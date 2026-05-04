Barcelona celebra su festival del taco: 14 taquerías rinden homenaje a México a partir de 3 euros, con mezcal y lucha libre

Barcelona vuelve a rendirse al hechizo de México, y lo hace con una de sus citas más sabrosas y festivas. Del 8 al 10 de mayo, la Antiga Fàbrica Damm se transforma en un vibrante escenario donde gastronomía y cultura popular se entrelazan en la cuarta edición del Taco Fest, un evento que ya se ha consolidado como imprescindible en el calendario culinario de Barcelona.

Organizado por Eat Street, el festival no es solo una oda al taco, sino una inmersión sensorial en el imaginario mexicano que se generaliza y acaba reduciéndose únicamente a este emblema culinario, aunque hay mucho más donde explorar.

Una oportunidad para que el visitante no solo coma, sino participe, observe, escuche y celebre. “Queremos ir más allá del taco”, explica su director, Joe Littenberg, apostando por una experiencia donde lo gastronómico convive con lo escénico y lo artesanal.

El taco como protagonista… y mucho más

Catorce taquerías de referencia en la ciudad despliegan cerca de 50 variedades que viajan desde la tradición más pura hasta la reinterpretación contemporánea. Nombres como La Mafia Mexicana, Tacos Guzmán o Adelita Botanero conviven con propuestas innovadoras como Silly Goose o Blu Bar.

El rango de precios —entre 3 y 6 euros— permite explorar sin miedo, combinando sabores en formato “combo” o acompañándolos con bebidas y antojitos. Además, la oferta incluye opciones veganas y sin gluten, reflejo de una escena gastronómica cada vez más inclusiva.

¿Cuánto toleras el picante?

Para el cierre dulce, la heladería artesanal La Nonnarella aporta su toque con elaboraciones frescas que equilibran el picante dominante.

Pero si algo distingue al Taco Fest es su capacidad de convertir la comida en espectáculo. Entre bocado y bocado, el público puede asistir a combates de lucha libre, dejarse llevar por el sonido de los mariachis en directo o participar en el ya clásico “reto picante”. Las catas de mezcal añaden una dimensión didáctica y sensorial que conecta con la raíz más profunda de México.

El recinto se llena también de referencias visuales y culturales: piñatas listas para romper, máscaras de luchadores, catrinas y textiles tradicionales disponibles en los espacios de La Revuelta y Fantastik Bazar, que acercan la artesanía mexicana al visitante.

Mariachis invitados al Taco Fest.

El cambio de ubicación a la Antiga Fàbrica Damm no es casual. El espacio permite ampliar la experiencia con múltiples escenarios activos de forma simultánea, reforzando ese carácter híbrido entre feria gastronómica y festival cultural.

Con el respaldo de marcas como Estrella Damm, Cholula y Fritz-kola, el evento mantiene una entrada accesible de 6 euros (gratuita para menores de 12 años), consolidándose como un plan transversal: apto tanto para foodies exigentes como para grupos de amigos o familias en busca de una experiencia diferente.

En definitiva, el Taco Fest no solo celebra el taco: celebra una cultura viva, mestiza y festiva que, durante tres días, convierte Barcelona en una extensión —sabrosa y vibrante— de México.