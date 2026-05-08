Ha entrado en vigor: los trabajadores de restaurantes y bares tendrán un aumento salarial del 4% en Baleares

Los empleados de bares, restaurantes, hoteles y discotecas de Islas Baleares van a ver una subida salarial del 4% en su nómina. Este aumento tiene lugar gracias al XVII Convenio Colectivo de Hostelería de las Illes Balears, vigente desde el pasado julio y hasta marzo de 2028; un acuerdo fruto de negociaciones entre patronales como la FEHM y sindicatos como UGT y CCOO.

Uno de los puntos más importantes del documento es dicho incremento, que se eleva hasta un total de 13,5%, pero distribuido en tres periodos: el primero de abril de 2025 a marzo de 2026, con una subida del 6%; el segundo, ahora, de abril de 2026 a marzo de 2027, con el mencionado 4%; y el último se llevará a cabo de abril de 2027 a marzo de 2028, consistiendo en un 3,5% (aunque cuenta con una cláusula de revisión de hasta un punto porcentual en caso de que ese año el IPC supere el 3,5%).

Así pues, el nuevo aumento situará el sueldo de la mayoría de los trabajadores del sector por encima de los 1.794 euros brutos mensuales (14 pagas al año). Esta mejora llega en un momento en el que la inflación se sitúa alrededor del 3,4% según últimos datos, de manera que supone un elemento crucial para que estos ciudadanos puedan mantener unas condiciones de vida favorables y hacer frente a gastos ineludibles de una forma más digna.

El de Hostelería es el colectivo que, por ahora, registra una situación más 'agradable' en comparación con los otros dos grandes convenios del archipiélago, como son el de Comercio y el de Construcción: el primero sigue en negociaciones y el segundo cuenta con una mejora salarial de sólo el 3%, por debajo del citado 3,4% del IPC.

Además del salario base, el XVII Convenio Colectivo de Hostelería de las Illes Balears establece diversos complementos que deben tenerse en cuenta a la hora de calcular la nómina. Por ejemplo, un plus de transporte de 128,21 euros mensuales; un plus de manutención de 24,27 euros al mes; uno de nocturnidad para horas trabajadas entre las 22:00 y las 6:00, y un plus de idiomas en caso de que se exija una lengua extranjera para atender a los clientes.

Asimismo, incluye trienios por antigüedad y, como decíamos, dos pagas extraordinarias al año (una en junio y otra en diciembre), equivalentes a una mensualidad del salario base más complementos fijos. Cabe añadir que los empleados de hostelería en Baleares tienen derecho a 35 días naturales de vacaciones al año; una de las cifras más altas de toda España.