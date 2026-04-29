El pueblo marinero donde comer muy bien por muy poco: al lado de una 'pequeña Venecia' perfecta para recorrer a pie

Este viernes es 1 de mayo, y eso significa que es festivo nacional, ya que se celebra el Día Internacional de los Trabajadores. Además de conmemorar las luchas y reivindicaciones del movimiento obrero a lo largo de la historia, muchos quizás aprovechan para hacer alguna escapada y desconectar de la rutina diaria.

Si estás pensando en un sitio con mar donde comer bien sin dejarte un dineral, nosotros recomendamos hacer una pequeña visita a La Pobla de Farnals, un municipio costero en la comarca de l'Horta Nord, a sólo 15 minutos en coche de la ciudad de Valencia.

En esta localidad puedes dar un paseo por sus dos playas urbanas de arena fina, su puerto deportivo, y conocer su Iglesia Parroquial de San José. Y, entretanto, una paradita en uno de sus restaurantes para darte un homenaje frente al Mediterráneo. Una buena opción para ello es, sin duda, el Restaurante La Dolce Vita, un establecimiento muy bien valorado con una oferta centrada en comida mediterránea e italiana casera y una excelente relación calidad-precio.

Es conocido especialmente por sus raciones generosas y, como decimos, sus precios asequibles, lo que lo convierte en una opción popular tanto para turistas como para vecinos. Además, tiene un ambiente cálido y familiar, con terraza exterior y clima informal, ideal para comer o cenar tras un día de playa.

En su carta encontramos entrantes como el provolone al horno, el hojaldre relleno de foie y manzana, el carpaccio de carne o las croquetas de rabo de toro. En los principales, opciones como ensaladas y, sobre todo, sus deliciosas pastas (desde los clásicos espaguetis carbonara y macarrones boloñesa, hasta platos más originales como los lunette de foie con salsa de trufa blanca o la chitarra all'uovo a base de marisco, una de las especialidades de la casa).

No puedes perderte tampoco sus pizzas, sobre todo las 'prémium': la Carbonara Italiana, la de Burrata & Prosciutto o Pesto Genovés, todas con un precio que ronda los 15 euros. Y para quienes prefieran optar por carne y pescado, atrévete con su cotoletta de pollo con patatas fritas, el emperador alla Siciliana, así como la sepia al ajo.

En los postres, disfruta de su copa de tiramisú, su copa de mascarpone, el tiramisú de pistacho o la tarta de queso trufada, entre otros.

En definitiva, un negocio auténtico, de los de comer bien de verdad sin preocuparse por la cuenta y sin pensar en nada más que cuándo será la próxima vez que vuelvas a probar su carta.

Y para terminar la velada, no dudes en acercarte a Port Saplaya, a unos 10 minutos en coche, conocida como 'la pequeña Venecia valenciana' por su urbanismo con canales navegables y fachadas coloridas junto al mar; un proyecto de los años 70 inspirado en la Riviera italiana y el sur de Francia que no te dejará indiferente.