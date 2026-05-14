Kitchen Sessions: vuelve la fiesta 'clandestina' que une a los chefs del momento con reconocidos DJ's

Kike Gallardo tras la barra en una de sus Kitchen Sessions.

Poca gente por aquí se atreverá a discutir que "las mejores fiestas son en la cocina". Todo joven que haya jugueteado con la noche habrá acabado en alguna y todo adulto, no nos vamos a engañar, también.

La escena gastronómica contemporánea lleva años buscando nuevas formas de emocionar y al final supo encontrarla en el sitio más obvio: la cocina.

Menús inmersivos, experiencias sensoriales, cocinas abiertas o maridajes imposibles..., pero pocas propuestas consiguen desdibujar las fronteras entre gastronomía y cultura club con la naturalidad con la que lo hace Kitchen Sessions.

Su nombre ya lo dice todo, se trata del proyecto itinerante ideado por el chef Kike Gallardo, una especie de rave culinaria donde la alta cocina se sirve entre vinilos, luces bajas y sesiones de electrónica.

Las tecno tapas que unen al mundo

Lo que comenzó hace dos años en Hanói, casi como una improvisación entre amigos, hoy se ha convertido en un fenómeno internacional que ha pasado por Ciudad de México, Panamá, Los Ángeles, Bangkok o Madrid. Y siempre bajo la misma premisa: transformar la cocina en una pista de baile.

Gallardo recuerda el origen del proyecto mientras trabajaba como chef ejecutivo en Vietnam, al frente de restaurantes reconocidos por la Guía Michelin. Allí detectó algo que echaba de menos fuera de España: la manera mediterránea de vivir la gastronomía como una celebración colectiva.

DJ's y chefs unidos por los platos.

“Había una parte cultural sobre la gastronomía española que yo notaba que faltaba fuera de España”, explica. “Empecé haciendo tardes de música electrónica y tapas en el restaurante para promocionarlo. Lo llamábamos tecno tapas”.

La respuesta del público fue inmediata. “Vimos que a la gente le encantaba. Había un público que quería disfrutar de una fiesta distinta, fuera de lo que es un club, y al mismo tiempo probar una cocina elaborada pero informal, con un trato más cercano”. Aquellas primeras sesiones terminaron convirtiéndose en una idea mucho más ambiciosa: unir dos disciplinas creativas que, según Gallardo, comparten una misma vocación emocional.

“Para los cocineros lo importante es dar placer, ser hospitalarios; por eso trabajamos en hospitality. Y la música hace exactamente lo mismo: los artistas ponen su alma para que la gente disfrute”, cuenta. “Entonces pensamos: ¿por qué no mezclar ambas disciplinas en un mismo espacio, que además sea una cocina?”.

En pleno montaje de las tecno tapas en una de las sesiones pasadas.

Así nació Kitchen Sessions. Desde hace dos años, el proyecto organiza encuentros donde chefs y DJ’s comparten protagonismo en sesiones en directo grabadas dentro de cocinas abiertas al público. Allí, los asistentes no solo comen o bailan: forman parte de una narrativa diseñada al detalle.

Porque Kitchen Sessions no funciona únicamente como una fiesta gastronómica. Cada edición está concebida como una experiencia inmersiva donde todos los elementos responden a un mismo relato. “No es un DJ dentro de una cocina”, insiste Gallardo. “Hay una narrativa en todo lo que sucede”.

Las bandejas son vinilos, el vestuario responde a una estética concreta, hay invitados vinculados a otras disciplinas artísticas —desde pintores hasta magos— y el menú se construye siguiendo el mismo ritmo emocional que la música. “La sesión empieza de una manera más amable y va creciendo poco a poco hasta llegar al subidón final”, explica. “La parte del postre también conecta con el momento musical. Queremos que tanto el menú gastronómico como el musical tengan sentido juntos”.

Kike Gallardo metiendo cocina y música en la misma coctelera.

En cada edición participan perfiles muy distintos. Cocineros con presencia en Michelin o Repsol conviven con jóvenes talentos emergentes y proyectos underground. Lo mismo ocurre con la música: junto a nombres consolidados como Delaporte, DJ Nano o Ramiro López aparecen nuevas figuras de la escena electrónica.

“Lo importante es homogenizar perfiles y crear un espacio donde juntarnos todos”, explica Gallardo. “Queremos generar buen rollo y una forma distinta de relacionarnos, más ligada al tardeo, donde la gente pueda disfrutar al mismo tiempo de la música y de la cocina”.

La primera gran edición española tuvo lugar en Madrid, en el espacio MOM, donde chefs como Manuel Franco, la pastelera Cristina García o Daniel Pozuelo compartieron cocina y pista con Delaporte. Después llegarían nuevas sesiones en bodegas volcánicas de Gran Canaria, fábricas de cerveza o espacios industriales convertidos durante unas horas en clubes efímeros.

La elección del lugar nunca es casual. “Siempre buscamos espacios muy interesantes”, asegura Gallardo. “Hemos hecho sesiones desde cocinas gastronómicas hasta bodegas al lado de volcanes en Gran Canaria”.

Ese carácter nómada ha llevado Kitchen Sessions a más de diez países y más de treinta ediciones alrededor del mundo. Han pasado por Hanói, Bangkok, Oaxaca, Panamá, Costa Rica, Los Ángeles o San Francisco, siempre con el objetivo de conectar cocina, música y comunidad.

“La idea es continuar creciendo en festivales, espacios al aire libre o eventos privados”, adelanta el chef. Las próximas citas pasarán por la Sierra de Madrid e Ibiza durante el verano.

Chefs y DJ's celebrando una buena sesión.

La siguiente edición, 'Kitchen Sessions X Hedonist events', que se celebra este domingo 17 de mayo en el obrador de Hedonist Events en Alcobendas, reunirá a una alineación especialmente diversa de cocineros y selectores musicales.

Entre los chefs participantes estarán Guillermo Varela (@cookingfromspain); el chef ejecutivo del restaurante Cebo, Jesús Barrero; Angelica Locantore, mejor pastelera de la Comunidad de Madrid y antigua jefa de pasteleria de El Celler de Can Roca y Raul y Henry antiguos estudiantes del Basque Culinary Center, detrás de Hedonist events, además del propio Kike Gallardo.

En la cabina estarán Anna Ievills, Ines Isla, Jorge Noise y Mauro Noguero.

En tiempos donde la gastronomía parece debatirse constantemente entre espectáculo y autenticidad, Kitchen Sessions ha encontrado un lenguaje propio. Uno donde la alta cocina abandona la solemnidad para recuperar algo mucho más elemental: el placer compartido.