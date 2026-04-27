Néstor y Carlos, los chefs de Madrid con un arroz que supera a los valencianos: paella 'a la extremeña' con careta de cerdo

Este fin de semana, 25 y 26 de abril, ha tenido lugar en Valencia la 9ª edición delTastArròs, "el mayor escaparate de la cultura arrocera", tal y como ellos mismos se describen. Durante los dos días, los asistentes han podido disfrutar de múltiples versiones del plato más popular de la gastronomía valenciana: la paella.

En total, más de 50 restaurantes han participado para ofrecer raciones de arroz a los más de 42.000 visitantes, con nombres como A Roig Viu, (Albaida, Valencia), del chef Arturo Roig; Portolito Centro (Valencia), de Carlos Tubis; Llisa Negra ( Valencia), de Ana Llop; Flores Raras (el dos estrellas de Quique Dacosta en Valencia), de la cocinera Carolina Álvarez; Restaurante Rioja (Benisanó), de Vicente Rioja; Yarza del chef Manu Yarza; Amarre 29 (Port de Sagunt), del chef Víctor Aliaga; La Tavernaire (Valencia), de Silvia Ruano; Tu Arrocero (Valencia), de los Hermanos Portolés, entre otros.

Aunque esta degustación de arroces ha sido el gran atractivo de la cita, el momento más esperado llegó con la celebración del concurso 'Arrocero del futuro 2026', que se celebró el domingo. El certamen reconoce al chef menor de 40 años que elabora la mejor receta de arroz utilizando alguna de las tres variedades amparadas por la D.O. —senia, bomba o albufera—.

En esta edición, los ganadores han sido Néstor López y Carlos Monge, del restaurante Fisgón de Madrid, con una arriesgada propuesta de arroz con guiños extremeños a base de pestorejo (la careta de cerdo, que está formada por el morro, la jeta y la oreja) y cebollas 'claveteás'; que es uno de sus platos más vendidos de su establecimiento, a 20 euros la ración. Además de alzarse con el título, recibieron un obsequio de 1.000 € en metálico.

En su deliberación, los jueces valoraron la creatividad de las recetas que los concursantes cocinaron en directo en la plaza entre grandes muestras de apoyo. El jurado estuvo dirigido por Cuchita Lluch, los estrellados Begoña Rodrigo y Bernd Knofler, Vicente Patiño (del clásico Saiti), y algunos de los mejores profesionales del periodismo gastronómico, al que se sumó el empresario Rafael Muñoz de Muñoz Bosch.

Este año fueron 10 los finalistas del concurso, seleccionados entre muchos aspirantes de todo el país, que enviaron sus recetas a la organización de TastArròs. El podio de 'Arrocero del Futuro' fue completado por Miguel Calaforra de Socarrat (Lanzarote) y José Cifre de Noble (Valencia).

El resto del listado de aspirantes estuvo compuesto por Rafael Cuellar de AmordeMadrid (Madrid), Marta Martínez de La Vega (Ossa de Montiel de Albacete); Andrés Rengel de Nostre (Valencia); Héctor Álvarez de L'Albufera (Madrid), Nico Ionita de El Nou Chaparral (Serra), Cristóbal Bouchet de Forja (Valencia) y Vicente Carbonell de Tu Arrocero (Valencia).

La paella de Fisgón.

Más allá de la degustación de arroz y del concurso 'Arrocero del futuro', el domingo también se llevaron a cabo distintas actividades. En el escenario Tastarròs T’ensenya, varios cocineros de espíritu vanguardista han compartido sus investigaciones y nuevas formas de entender el arroz.

Los visitantes también han podido acercarse al mundo tradicional de la pesca con la exposición 'Peixca a l’Albufera' y ha tenido lugar una nueva convocatoria del 'Llaurador més ràpid de l’Albufera', una divertida competición que invita a vivir la experiencia de convertirse, por un momento, en agricultor siguiendo los consejos de expertos locales. Asimismo, se celebró un taller familiar en el stand del Museo del Arroz y un desfile de gigantes y cabezudos.

Cocinando una de las paellas del TastArròs. Foto cedida

También hubo espacio para la concienciación a nivel internacional de la cultura del arroz de la mano de Eu Rice, un programa impulsado por la Asociación Empresarial Agrícola de Salónica y la D.O. Arroz de Valencia, con el apoyo de la Unión Europea; cuyo objetivo es promover un cultivo de arroz sostenible, seguro y trazable, que cumpla con estrictas normas de calidad y respeto medioambiental.

En su stand los visitantes han podido conocer más en profundidad la biodiversidad y la riqueza natural de la Albufera. Por último, el concierto de Xavi de Bétera puso el ritmo al final de la jornada. Una despedida festiva para un fin de semana en el que el arroz se convirtió, una vez más, en símbolo de identidad, tradición y creatividad compartida.