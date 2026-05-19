Ha entrado en vigor: las anchoas de lata y otras conservas de pescado cambian para siempre su calidad alimentaria en 2026

Una lata de anchoas es mucho más que un ingrediente para hacer gildas o ese aperitivo rápido que sacamos del frigorífico cuando suena el timbre de una visita que llega sin avisar.

Es un producto artesanal, heredero de la tradición salazonera que los maestros italianos trajeron hasta las costas cántabras a finales del siglo XIX y que hoy reconocemos como una de las joyas más respetadas de la despensa española.

Lo que quizá es menos conocido es que detrás de cada filete hay una red de controles sanitarios y normas de etiquetado que acaba de reforzarse con la entrada en vigor de una nueva legislación.

¿Qué es una anchoa según la ley?

Empecemos por el principio. La palabra "anchoa" no es un reclamo comercial, es una denominación vinculada a una especie concreta cuyo uso está controlado por ley.

Lo certifica la Resolución de 25 de febrero de 2026, de la Secretaría General de Pesca, publicada en el BOE del pasado 9 de marzo.

Para poder utilizar el término "anchoa", la materia prima debe ser Engraulis encrasicolus, el mismo pez que conocemos como boquerón o bocarte según la región.

Ese listado oficial, que recoge más de 800 denominaciones, es el documento que garantiza que cuando lees "anchoa" en una etiqueta no hay margen para la ambigüedad porque el nombre comercial está respaldado por un nombre científico registrado en la base de datos ASFIS de la FAO.

La ley que garantiza la seguridad

Antes de que ese boquerón que nada feliz en el mar se convierta en un suculento filete de anchoa, la legislación le planta cara a dos riesgos sanitarios para que el consumidor pueda dar por hecho que no existen.

El primero es el anisakis. El Real Decreto 1420/2006 obliga a congelar a −20 °C cualquier pescado destinado a consumirse crudo o semicrudo, como ocurre con el boquerón en vinagre.

Sin embargo, la propia norma contempla una excepción para las anchoas en salazón, pues su maduración en altas concentraciones de sal, que se prolonga durante meses, destruye las larvas del parásito. No obstante, el fabricante debe poder demostrarlo documentalmente.

El segundo enemigo es la histamina, un compuesto tóxico que se forma cuando se rompe la cadena de frío en especies como los engráulidos.

El Reglamento (CE) 2073/2005 fija los límites máximos que las fábricas deben cumplir en sus controles internos para asegurarse de que cada lata que llega al supermercado está en óptimas condiciones.

Anchoas en conserva iStock

¿Qué hace que una anchoa sea "premium"?

Antes de contestar a esta pregunta, conviene aclarar que la anchoa en lata no es una conserva al uso, sino una semiconserva.

A diferencia del atún, los mejillones o las sardinas de lata, que se esterilizan con calor hasta garantizar su estabilidad a temperatura ambiente, la anchoa no soportaría ese tratamiento sin deshacerse.

Por eso, tal y como recoge el artículo 3 del Real Decreto 1521/1984, la semiconserva se define como un producto cuyo tratamiento limita el desarrollo microbiológico, pero no asegura la esterilidad total y que, por lo tanto, necesita conservarse siempre en frío.

La histórica Orden de 15 de octubre de 1984, que sigue parcialmente vigente, es la norma de calidad que determina qué aceites de cobertura pueden usarse y también clasifica los filetes según sus defectos permitidos, como espinas residuales, restos de piel o roturas para determinar su categoría.

Las novedades de 2026

El Real Decreto 1082/2025, en vigor desde el 2 de enero de 2026, reorganiza de arriba abajo el sistema de denominaciones pesqueras en España.

A partir de ahora, la Secretaría General de Pesca publicará anualmente dos listados actualizados: uno con las denominaciones comerciales de especies y otro específico para conservas y preparados.

Para el consumidor, esto se traduce en varias garantías concretas. En primer lugar, se estandariza el significado legal de cada término que acompaña al producto en la etiqueta. A partir de ahora, qué es exactamente un "lomo", un "filete", un producto "en salazón" o uno "escabechado" queda definido con carácter de ley.

En segundo lugar, aunque el Reglamento (UE) 1169/2011 no obliga a imprimir el nombre científico en las latas de conserva -a diferencia del pescado fresco, donde el Reglamento (UE) 1379/2013 sí lo exige-, el nuevo decreto obliga a los fabricantes a demostrar documentalmente ante la autoridad sanitaria que la especie enlatada corresponde a una denominación oficial aceptada en España.

Esto cierra una puerta al fraude potencial de importar especies más baratas y etiquetarlas con un nombre que no les corresponde.

Por último, la norma establece que las distintas denominaciones que puede tener una misma especie dependiendo de la región pueden seguir usándose, pero siempre como complemento, nunca como sustituto de la denominación nacional.

Así pues, la próxima vez que abras una lata de anchoas, ya sabes que detrás de ese pequeño momento de placer hay mucho más que sal y aceite, pues tiene también una red de normativas pensadas para que lo único que te preocupe sea elegir un buen vino con el que acompañarlas.