España endurece las normas: bares y restaurantes no pueden 'compensar' subidas de sueldo obligatorias quitando días libres

Una subida de sueldo debería ser siempre una buena noticia. Ese momento en el que un trabajador ve que su nómina ha crecido, que su esfuerzo cotidiano vale un poco más, tendría que ser motivo de celebración.

Pero en la hostelería española, donde los márgenes son estrechos y la presión por contener costes es la norma, algunas cadenas de restauración habían encontrado la forma de convertir esa alegría en un trago amargo.

Subían el sueldo para cumplir con la ley, pero quitaban días de descanso a los trabajadores para compensar el aumento de costes. Hasta ahora.

La sentencia que lo cambia todo

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha puesto orden con una sentencia que ya se conoce en el sector como "la sentencia Burger King".

El fallo, recogido en la sentencia 169/2026 de 18 de febrero, resuelve un conflicto colectivo que enfrentaba a los trabajadores de Burger King Spain SLU en la provincia de Alicante con la dirección de la compañía.

¿El motivo? La cadena de comida rápida había decidido suprimir de forma unilateral un día de asuntos propios retribuido y no recuperable que los empleados con antigüedad anterior a 2013 venían disfrutando desde hacía más de nueve años.

El argumento de la empresa parecía sencillo sobre el papel, tras la entrada en vigor del I Convenio Colectivo Sectorial Estatal de Marcas de Restauración Moderna, en diciembre de 2022, ese beneficio dejaba de existir porque el nuevo texto no lo recogía expresamente.

En otras palabras, Burger King pretendía que el nuevo marco regulador actuara como un borrón y cuenta nueva que eliminase las condiciones previas para estandarizar costes.

Un derecho consolidado

El Tribunal Supremo no lo ha visto así. La sentencia establece con rotundidad que ese día libre constituye una "condición más beneficiosa" consolidada.

Al haberse concedido de manera voluntaria y reiterada durante más de nueve años, el derecho se incorporó al contrato de cada trabajador.

No es un regalo puntual ni una concesión revocable, sino que forma parte de las condiciones laborales y no puede eliminarse por la simple voluntad del empresario.

Este concepto jurídico, el de la condición más beneficiosa, actúa como un auténtico blindaje para el trabajador. Si una empresa otorga un beneficio de forma sostenida en el tiempo, ese beneficio deja de ser un favor y se convierte en un derecho adquirido.

La subida del SMI en 2026

La sentencia cobra especial relevancia en un momento en el que el Salario Mínimo Interprofesional se ha elevado a 1.221 euros.

La tentación de algunas empresas hosteleras de absorber ese incremento obligatorio eliminando pluses, complementos o días de descanso queda ahora expresamente vetada por la doctrina del Supremo.

El fallo deja claro dos cosas fundamentales. La primera es que una empresa no puede "cobrarse" la subida del sueldo quitando beneficios sociales o días de descanso.

La segunda es que, si un bar o un restaurante quiere modificar esas condiciones, debe acudir al procedimiento de Modificación Sustancial de Condiciones de Trabajo, regulado en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, que exige probar causas económicas o técnicas y negociar con los representantes de los trabajadores.

Burger King no siguió ese procedimiento y, por eso, la eliminación del día libre fue declarada nula.

Una sentencia para todos

Las consecuencias de este fallo van más allá de una franquicia de hamburguesas en Alicante. La sentencia sienta un precedente que afecta a todos por igual, especialmente, en el sector de la restauración organizada donde estas prácticas solían ser habituales.

Las empresas que hayan intentado absorber las subidas salariales eliminando pluses o días libres están obligadas a restituir esos derechos a sus plantillas con carácter inmediato.

Además, la sentencia invalida las llamadas cláusulas de absorción cuando se aplican a derechos no salariales. Aunque la ley permite compensar ciertos conceptos salariales entre sí, no autoriza a "absorber" tiempo de descanso para mitigar el impacto de una subida del SMI.