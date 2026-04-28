Los dos mercados gastronómicos españoles, entre los mejores del mundo según los turistas: "Una explosión de sabores"

Los jóvenes de 18 a 35 años prefieren comprar en supermercados o grandes cadenas de distribución (38 %) en vez de en mercados o tiendas de barrio (29 %), según un informe del Observatorio Cetelem de 2025. Una tendencia que, tristemente, deja a un lado los grandes mercados gastronómicos que hay en España.

En concreto, dos importantes mercados de alimentos, los cuales se han 'colado' entre los 15 primeros a nivel mundial, según un estudio realizado por la empresa AllClear a partir de opiniones de cerca de 400.000 viajeros. La investigación analiza qué mercados tienen el mayor porcentaje de reseñas de cuatro y cinco estrellas, mostrando dónde pueden satisfacer sus antojos gastronómicos los viajeros amantes de la buena comida en todo el mundo.

Uno de ellos es El Mercado Central de Valencia, en el cuarto puesto del ranking, superando a lugares como el Chelsea Market de Nueva York y el Marché Bastille de París. Asimismo, La Boqueria de Barcelona alcanzó el puesto número 12 entre los mejores del mundo.

El de Valencia, conocido como la "catedral de los sentidos", cuenta con unos 300 puestos y recibe elogios unánimes por su oferta gastronómica, que abarca desde la paella hasta el zumo de naranja natural y las empanadas, describiéndolo como "espectacular" y una visita obligada tanto para locales como para turistas. Por su parte, La Boquería es un lugar muy apreciado por los visitantes de Barcelona y descrito como "una explosión de sabores y colores".

El Reading Terminal Market de Filadelfia se alzó con la victoria, seguido de cerca por el Borough Market de Londres y el Adelaide Central Market de Australia. Por su parte, América del Norte domina la clasificación, con casi la mitad de los 20 primeros puestos situados en el continente.

El Mercado Central de Valencia. iStock

Los visitantes consideran al Reading Terminal Market un lugar "imprescindible", que siempre ofrece algo para todos: desde el aclamado sándwich de cerdo asado de DiNic's hasta los donuts de Beiler's o el helado de Bassett; no faltan opciones deliciosas para probar.

Muy cerca, con un 94,3% de reseñas de cuatro o cinco estrellas, se encuentra el mundialmente famoso Borough Market en Londres. Las reseñas lo describen como animado y variado, con experiencias gastronómicas que van desde la imperdible raclette de Kappacasein Dairy servida sobre papas hasta los rollos de salchicha calientes de Ginger Pig.

Entrada al Reading Terminal Market de Filadelfia. iStock

Para completar los tres primeros puestos, nos trasladamos al otro lado del mundo, donde el Adelaide Central Market celebra un enorme 94,2% de reseñas de cuatro o cinco estrellas. Las reseñas en línea lo describen como impresionante y recomiendan a los visitantes que exploren el mercado degustando sus productos. No se pierdan Smelly Cheese Co, Asian Gourmet para probar la sopa laksa y Samtass Seafoods para degustar ostras frescas.

No obstante, más allá de los tres primeros, los mercados de comida de Europa también tienen un buen desempeño, con el Mercado Central de Valencia y Torvehallerne de Copenhague en el top 10 mundial . Los viajeros se deshacen en elogios sobre los vibrantes colores y aromas de Valencia, donde el bocadillo de jamón del Central Bar by Ricard Camarena deleita a los visitantes; mientras que Torvehallerne muestra lo mejor de la cocina escandinava, con Hallernes Smørrebrød sirviendo sándwiches abiertos con ingredientes daneses tradicionales como arenque, rosbif, huevo y camarones.

El Adelaide Central Market de Australia. iStock

Melbourne añade otra presencia australiana a la lista, con el South Melbourne Market también asegurando un lugar en el top cinco, mientras que el Or Tor Kor Market de Bangkok y el Mercado Municipal de São Paulo de Brasil representan a Asia y Sudamérica.

No te pierdas los puestos de curry (khao gaeng) en Bangkok, o el icónico sándwich de mortadela en São Paulo. El dominio de Norteamérica se hace aún más evidente más abajo en la lista, con mercados de Estados Unidos y Canadá que reciben grandes elogios. Desde los tacos del Chelsea Market de Nueva York hasta la sopa de almejas del Ferry Building Marketplace de San Francisco y los rollos de langosta del Public Market de Milwaukee, Estados Unidos destaca por su variedad gastronómica.

El Borough Market de Londres. iStock

Por su parte, Canadá sorprende con tres de los 20 primeros puestos. El Granville Island Public Market de Vancouver es conocido por sus donuts recién hechos en Lee's, y los quesos locales de Quebec hacen la boca agua a los visitantes del Marché Atwater, así como el famoso sándwich de tocino Peameal de Toronto, que se puede degustar en el St. Lawrence Market.

Letitia Smith, directora de comunicaciones de AllClear, ha señalado: "Para muchas personas, lo más emocionante de viajar es probar comidas nuevas, y los mercados gastronómicos son una de las mejores maneras de degustar una gran variedad de delicias locales al mismo tiempo. Esperamos que esta investigación ayude a las personas a definir sus opciones de viaje para el próximo año y sirva de inspiración a los amantes de la gastronomía para probar deliciosas cocinas de todo el mundo".