El inventor del ramen instantáneo crea la 'paella exprés' en Japón: "Recuerda a la auténtica cocina española"

Una paella de marisco exprés con sabor japonés: la última apuesta de la compañía japonesa Nissin Foods. EFE/ NISSIN FOOD PRODUCTS

Puristas de la paella, prepárense: la compañía japonesa Nissin Foods, inventora del ramen instantáneo en 1958, ha creado una paella de marisco exprés con sabor japonés que puede estar lista en sólo cinco minutos y que ya se encuentra a la venta.

La cocinan con un "sabroso" caldo de marisco que le otorga un "sabor intenso y profundo", y "se corona" con gambas, calamar, judías verdes y pimiento rojo "para un acabado vibrante y colorido", describe la compañía creadora de marcas como 'Cup Noodle' sobre este producto recién lanzado.

El plato resultante —de marisco y vendido en uno de los icónicos vasos de fideos instantáneos— promete "disfrutar del sabor de España en tan sólo 5 minutos añadiendo agua caliente".

Una portavoz de Nissin Foods explicó a EFE el pasado miércoles que la idea de crear una paella instantánea, como otros platos foráneos creados para su serie 'World Food Trucks', nace del afán de poner a disposición de los ajetreados japoneses comida auténtica internacional "sin viajar al extranjero ni comer fuera". Se han convertido en una "opción popular para el almuerzo, especialmente entre oficinistas", afirmó.

La compañía ha comercializado la paella y anteriormente el guiso taiwanés Lu rou fan, porque "son destinos turísticos populares para los japoneses y son platos representativos que disfrutan personas de todas las edades".

Disponible en supermercados de todo Japón

En el caso de la paella, la portavoz reconoció que fueron necesarios "numerosos intentos" para replicar el sabor de este plato "laborioso", que requiere de fuego lento. Aun así, asegura que han conseguido "un sabor que recuerda a la auténtica cocina española".

La paella instantánea está disponible desde el pasado martes en supermercados y tiendas en todo Japón. Sin embargo, la portavoz aclaró que no tienen intención de exportar el producto fuera del país, ni siquiera a España.

La paella exprés de marisco de Nissin Foods.

Quizá el motivo de no querer exportarlo es el 'miedo' a la posible reacción de los españoles, especialmente de los valencianos, que se toman muy en serio el respeto a la tradición arrocera.

Y es que, por mucho que Nissin Foods se empeñe, no hay ninguna paella típica española hecha a base de gambas, calamar, judías verdes y pimiento rojo: ni el arroz del senyoret, ni la paella de marisco, ni mucho menos la icónica paella valenciana.

Si esta paella exprés llegase a nuestras fronteras, lo más probable es que fuese un absoluto fracaso en ventas. Aunque, ¡quién sabe!, ¿acaso no disfrutamos del sabor de los fideos instantáneos, que poco tiene que ver con el ramen original?