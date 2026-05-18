Robo a traición en el restaurante de Pepe Vieira: dos extrabajadores se llevan 40.000 € en botellas de vino

Dos antiguos empleados de Camiño da Serpe, el restaurante de dos estrellas Michelin del chef vigués Pepe Vieira, han sido arrestados por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cangas por el presunto robo de unas 50 botellas de vino con un valor de cerca de 40.000 euros y 9.000 euros adicionales, tal y como ha informado Diario de Pontevedra.

Según se afirma, los hechos habrían tenido lugar en el local ubicado en Raxó, en el municipio de Poio, en la madrugada del pasado 18 de marzo. Por ahora, la investigación continúa abierta bajo secreto de sumario.

Sin embargo, las detenciones a sendos extrabajadores se llevaron a cabo el pasado martes 12 de mayo en la calle San Antoniño de Pontevedra. Los arrestados, de 19 y 24 años respectivamente, quedaron más tarde en libertad con cargos a la espera de que evolucione el proceso judicial.

Pepe Vieira ha asegurado sentirse "decepcionado, aunque no sorprendido" por lo ocurrido, tal y como ha transmitido al medio gallego. En su opinión, el presunto robo responde a "motivos económicos", y contó que uno de los investigados trabajó durante más de tres años en el restaurante, mientras que el otro estuvo en plantilla unos cinco meses.

Ambos dejaron de trabajar en el restaurante el pasado noviembre de 2025 y consiguieron acceder al interior del espacio utilizando una llave falsa.

"Se trata de una investigación judicial y todavía bajo secreto de sumario, por lo que no puedo contar mucho más", zanjó Vieira, que ha preferido ser precavido hasta que haya más evidencias sobre lo sucedido.

Los vinos recuperados por parte de la Guardia Civil.

Durante la operación policial se efectuaron dos registros en los domicilios de los detenidos por parte de la Guardia Civil, gracias a lo cual se pudieron recuperar algunos de los objetos robados. Entre ellos, parte del dinero y alguna de las botellas de vino.

Como decíamos, el botín sustraído estaría formado por referencias vinícolas de alto valor económico, algunas de la marca Ketch, de venta casi exclusiva a muy pocas personas y bodegas del mundo de la restauración, lo cual elevó sustancialmente la cuantía total del robo.

Camiño da Serpe, con dos estrellas Michelin y una estrella Verde (además de dos Soles Repsol), empezó a tomar forma a comienzos de los 2.000 y se desarrolla en torno al concepto de A última cociña do mundo, una idea que mezcla antropología, memoria rural gallega, mitología y vanguardia culinaria, con productos como pescados de roca, algas, hierbas silvestres, alimentos del Atlántico, fermentaciones y recetas tradicionales reinterpretadas.