la identidad local y la herencia cultural de uno de los destinos turísticos más conocidos del Mediterráneo.

Durante todo el mes de mayo, los establecimientos participantes ofrecen menús especiales desde 25 euros con el arroz como hilo conductor. Una propuesta que no solo busca seducir al visitante, sino también recuperar una parte esencial de la memoria gastronómica lloretense.

El origen del “Arroz del Art” se encuentra en una antigua técnica de pesca tradicional conocida como “pesca del art”. Los pescadores lanzaban desde las barcas unas redes que posteriormente eran recogidas a mano desde la orilla de la playa.

Tras la captura, el ritual continuaba alrededor de una gran cazuela de arroz elaborada con el pescado recién salido del agua. Era una cocina humilde, espontánea y profundamente ligada al paisaje marítimo.

Aquellas comidas compartidas frente al mar acabaron convirtiéndose en uno de los símbolos culinarios del municipio. Hoy, décadas después, Lloret mantiene vivo ese legado transformándolo en una experiencia gastronómica contemporánea que celebran algunos de sus establecimientos más populares.

Un cocinero preparara uno de los arroces de los restaurantes que participan en las jornadas.

Marc Linares, presidente del Gremio de Bares, Restaurantes y Cafeterías de Lloret de Mar, reivindica precisamente esa recuperación de una “tradición ancestral” que encuentra en el arroz “el sello gastronómico más identitario” de la localidad. Las jornadas alcanzan este año su vigesimosexta edición y consolidan una apuesta que mezcla historia, cocina y promoción turística.

Pero el relato culinario de Lloret no se limita únicamente a la tradición marinera. La gastronomía local también conserva una importante influencia indiana. Los llamados “americanos” —aquellos vecinos que emigraron a Cuba y otros territorios del Caribe para hacer fortuna— trajeron consigo nuevos productos y costumbres culinarias que acabaron integrándose en la cocina local.

La directora de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento, Anna Fuentes, recuerda que ingredientes como el chocolate, el café, el azúcar o el ron forman parte de ese legado transatlántico. El chocolate, en particular, continúa teniendo una presencia destacada en la repostería y la cocina lloretense.

Esa conexión histórica entre mar y ultramar también tiene nombres propios. Uno de ellos es el de Constantí Ribalaigua, el célebre propietario del mítico Floridita, considerado uno de los templos mundiales de la coctelería cubana.

El recorrido por esta memoria gastronómica encuentra uno de sus mejores escenarios en el Museo del Mar, situado frente al paseo marítimo. A pocos metros, restaurantes como Restaurant Sant Elm participan en unas jornadas que han servido también para evidenciar la evolución culinaria del municipio.

Según los responsables del sector, la gastronomía de Lloret ha experimentado un importante salto cualitativo desde la pandemia. La localidad ha reforzado su posicionamiento en torno a la cocina mediterránea, saludable y adaptada a nuevas demandas alimentarias. Algunos establecimientos cuentan con el sello AMED de promoción de la dieta mediterránea, mientras otros han desarrollado propuestas específicas para personas celíacas o familias.

Entre los participantes de esta edición figuran también L'arrosseria de Fenals, Escuela de Hostelería de Lloret de Mar y Mas Baell - Camping Lloret Blau, en una programación impulsada conjuntamente por el Gremi de Bars, Restaurants i Cafeteries, el Gremi d'Hostaleria y el Ayuntamiento de Lloret de Mar.