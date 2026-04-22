La D. O. Idiazábal se declara feminista: rechaza presentar su primer queso del año en un club que no admite a mujeres

Todos los años el primer Queso Idiazábal de la temporada se presenta en Napardi, la sociedad gastronómica más antigua de Navarra. Pero esta vez ha sido diferente: el Consejo Regulador decidió este lunes cambiar la ubicación justo un día antes de la ceremonia y realizar el acto en la sede de la sociedad pública INTIA, en Villalva.

¿La razón? Napardi es un club exclusivamente masculino y no permite la entrada de mujeres como socias. Y no tiene intención de dejar de serlo: en enero, el Instituto Navarro para la Igualdad (INAI) le pidió adaptar sus estatutos al principio de igualdad tras haber recibido quejas por presunta discriminación, pero ellos se han negado.

Así se expresó al respecto Félix Ajuria, presidente de la D.O. Idiazábal: "Cambiamos la ubicación porque estimamos que no se daban las condiciones adecuadas para que se hiciera en el lugar donde se ha hecho hasta ahora. Yo, como presidente, representando a todo el colectivo del queso Idiazábal, espero que en un futuro se den las condiciones adecuadas".

Esas condiciones, como no podía ser de otro modo, aluden al feminismo. "Defendemos la igualdad y la paridad, y en el Consejo Regulador hemos tomado decisiones. Si tenemos una presidencia y una vicepresidencia, uno de los dos miembros debe ser mujer. Y en el otro Pleno, el máximo órgano, debe ser paritario. Y de los doce miembros en este momento la mitad son mujeres y la mitad hombres", afirmó Ajuria.

"Nuestro compromiso es claro, y más tradicional que nosotros no se puede ser. Insisto en que en un futuro espero que se den las condiciones para hacer la presentación del primer queso donde siempre lo hemos hecho", repitió.

Por su parte, Unai Hualde, presidente del Parlamento foral, declaró que pudo acudir al evento en INTIA porque sí se dio la situación adecuada para ello, dando a entender, sin mencionar a Napardi, que no quiere entrar en una sociedad que no deja que las mujeres puedan ser socias.

Algunos de los socios de Napardi. Napardi (Facebook)

Napardi nació el 8 de julio de 1953, en plenas fiestas de San Fermín. Fue fundada por un grupo de amigos que buscaban un espacio propio para cultivar la gastronomía navarra y la amistad. Su nombre es un acrónimo de Nafarroa (Navarra) y Ardi (Oveja).

Desde sus inicios, se distinguió por ser algo más que un 'comedor privado', aspirando a ser un motor cultural de Pamplona. Pero, ¿puede seguir siéndolo si se niega a abrirse al siglo XXI y se mantiene como el último reducto de una forma de asociacionismo casi inexistente en España?