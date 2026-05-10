Las mujeres a los mandos de los fogones: la cita clave donde la sororidad se cocina a fuego lento

Despedida de un pequeño grupo de las asistentes al I Congreso MEG.

En la gastronomía, la conversación ya no gira únicamente en torno al producto, la creatividad o las estrellas Michelin.

Ahora también se habla de liderazgo, sostenibilidad empresarial, conciliación, talento y representación.

Y en el centro de ese debate están las mujeres, cada vez más visibles y decididas a ocupar espacios de influencia en toda la cadena alimentaria.

Ese es precisamente el espíritu que impulsa el II Congreso de Mujeres en Gastronomía (MEG), que se celebrará en Alicante los próximos 10 y 11 de mayo bajo el lema “La fuerza de lo que nos une”.

Una frase que resume el nuevo momento del sector: menos individualismo y más red, menos discursos simbólicos y más construcción colectiva.

La cita llega apenas un año después del primer congreso de la asociación, celebrado bajo el lema “La fuerza de lo que somos”.

Entonces, el objetivo era visibilizar una realidad históricamente silenciada: el papel de las mujeres en la cocina, la producción, la comunicación, la investigación o la gestión gastronómica. Ahora, el planteamiento evoluciona. Ya no se trata únicamente de reivindicar presencia, sino de consolidar influencia.

“Pasamos de definir quiénes somos a entender el valor de lo que somos capaces de construir juntas”, explicó María José San Román, presidenta de la asociación y una de las figuras más influyentes de la gastronomía española contemporánea.

María José San Román con Israel Martínez Fernandez, Director General de Turismo de la Generalitat Valenciana, I Congreso MEG.

La empresaria alicantina insiste en que el reto actual no es solo participar en el futuro del sector, sino liderarlo.

De la cocina al poder de decisión

Durante dos jornadas, chefs, empresarias, directivas, expertas en innovación y representantes institucionales debatirán sobre los desafíos que enfrenta una industria obligada a reinventarse.

Uno de los ejes más significativos será el acceso de las mujeres a los espacios de decisión.

El panel “Mujeres en la toma de decisión: poder, influencia y nuevas reglas del juego” pondrá sobre la mesa una cuestión incómoda pero necesaria: quién diseña realmente el futuro de la gastronomía y bajo qué criterios.

La presencia femenina en la alta cocina ha aumentado en los últimos años, pero el liderazgo estructural sigue siendo desigual.

Las grandes decisiones empresariales, financieras o estratégicas continúan mayoritariamente masculinizadas. Por eso, el congreso quiere ampliar el foco y hablar no solo de cocineras, sino también de directivas, inversoras, investigadoras y responsables institucionales.

La participación de figuras como Maricel Presilla —chef, escritora e historiadora culinaria— o Purificación González Camacho, subdirectora general de Promoción de Alimentos de España, evidencia además una voluntad clara de internacionalización y de diálogo entre distintos modelos gastronómicos.

Quién trabajará mañana

Si hay un asunto que atraviesa todas las conversaciones actuales del sector es la crisis del talento. La hostelería española, tradicionalmente sostenida sobre jornadas interminables y una elevada precariedad, se enfrenta a un cambio cultural irreversible.

Los jóvenes ya no están dispuestos a aceptar ciertas dinámicas laborales y los empresarios buscan fórmulas para adaptar estructuras que durante décadas parecían inamovibles.

La inclusión de perfiles vinculados a la psicología organizacional, la gestión del talento o el bienestar laboral revela hasta qué punto la gastronomía ha dejado de ser únicamente una cuestión culinaria.

Tecnología, datos y nuevos modelos

Otro de los aspectos más llamativos del encuentro será su aproximación a la innovación tecnológica.

Lejos de la imagen romántica de la cocina tradicional, el nuevo ecosistema gastronómico se mueve entre inteligencia artificial, robótica, análisis de datos y modelos de escalabilidad empresarial.

La mesa dedicada a “Tecnología, datos y capital” reunirá desde especialistas en inversión hasta expertos en robótica aplicada a la restauración.

Un síntoma de cómo la gastronomía se ha convertido también en territorio estratégico para startups, fondos de inversión y empresas tecnológicas.